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Психологія та саморозвиток
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Додано: Вів 08 лип, 2025 02:33
Заїхав в Словаччині на парковку трохи подрімати і відкрив на свою голову форум. Ржав на всю Словаччину, а сон пропав))
Традиційно насмішив Віталік (недолугістю) , ну і нагібатєль/обламувач крутих складними питаннями - Долярек))
Дякую. Це було дійсно смішно))
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Hotab
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Додано: Вів 08 лип, 2025 09:50
Hotab написав:
Заїхав в Словаччині на парковку трохи подрімати і відкрив на свою голову форум. Ржав на всю Словаччину, а сон пропав))
одним бомжарой живущим на парковке в Словакии стало больше, действительно смешно) Чем ещё похвастаешься, новые носки/трусы? съел хотдог? Любители считать чужой IQ просыпайтесь, свежачок подвезли.
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Wirująświatła
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Додано: Вів 08 лип, 2025 10:00
🔹 С какого возраста девочки начинают пользоваться косметикой (опрос девочек от 7 до 17 лет)
До семи лет – 9%
Семь-девять лет – 25%
Десять-двенадцать лет – 39%
Тринадцать-пятнадцать лет – 24%
🔹 На вопрос «почему ты начала пользоваться косметикой?»:
1️⃣ Хотелось выглядеть красивее (49%)
2️⃣ Просто интересно было попробовать (44%)
3️⃣ Видела у мамы/старших (39%)
4️⃣ Для выступлений (36%)
5️⃣ Все подруги красятся (30%)
6️⃣ Для фото или видео (27%)
7️⃣ Увидела у блогера или в Интернете (20%)
8️⃣ По медицинским показаниям (например, маскирующие, лечебные средства) (10%)
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Додано: Вів 08 лип, 2025 10:08
Опрос от британских ученых про голого соседа в окне
Если бы вы увидели своего соседа голым у окна, попытались бы вы украдкой взглянуть на него? – поинтересовались британские ученые.
7% – точно да
23% – вероятно да
25% – вероятно нет
35% – точно нет
✔️ Мужчины отвечают «да» чаще женщин.
✔️ А вот возраст на результаты не влияет, даже после 65 лет доля респондентов, отвечающих «да», примерно такая же.
меньше всего на свете я бы хотел увидеть голого Хотаба.
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Wirująświatła
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Додано: Вів 08 лип, 2025 10:15
Wirująświatła написав:
Опрос от британских ученых про голого соседа в окне
Если бы вы увидели своего соседа голым у окна, попытались бы вы украдкой взглянуть на него? – поинтересовались британские ученые.
7% – точно да
23% – вероятно да
25% – вероятно нет
35% – точно нет
А теперь, внимание, правильный ответ:
Если я увидел в окне голого соседа, значит я на него уже взглянул.
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Додано: Вів 08 лип, 2025 10:38
Wirująświatła написав:
С какого возраста девочки начинают пользоваться косметикой (опрос девочек от 7 до 17 лет)
До семи лет – 9%
Семь-девять лет – 25%
Десять-двенадцать лет – 39%
Тринадцать-пятнадцать лет – 24%
На вопрос «почему ты начала пользоваться косметикой?»:
Хотелось выглядеть красивее (49%)
Просто интересно было попробовать (44%)
Видела у мамы/старших (39%)
Для выступлений (36%)
Все подруги красятся (30%)
Для фото или видео (27%)
Увидела у блогера или в Интернете (20%)
По медицинским показаниям (например, маскирующие, лечебные средства) (10%)
А якого року провели?
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Faceless
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