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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 639640641642
Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 22:36

Re: Психологія та саморозвиток

rjkz написав:И еще вопрос (ко всем).
Вот, если заболит зуб, человек идет к дантисту.
Для чего человек идет к психологу?
Поплакаться в жилетку?
Бо модно
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 22:38

Re: Психологія та саморозвиток

ЛАД написав:
  rjkz написав:...............
Наверное, вы знаете, чтто в США принято чуть что бежать к психологу.
Ну вот знакомая мне пара тоже решила пойти к психологу. Веренее, это решение жены, которой промыли мозги "тренеры личностного роста" и "психологи" на ютубе.
Ну тот с ними поговорил, потом отдельно сделал прием жене, потом мужу.
Муж приходит домой.
"Ну, твой психолог, сказал что мне надо с тобой развестись. Ты точно этого хотела?"
2-е детей, совместное имущество, он обеспечивает семью. Обоим около 50. В браке около 20 лет.Да, у него непростой характер, но кто из нас идеален?
Вот теперь вопрос - что им делать?
Разводиться или искать другого психолога? :mrgreen:
Не знаете, что психолог сказал жене?
Мабуть, що чоловік арбузєр і не дає їй реалізуватися
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 22:52

  Wirująświatła написав:
  rjkz написав:Проявять к ним эмпатию и "социализацию"?
от принятия до эмпатии так от Бердичева до Луны. Принимая мудака вы признаете, что ваши жизненные позиции очень разные, но это не повод для споров и конфликта. Максимум что вы от него хотите - не нарушать ваших границ. Принять не означает поселить в своей квартире. "Здрасьте", "как дела", "до свидания". И ничего больше. В споры с такими людьми лучше не вступать. Их исход неблагоприятный, зачем заводить лишних врагов?. Аналогично если нет к человеку интереса, зачем с ним общаться? чтобы по итогу сказать "вы мне всегда были неинтересны?" это как правила гигиены, не делать поступки вызывающие конфликты, пока не нарушают ваши границы.

и встречный вопрос, как научить подростка ладить с мудаком? вы этого мудака домой приведёте?


Ну вот как-бы тут дофига мудаков, но все держат дистанцию и с этой дистанции все найс стараются выглядеть, а чуть ближе как сходишься, то все мудачество начинает вылазить. Может поэтому все и стараются держаться этой дистанции и не сходиться с остальными.
Но "социализация" через уличные банды - это какой-то треш.
Младший у меня более общительный и довольно быстро отходит когда сталкивается с мудаками. А старший более впечатлительный, поэтму просто держит дистанцию со всеми кроме родителей. Не совсем корректно, но на "мероприятии" (школа устроила для их класса в ресторане), директор школы назвал его "Самый интроверт", хотя каждому ученику пытался дать какие-то лестные эпитеты. Я не сомневаюсь, что он прав,но не стал-бы это говорить ребенку. Хотя и сам в детстве был таким.
Но насколько человек будет счастлив, интроверт он или экстраверт, не от этого зависит. У каждого свое представление о счастье.
Одному отлично за компом или с книгой (условно), другому надо общение.
И тот и другой имея то, что хочет - счастлив. Так какая нахрен разница - интроверт он или экстраверт.
Работа? Так для разных типов просто разная работа ок.
Интроверт может отлично работать в науке или ...тем-же айтишником.
Экстраверт - ну пусть будет аниматором или политиком или "менеджером по продажам".
Какая разница?
Общение ради общения? Если кому надо - пуркуа-бы и не па. Если нет - то и не надо.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 23:09

  rjkz написав:Но "социализация" через уличные банды - это какой-то треш.
насильно туда никого не тянут, я не знаю ни одного случая чтобы ребенка силой вырвали у родителей в уличную банду. Бывало что дети сами сбегали, но это не проблема банды, что ребенок в ней получает то, чего нет в семье.

Пока эти банды не нарушают ваши границы, не нужно давать им негативные оценки. Для кого то это ценность. Вам же не хочется чтобы трэшом они обзывали ваших детей, зачем тогда сами это делаете? Там точно такие же дети как и ваши, может чуть постарше.

Конечно это не единственный вариант социализации, но думаю самый эффективный.
  rjkz написав:Одному отлично за компом или с книгой (условно), другому надо общение.
Социализация — это процесс получения человеческим индивидом навыков, необходимых для полноценной жизни в обществе. В книгах точно пишут как знакомиться, кому доверять/не доверять, как дружить или просто общаться на равных, как вести себя с младшими/старшими, искать общие интересы, уважать чужое мнение, проявлять терпимость к чужим недостаткам, прощать обиды, что то делать для друзей бескорыстно, как интересоваться другими людьми, выходить из конфликтных ситуаций?

Если да тогда ок. Пусть социализируются по книгам или в компутерах.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 09 лип, 2025 23:27, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 23:21

  rjkz написав:Вот теперь вопрос - что им делать?
Разводиться или искать другого психолога? :mrgreen:

Больной нуждается в уходе врача.
И чем дальше уйдет врач, тем лучше (с)

Увы, мода не проходит безнаказанно.
Повальное увлечение походами к психологу привело к появлению огромного количества шарлатанов.
А все от желания переложить решение собственных проблем на кого-то.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 10 лип, 2025 00:46

Banderlog
Щодо нарватись на ніж то ви, Віталій ,конфліктніший за мене... у вас шанси вищі. і не на 7 км, а на побутову сварку, як там пишуть класики? Під час розпиття спиртних напоїв на почвє внєзапно вознікшої нєпріязні.. :lol:


Треба ще робити поправку на анонімність і недосяжність.
Більшість цих «конфліктних» такі лише поки «не знайшли по ip”. В 99% випадків звісно ніхто нікого шукати не буде, і вони це знають, тому поводять себе так.
А так, ніяка тут не конфліктна публіка. Гниди, які приховують доходи і зовсім (або майже зовсім) не платять податки - є. Так вони всюди є, просто тут вони сміливі про це заявити. Ну і суспільство толерантне до таких проявів. Ніхто не тільки не здасть «хапайте он того ухилянта від податків», а навіть знайдуться, хто похвалить «о, менше хірпі/херпі/котлеті/сосні (хз, хто там ще тригерить наших мамкіних бізнесменів на шубах ) дістанеться.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лип, 2025 03:47

yama


из серии ти "гівно а я король " це смішно бо король не потребує визнання кимось на форумі його статусу тим більше через приниження когось.


Який «король» сьогодні провокував чи принижував нашого «шута» 8-класного, що він знову у бані?))
А то мене не було весь день, не бачив.

Є у мене підозра, що його і не треба провокувати, він і сам через любов до різносторонніх відчуттів шукає і знаходить собі пригоди на чорний хід . А все тому, що будь яка тема, яку він пробує розкрутить на форумі, терпить фіаско. Воно все примітивне і не цікаве. Тому просто притягує увагу примітивним чіплянням до людей.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лип, 2025 04:46

  Wirująświatła написав:
  rjkz написав:Но "социализация" через уличные банды - это какой-то треш.
насильно туда никого не тянут, я не знаю ни одного случая чтобы ребенка силой вырвали у родителей в уличную банду. Бывало что дети сами сбегали, но это не проблема банды, что ребенок в ней получает то, чего нет в семье.

Пока эти банды не нарушают ваши границы, не нужно давать им негативные оценки. Для кого то это ценность. Вам же не хочется чтобы трэшом они обзывали ваших детей, зачем тогда сами это делаете? Там точно такие же дети как и ваши, может чуть постарше.

Конечно это не единственный вариант социализации, но думаю самый эффективный.
  rjkz написав:Одному отлично за компом или с книгой (условно), другому надо общение.
Социализация — это процесс получения человеческим индивидом навыков, необходимых для полноценной жизни в обществе. В книгах точно пишут как знакомиться, кому доверять/не доверять, как дружить или просто общаться на равных, как вести себя с младшими/старшими, искать общие интересы, уважать чужое мнение, проявлять терпимость к чужим недостаткам, прощать обиды, что то делать для друзей бескорыстно, как интересоваться другими людьми, выходить из конфликтных ситуаций?

Если да тогда ок. Пусть социализируются по книгам или в компутерах.


1. Про моих детей - это ниже пояса. Я говорю о явлении и никого персонально не позволяю себе оценивать. Так что придержите свои мнения.
2. О банде я написал - стояли милые ребята, социализировались, потом решили отметелить проходящую пару. Потом полицейские и социализированно посоветовали не ходить по улицам. Или вы не соображаете что РЕАЛЬНО происходит и может произойти с этими "социализаторами" или соображаете и тогда это гораздо хуже.
И таких банд я в 80 и 90 е насмотрелся в Киеве. Если "вдруг, совершенно случайно", вы в своем воображении нарисовали какую-то идеализированную банду или "банду", то это опять-же ваш "внутренний мир". Упоминания о кражах и бродяжничестве не вызывают у меня умиления и одобрения.
3. Ок. Тему закрываем. Я против подростковой преступности и бродяжничества. Вы - за. На этом и закончим.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 10 лип, 2025 04:54

  Сибарит написав:
  rjkz написав:Вот теперь вопрос - что им делать?
Разводиться или искать другого психолога? :mrgreen:

Больной нуждается в уходе врача.
И чем дальше уйдет врач, тем лучше (с)

Увы, мода не проходит безнаказанно.
Повальное увлечение походами к психологу привело к появлению огромного количества шарлатанов.
А все от желания переложить решение собственных проблем на кого-то.


Абсолютно согласен.
Пока не встречал ситуации, при которой психолог нес положительную функцию.
В США направить родителей к психологу - это первый шаг ювенальной юстиции.
На эмигрантской ветке Дюри-бачи рассказывал о школьных психологах в Германии.
Недавно смотрел интервью Яны Глущенко - эксдизельши, ее мужа психолог к которой они пошли вообще решила примерить на себя.
В принципе, если кто-то не может в себе разобраться и со знакомыми людьми, то как с этим разберется чел, который видит другого в первый, а порой и в последний раз?
rjkz
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