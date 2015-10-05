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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 636637638639
Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 01:53

хотаб тут одна девушка хочет с тобой познакомиться, я про тебя рассказал, всё норм, ты ей подходишь, зовут Полина, работает в кофейне, любит ночные прогулки. Так и напиши я хотаб, она в курсе.

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 01:56

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 07:24

  Успіх написав:Тож "блатота"/геройство умовного Хотаба може бути лише на форумі!
бандерлог типа и по жизни блатной, к докторам не ходит, будет умирать но не пойдёт, из принципа. У меня так сосед умер от воспаления легких, ещё и 40ка не было, думал он такой крутой мачо, что воспаление испугается и само пройдёт. Но естественный отбор решил, что крутым мачо место не на земле, а на 2м глубже. Кстати физически был крепким, перед малолетками любые фигуры на турнике исполнял. Еще один тоже мачистый одноклассник, такой крутой весь из себя был, по итогу поймал нож на 7м километре. До выпускного не дожил. Кто меньше выёбыется, тот дольше живёт.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 07:58

Re: Психологія

Пздц і тут потерли і на військовій три дописи моїх стерли.

Мабуть, забагато форумчан на форумі 🤦 треба ще жорсткіші правила на форумі прописати для залишившихся 7-ми форумчан!😁🤦



А якщо серйозно, це ж дійсно можна змінити/переписати правила форуму - зробити їх не такими строгими - може було б більше тут людей!

Але думаю, що вже пізно!
Запізнились так років на 5!
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 08:03

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Тож "блатота"/геройство умовного Хотаба може бути лише на форумі!
бандерлог типа и по жизни блатной, к докторам не ходит, будет умирать но не пойдёт, из принципа. У меня так сосед умер от воспаления легких, ещё и 40ка не было, думал он такой крутой мачо, что воспаление испугается и само пройдёт. Но естественный отбор решил, что крутым мачо место не на земле, а на 2м глубже. Кстати физически был крепким, перед малолетками любые фигуры на турнике исполнял. Еще один тоже мачистый одноклассник, такой крутой весь из себя был, по итогу поймал нож на 7м километре. До выпускного не дожил. Кто меньше выёбыется, тот дольше живёт.

Було копійнути весь мій допис - бачиш, труть, як не в себе.

В такі моменти Флай молодець, що будь-який допис переважно цілий копіює :mrgreen:



А блатота - так, лопає, як мильна бульбашка!

Як от простий приклад бомжа з парковки :mrgreen:
А він же заробляє 8-10куїв!!! :lol:
Хіба язиком... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 08:09

Re: Психологія та саморозвиток

  ЛАД написав:Кстати, жду ваш ответ.
Мій розгорнутий допис Вам годину тому - потерли!

Тож дайте печенько місцевим шерифам і гарно подякуйте!

Другий раз писати/повторювати - бажання НУЛЬ!
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  #<1 ... 636637638639
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