хотаб тут одна девушка хочет с тобой познакомиться, я про тебя рассказал, всё норм, ты ей подходишь, зовут Полина, работает в кофейне, любит ночные прогулки. Так и напиши я хотаб, она в курсе.
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Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Сер 09 лип, 2025 01:53
хотаб тут одна девушка хочет с тобой познакомиться, я про тебя рассказал, всё норм, ты ей подходишь, зовут Полина, работает в кофейне, любит ночные прогулки. Так и напиши я хотаб, она в курсе.
Додано: Сер 09 лип, 2025 07:24
бандерлог типа и по жизни блатной, к докторам не ходит, будет умирать но не пойдёт, из принципа. У меня так сосед умер от воспаления легких, ещё и 40ка не было, думал он такой крутой мачо, что воспаление испугается и само пройдёт. Но естественный отбор решил, что крутым мачо место не на земле, а на 2м глубже. Кстати физически был крепким, перед малолетками любые фигуры на турнике исполнял. Еще один тоже мачистый одноклассник, такой крутой весь из себя был, по итогу поймал нож на 7м километре. До выпускного не дожил. Кто меньше выёбыется, тот дольше живёт.
Додано: Сер 09 лип, 2025 11:04
За крок до перевороту думок©
Навіть не дивно, що ніхто це☝️ не прокоментував
Рівень скучного форума - треба тримати на рівні!
От ще приклад по вищезазначеній темі:
Тут же, наче, фінансовий форум(!) наче, мали б цікавитись фінансами - куди вкласти/як примножити/зберегти... Мали б цікавитись/"жувати" різні фінансові ідеї/бізнеси/стартапи...
І що?
От кидаєш, на тематичній гілці про нерухомість, наприклад, це >>>
А нікому, навіть, не цікаво глянути що це? Чи хоч покритикувати, якщо не погоджуєтесь з цим?
Та де там, глухарь!
Дивно, бо гроші входять в топ-3 тем, які людям цікаві!
Додано: Сер 09 лип, 2025 11:45
Успіх скажу то что знаю, на этой и военной ветке собрались любители споров. Классический пример детроид и будивельнык. Вроде бы люто спорят, но оторваться друг от друга не могут. Среди молодежи такое явление не встречается, спор это уже агрессия.
спор возникает в результате "общения без принятия" оппонента (самая частая причина конфликтов, в т.ч. внутрисемейных). Спор часто переходит в буллинг и другие виды агрессии. Упомянутым детроиду и будивельныку как-то удаётся на вербальную агрессию не переходить. Оба не заинтересованы в эскалации. Спорят, но меру знают.
Те кто умеют принимать оппонента разбежались по другим площадкам. Вот такое наблюдение.
Додано: Сер 09 лип, 2025 12:41
Re: Психологія та саморозвиток
Так ведь
Финансы могут быть веселыми, только когда поют романсы
И площадки эти, скорее всего, не в интернете.
Для интернет-форума у нас еще все достаточно мирно.
Ну и могу поспорить по поводу спора
Спор может быть по поводу взглядов на отдельную проблему, сопровождаясь уважением к оппоненту. Полное совпадение взглядов - слишком большая редкость, чтобы такого единомышленника встретить на форуме с ограниченным числом участников. Да и общение при полном согласии обычно скучное.
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