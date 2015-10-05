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Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Сер 09 лип, 2025 15:42
Додано: Сер 09 лип, 2025 15:47
категорически не соглашусь. на других площадках где я общаюсь уважения друг к другу гораздо больше. По моим меркам, данная и военная ветка это лютейшее дно. Хуже только коменты в тг в группах про войну.
Даже в том чате, где было 111 тыс непрочитанных сообщений прямые оскорбления надо еще поискать. Только вчера вечером мирил там украинцев и русских, некоторые слова действуют магически. Скрин ниже (кликабельно)
после моей фразы "давайте дружить" все согласились и конфликт закончился , а человек который поднял тему войны извинился, это было без принуждения, без модерации, без банов. Просто он не хотел в дальнейшем негатива в свой адрес, проще и логичнее было извиниться.
потому что для того чата (и для EQ мышления в целом) дружба и общение имеют большую ценность, чем какие то разногласия. Понятно что они есть, но необязательно их постоянно обсасывать.
Прикиньте никто не облил меня грязью, не начал новый конфликт со мной. Как-то даже скучно, если так просто. Не такие уже и тупые как тут пытались их называть, если могут так дружно и легко выйти из конфликта. Недостижимый уровень для военной и для этой ветки. В лс могу скинуть ссылку на открытый чат взрослых людей, в котором тоже нет конфликтов. Бесконсфликтное общение = норма, а то что происходит на упомянутых ветках форума - дикая патология.
везде где могу стараюсь уходить от формальных IQ оценок к более реальным EQ. Именно EQ оценка говорит что здесь дно, поэтому новых людей нет и никогда не будет. Свято место пустым не бывает. Люди заходят читают местный понос и понимают им не сюда. А есть места где +20 новых людей в день и контент без поноса.
которых почему то большинство)
Додано: Сер 09 лип, 2025 17:35
"Вєтрянка - моя перша косметіка" (с)
Додано: Сер 09 лип, 2025 17:42
""дали" профессору квартиру, через неделю от него приходит заявление
Я, профессор, доктор каких-то там наук, авторр ХХ диссертаций, а мне дали квартиру, в которой напротив окна кабинета - женская баня. Как я могу вести научную деятельность и способствовать продвижению научного прогресса, когда женские голые тела просто перед моими глазами.?
"Наверху" решили, действительно - как так?
Прислали комиссию, чтобы составить акт.
Те смотрят в окно,
-да баня есть, но ничего не видно.
Профессор:
- А вы на шкаф залезте и голову вниз свесьте - все видно."
Додано: Сер 09 лип, 2025 18:09
Недавно шла семейная грузинская пара от станции метро.
Стояла компания черных подрстков и очень социально общалась.
Проходя мимо, муж получил подножку от очень социализированного подростка.
Он на чистом аглицком его асоциально спросил, взывая к его IQ "Ватаюдюинг, уважаемый?" И тут отовсюду вывалилось дохрена черных высокосоциализированных подростков, которые очень доброжелательно отхайдокали мужа и жену.
Дело было прямо перед небольшим магазинчиком, на фасаде установлена камера видеонаблюдения. Они попросили получить запись с камеры и обратились с ней в полицию.
Те сказали с полной эмпатией и доброжелательностью
"Так не ходите по улицам, когда у подростков выпускной, это они так развлекаются"
Это наверное гораздо лучше развлечение, чем сидеть дома читать книжки или проводить время в спортзале?
Додано: Сер 09 лип, 2025 18:21
мне надоело с вами спорить и что то доказывать. "социализированный" не означает "умный" или "культурный" это три разные планеты. А вы всё в одну кучу валите. Непонятно зачем. Как будто бы я говорил что "социализированный" означает "культурный". Если вы разбираетесь лучше чем я - ноу проблем, пишите как надо и как правильно.
лучше то что ребенок решит сам, без настоятельных советов, от которых обычно невозможно отказаться. Книжка значит книжка, это его опыт и его жизнь. Ему потом расхлёбывать свою асоциальность/конфликтность (если они появятся), а не психологу с какого-то форума.
Когда родитель кормит ребенка собственными фобиями, этим он его калечит. Обычная проблема у семей без отцов, мама и бабушка трясутся от страха, что их ребенку наваляют по голове, поэтому не одобряют ничего, кроме ютуба и книжек. Взрослый мужик наоборот должен учить сына дружить со всеми и разруливать такие ситуации без кулаков, а не убегать от них (моё личное мнение).
Тем кто боится социума надо ехать в маленькие городки, где годами ничего не происходит, никого не бьют и не буллят, потому что все друг друга знают и у агрессора ноль шансов "потеряться в толпе". В больших городах и закрытых коллективах действуют свои законы, и если их не принимаешь (не всегда они справедливые), потенциально это конфликт. Сидение дома ситуацию не решает, мегаполис от этого не станет добрее. В спортзале тоже может быть агрессор или в любом другом месте, например в 50м от дома.
Додано: Сер 09 лип, 2025 19:37
соціалізація з EQ без афроамерів та ліц грузінськой нац.
соціалізація з високим EQ без афроамерів та ліц грузінськой нац.
Додано: Сер 09 лип, 2025 19:40
Наконец вы признали, что родители, а не "психолог с какого-то там форума" имеют право решать что для ребенка лучше - учиться и получить образование, которое откроет путь к высокооплачиваемой профессии или чтобы ребенок "социализировался" в бандах, избивая прохожих, имея все шансы либо нароваться на пулю или пристраститься к наркоте или стать действительно а"социальным" членом общества.
Вы пытаетесь тут доказать что-то людям, имеющим свой, отличный от вашего, жизненный опыт. Каждый сам волен считать его удачным или нет.
Со своей стороны я вам много раз описывал и свой, отличный от продвигаемого вами, опыт и опыт тех, кто пошел по "вашей" модели. И вижу к чему это привело.
"Приятие" человека и "неприятие" - это ни о чем. Не надо всех подряд принимать или не принимать.
Если человек мЦдак, то нафига его принимать?
В то-же время, всем нам приходится сосуществовать с такими мЦдаками - это может быть коллега, сосед или случайно встретившийся человек.
И тут 2 пути - либо его полностью не принимать, но не в наших силах избывиться от присутствия таких персонажей в нашей жизни либо игнорировать в тех пределах, в которых это возможно - невозможно пройти сквозь соседа, если он стоит на пути, или избавитсья от мЦдаков на работе, если ты не работодатель, который может таких уволить (в противном случае, надо уволиться самому, но на новом месте может быть такой-же мЦдак). "Приятие" такого человека приведет к гораздо болеее плачевным последствиям.
Насчет психологов.
Наверное, вы знаете, чтто в США принято чуть что бежать к психологу.
Ну вот знакомая мне пара тоже решила пойти к психологу. Веренее, это решение жены, которой промыли мозги "тренеры личностного роста" и "психологи" на ютубе.
Ну тот с ними поговорил, потом отдельно сделал прием жене, потом мужу.
Муж приходит домой.
"Ну, твой психолог, сказал что мне надо с тобой развестись. Ты точно этого хотела?"
2-е детей, совместное имущество, он обеспечивает семью. Обоим около 50. В браке около 20 лет.Да, у него непростой характер, но кто из нас идеален?
Вот теперь вопрос - что им делать?
Разводиться или искать другого психолога?
Додано: Сер 09 лип, 2025 19:44
Re: Психологія та саморозвиток
И еще вопрос (ко всем).
Вот, если заболит зуб, человек идет к дантисту.
Для чего человек идет к психологу?
Поплакаться в жилетку?
Додано: Сер 09 лип, 2025 20:16
афигеть. я это всегда признавал. какое отношение психолог имеет к чужим детям? с чего вы взяли что имеет, с чужих сплетен?
если вы не понимаете что такое социализация попробуйте загуглить. Ваши домысли неуместны, здесь не все идиоты.
где я это доказывал? вам хочется разжечь конфликт? чистая ложь. Никаких оценок чужим жизням я не давал. Кое кого критикую за асоциальность не более.
вы не знаете про мой опыт, то что я рассказывал здесь это 1% или еще меньше.
тю можете никого не принимать) зачем вам мнение какого то чувака с форума?
а если все вокруг мудаки? всех не принимать? весь класс? всё общество? серьёзно? Это проблема. Принимают чтобы не было конфликтов. Кроме принятия/непринятия есть ещё игнор. Хотите или нет вы должны по каждому человеку с которым общаетесь сделать этот выбор.
Аллилуя. И 2й вывод людей вы не поменяете. Если ваш начальник мудак, вы сможете его не принимать или игнорить? А другой работы нет. Я вам ответил на вопрос (который выделил жирным)? Социализация кстати об этом же, сосуществовать с мудаками не вступая с ними в конфликт. Или искать идеальное общество (можно искать всю жизнь)
где я говорил что надо всех принимать? Я говорил если вы общаетесь с человеком не принимая его, возникают долгоиграющие споры, или даже конфликты. Потом вам делают на работе невыносимые условия и вы ищете другую. Увы это так работает. В коллективе не нужны бунтари или игнорщики. Нанимаясь на работу вы должны быть готовы что принять некоторых людей будет сложно, но тогда перед вами дилемма, принять или затеять споры/конфликты? Точно также если вы взяли на работу специалиста, который не ладит с коллегами, дилемма принять эту проблему (закрыть на нее глаза) или выставить его нах%р. Здесь нет правильного решения. Но лучше уметь принимать мудака, чем всю жизнь с ними конфликтовать и постоянно менять работы.
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