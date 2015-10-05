Додано: Пон 07 лип, 2025 18:04

Faceless написав: Проте я не ставив EQ на перше місце за важливістю Проте я не ставив EQ на перше місце за важливістю

Faceless написав: Маск з синдромом Аспергера, Гейтс, Вулі Ален, Ейнштейн, Моцарт, Дарвін з різними РАС, але з розвиненим IQ. Маск з синдромом Аспергера, Гейтс, Вулі Ален, Ейнштейн, Моцарт, Дарвін з різними РАС, але з розвиненим IQ.

Faceless написав: Ну то ви зовсім перегнули. Ну то ви зовсім перегнули.

Faceless написав: Якщо мова про Хотаба, то він якраз проявляє інтерес, він ж сам писав Якщо мова про Хотаба, то він якраз проявляє інтерес, він ж сам писав

ПРИНЯТИЕ

Faceless написав: що то пустопорожні балачки підлітків що то пустопорожні балачки підлітків

конфликтность на форуме зашкаливает, люди массово валят, но да EQ не важен.вы лично к их достижениям какое отношение имеете? может как то пора уже своими хвастаться, вам же не 16?Можете похвастаться легким и непринужденным общением, без галимого троллинга? интересом к незнакомым людям? умением быстро примирять форумчан, непринятием лжи и буллинга?когда этому научитесь, тогда пообщаемся про IQ, а то дошли до абсурда что вы что ЛАД, видео не смотрите, но комментируете, типа ваше мнение априори ценное, а всё остальное говно. Зачем смотреть говно, оставили своё супермнение и норм. Не замечаете этого?какой IQ было говорить что я не психолог, что диплом не настоящий? у вас даже IQ как у подростков, а EQ нет вообще - делать асоциальные поступки, не замечая их. В реальной жизни я бы с вами не общался, потому что знаю что от таких людей ожидать.вы сами написали "стандартов нет", а потом оказывается что есть, иначе как можно перегнуть то, чего нет?повторюсь... любовь, дружба, доверие ЭТОдругого человека. Хотаб это НЕПРИНЯТИЕ. Он сам это говорил, для слепых.У маньяка тоже типа есть "интерес к жертве" точнее интерес к своей девиации. Жертва как человек его не интересует, только как триггер ощущений девиации соответственно принятия жертвы нету. "Любовь без принятия" это интерес к своей девиации. Попытки общения "без принятия" это конфликт.пару часов назад вы не принимали ценность EQ общения между подростками. Хотя вас это вроде никак не касается. Просто не принимали и всё, как будто это преступление.это вы за них решили? а если за вас начнут решать что в вашей жизни ценность, а что порожняк, вам понравится? зачем вы это делаете? Мой EQ отказывается это понимать.