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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 637638639640
Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 15:42

  Banderlog написав:... Під час розпиття спиртних напоїв на почвє внєзапно вознікшої нєпріязні.. :lol:
Короч Ви праві, бухать в купе з незнайомцями вам нізя. :lol: надто багато у вас тої непріязні до людей. Щодо форуму то компанія тут підібралась достойна

https://www.youtube.com/watch?v=sih1wYMjy5w
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 15:47

  Сибарит написав:но для общения в интернете уровень достаточно высокий.
категорически не соглашусь. на других площадках где я общаюсь уважения друг к другу гораздо больше. По моим меркам, данная и военная ветка это лютейшее дно. Хуже только коменты в тг в группах про войну.

Даже в том чате, где было 111 тыс непрочитанных сообщений прямые оскорбления надо еще поискать. Только вчера вечером мирил там украинцев и русских, некоторые слова действуют магически. Скрин ниже (кликабельно)

Зображення

после моей фразы "давайте дружить" все согласились и конфликт закончился , а человек который поднял тему войны извинился, это было без принуждения, без модерации, без банов. Просто он не хотел в дальнейшем негатива в свой адрес, проще и логичнее было извиниться.

Зображення

потому что для того чата (и для EQ мышления в целом) дружба и общение имеют большую ценность, чем какие то разногласия. Понятно что они есть, но необязательно их постоянно обсасывать.

Прикиньте никто не облил меня грязью, не начал новый конфликт со мной. Как-то даже скучно, если так просто. Не такие уже и тупые как тут пытались их называть, если могут так дружно и легко выйти из конфликта. Недостижимый уровень для военной и для этой ветки. В лс могу скинуть ссылку на открытый чат взрослых людей, в котором тоже нет конфликтов. Бесконсфликтное общение = норма, а то что происходит на упомянутых ветках форума - дикая патология.

  Сибарит написав:Вы как-то уж чересчур пытаетесь их формализовать
везде где могу стараюсь уходить от формальных IQ оценок к более реальным EQ. Именно EQ оценка говорит что здесь дно, поэтому новых людей нет и никогда не будет. Свято место пустым не бывает. Люди заходят читают местный понос и понимают им не сюда. А есть места где +20 новых людей в день и контент без поноса.
  Сибарит написав:Я бы сказал, не обобщая, что дефицит уважения присутствует среди отдельных личностей
которых почему то большинство)
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  #<1 ... 637638639640
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