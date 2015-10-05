хотаб тут одна девушка хочет с тобой познакомиться, я про тебя рассказал, всё норм, ты ей подходишь, зовут Полина, работает в кофейне, любит ночные прогулки. Так и напиши я хотаб, она в курсе.
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Додано: Сер 09 лип, 2025 01:53
хотаб тут одна девушка хочет с тобой познакомиться, я про тебя рассказал, всё норм, ты ей подходишь, зовут Полина, работает в кофейне, любит ночные прогулки. Так и напиши я хотаб, она в курсе.
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