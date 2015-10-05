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фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

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#<1 ... 639640641642 Додано: Сер 09 лип, 2025 22:36 Re: Психологія та саморозвиток rjkz написав: И еще вопрос (ко всем).

Вот, если заболит зуб, человек идет к дантисту.

Для чего человек идет к психологу?

Поплакаться в жилетку? Бо модно Бо модно Faceless

Модератор Повідомлень: 36434 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1494 раз. Подякували: 8229 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 лип, 2025 22:38 Re: Психологія та саморозвиток ЛАД написав: rjkz написав: ...............

Наверное, вы знаете, чтто в США принято чуть что бежать к психологу.

Ну вот знакомая мне пара тоже решила пойти к психологу. Веренее, это решение жены, которой промыли мозги "тренеры личностного роста" и "психологи" на ютубе.

Ну тот с ними поговорил, потом отдельно сделал прием жене, потом мужу.

Муж приходит домой.

"Ну, твой психолог, сказал что мне надо с тобой развестись. Ты точно этого хотела?"

2-е детей, совместное имущество, он обеспечивает семью. Обоим около 50. В браке около 20 лет.Да, у него непростой характер, но кто из нас идеален?

Вот теперь вопрос - что им делать?

Разводиться или искать другого психолога? ...............Наверное, вы знаете, чтто в США принято чуть что бежать к психологу.Ну вот знакомая мне пара тоже решила пойти к психологу. Веренее, это решение жены, которой промыли мозги "тренеры личностного роста" и "психологи" на ютубе.Ну тот с ними поговорил, потом отдельно сделал прием жене, потом мужу.Муж приходит домой."Ну, твой психолог, сказал что мне надо с тобой развестись. Ты точно этого хотела?"2-е детей, совместное имущество, он обеспечивает семью. Обоим около 50. В браке около 20 лет.Да, у него непростой характер, но кто из нас идеален?Вот теперь вопрос - что им делать?Разводиться или искать другого психолога? Не знаете, что психолог сказал жене? Не знаете, что психолог сказал жене? Мабуть, що чоловік арбузєр і не дає їй реалізуватися Мабуть, що чоловік арбузєр і не дає їй реалізуватися Faceless

Модератор Повідомлень: 36434 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1494 раз. Подякували: 8229 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 лип, 2025 22:52 Wirująświatła написав: rjkz написав: Проявять к ним эмпатию и "социализацию"? Проявять к ним эмпатию и "социализацию"? от принятия до эмпатии так от Бердичева до Луны. Принимая мудака вы признаете, что ваши жизненные позиции очень разные, но это не повод для споров и конфликта. Максимум что вы от него хотите - не нарушать ваших границ. Принять не означает поселить в своей квартире. "Здрасьте", "как дела", "до свидания". И ничего больше. В споры с такими людьми лучше не вступать. Их исход неблагоприятный, зачем заводить лишних врагов?. Аналогично если нет к человеку интереса, зачем с ним общаться? чтобы по итогу сказать "вы мне всегда были неинтересны?" это как правила гигиены, не делать поступки вызывающие конфликты, пока не нарушают ваши границы.



и встречный вопрос, как научить подростка ладить с мудаком? вы этого мудака домой приведёте? от принятия до эмпатии так от Бердичева до Луны. Принимая мудака вы признаете, что ваши жизненные позиции очень разные, но это не повод для споров и конфликта. Максимум что вы от него хотите - не нарушать ваших границ. Принять не означает поселить в своей квартире. "Здрасьте", "как дела", "до свидания". И ничего больше. В споры с такими людьми лучше не вступать. Их исход неблагоприятный, зачем заводить лишних врагов?. Аналогично если нет к человеку интереса, зачем с ним общаться? чтобы по итогу сказать "вы мне всегда были неинтересны?" это как правила гигиены, не делать поступки вызывающие конфликты, пока не нарушают ваши границы.и встречный вопрос, как научить подростка ладить с мудаком? вы этого мудака домой приведёте?



Ну вот как-бы тут дофига мудаков, но все держат дистанцию и с этой дистанции все найс стараются выглядеть, а чуть ближе как сходишься, то все мудачество начинает вылазить. Может поэтому все и стараются держаться этой дистанции и не сходиться с остальными.

Но "социализация" через уличные банды - это какой-то треш.

Младший у меня более общительный и довольно быстро отходит когда сталкивается с мудаками. А старший более впечатлительный, поэтму просто держит дистанцию со всеми кроме родителей. Не совсем корректно, но на "мероприятии" (школа устроила для их класса в ресторане), директор школы назвал его "Самый интроверт", хотя каждому ученику пытался дать какие-то лестные эпитеты. Я не сомневаюсь, что он прав,но не стал-бы это говорить ребенку. Хотя и сам в детстве был таким.

Но насколько человек будет счастлив, интроверт он или экстраверт, не от этого зависит. У каждого свое представление о счастье.

Одному отлично за компом или с книгой (условно), другому надо общение.

И тот и другой имея то, что хочет - счастлив. Так какая нахрен разница - интроверт он или экстраверт.

Работа? Так для разных типов просто разная работа ок.

Интроверт может отлично работать в науке или ...тем-же айтишником.

Экстраверт - ну пусть будет аниматором или политиком или "менеджером по продажам".

Какая разница?

Общение ради общения? Если кому надо - пуркуа-бы и не па. Если нет - то и не надо. Ну вот как-бы тут дофига мудаков, но все держат дистанцию и с этой дистанции все найс стараются выглядеть, а чуть ближе как сходишься, то все мудачество начинает вылазить. Может поэтому все и стараются держаться этой дистанции и не сходиться с остальными.Но "социализация" через уличные банды - это какой-то треш.Младший у меня более общительный и довольно быстро отходит когда сталкивается с мудаками. А старший более впечатлительный, поэтму просто держит дистанцию со всеми кроме родителей. Не совсем корректно, но на "мероприятии" (школа устроила для их класса в ресторане), директор школы назвал его "Самый интроверт", хотя каждому ученику пытался дать какие-то лестные эпитеты. Я не сомневаюсь, что он прав,но не стал-бы это говорить ребенку. Хотя и сам в детстве был таким.Но насколько человек будет счастлив, интроверт он или экстраверт, не от этого зависит. У каждого свое представление о счастье.Одному отлично за компом или с книгой (условно), другому надо общение.И тот и другой имея то, что хочет - счастлив. Так какая нахрен разница - интроверт он или экстраверт.Работа? Так для разных типов просто разная работа ок.Интроверт может отлично работать в науке или ...тем-же айтишником.Экстраверт - ну пусть будет аниматором или политиком или "менеджером по продажам".Какая разница?Общение ради общения? Если кому надо - пуркуа-бы и не па. Если нет - то и не надо. rjkz

Повідомлень: 17623 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8646 раз. Подякували: 5447 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 лип, 2025 23:09 rjkz написав: Но "социализация" через уличные банды - это какой-то треш. Но "социализация" через уличные банды - это какой-то треш. насильно туда никого не тянут, я не знаю ни одного случая чтобы ребенка силой вырвали у родителей в уличную банду. Бывало что дети сами сбегали, но это не проблема банды, что ребенок в ней получает то, чего нет в семье.



Пока эти банды не нарушают ваши границы, не нужно давать им негативные оценки. Для кого то это ценность. Вам же не хочется чтобы трэшом они обзывали ваших детей, зачем тогда сами это делаете? Там точно такие же дети как и ваши, может чуть постарше.



Конечно это не единственный вариант социализации, но думаю самый эффективный. rjkz написав: Одному отлично за компом или с книгой (условно), другому надо общение. Одному отлично за компом или с книгой (условно), другому надо общение. Социализация — это процесс получения человеческим индивидом навыков, необходимых для полноценной жизни в обществе. В книгах точно пишут как знакомиться, кому доверять/не доверять, как дружить или просто общаться на равных, как вести себя с младшими/старшими, искать общие интересы, уважать чужое мнение, проявлять терпимость к чужим недостаткам, прощать обиды, что то делать для друзей бескорыстно, как интересоваться другими людьми, выходить из конфликтных ситуаций?



Если да тогда ок. Пусть социализируются по книгам или в компутерах. насильно туда никого не тянут, я не знаю ни одного случая чтобы ребенка силой вырвали у родителей в уличную банду. Бывало что дети сами сбегали, но это не проблема банды, что ребенок в ней получает то, чего нет в семье.Пока эти банды не нарушают ваши границы, не нужно давать им негативные оценки. Для кого то это ценность. Вам же не хочется чтобы трэшом они обзывали ваших детей, зачем тогда сами это делаете? Там точно такие же дети как и ваши, может чуть постарше.Конечно это не единственный вариант социализации, но думаю самый эффективный.Социализация — это процесс получения человеческим индивидом навыков, необходимых для полноценной жизни в обществе. В книгах точно пишут как знакомиться, кому доверять/не доверять, как дружить или просто общаться на равных, как вести себя с младшими/старшими, искать общие интересы, уважать чужое мнение, проявлять терпимость к чужим недостаткам, прощать обиды, что то делать для друзей бескорыстно, как интересоваться другими людьми, выходить из конфликтных ситуаций?Если да тогда ок. Пусть социализируются по книгам или в компутерах. Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 09 лип, 2025 23:27, всього редагувалось 4 разів. Wirująświatła

Повідомлень: 30530 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2522 раз. Подякували: 3503 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 лип, 2025 23:21 rjkz написав: Вот теперь вопрос - что им делать?

Разводиться или искать другого психолога? Вот теперь вопрос - что им делать?Разводиться или искать другого психолога?

Больной нуждается в уходе врача.

И чем дальше уйдет врач, тем лучше (с)



Увы, мода не проходит безнаказанно.

Повальное увлечение походами к психологу привело к появлению огромного количества шарлатанов.

А все от желания переложить решение собственных проблем на кого-то. Больной нуждается в уходе врача.И чем дальше уйдет врач, тем лучше (с)Увы, мода не проходит безнаказанно.Повальное увлечение походами к психологу привело к появлению огромного количества шарлатанов.А все от желания переложить решение собственных проблем на кого-то. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8568 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6457 раз. Подякували: 21592 раз. Профіль 132 82 38 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 лип, 2025 00:46 Banderlog





Щодо нарватись на ніж то ви, Віталій ,конфліктніший за мене... у вас шанси вищі. і не на 7 км, а на побутову сварку, як там пишуть класики? Під час розпиття спиртних напоїв на почвє внєзапно вознікшої нєпріязні..

Треба ще робити поправку на анонімність і недосяжність.

Більшість цих «конфліктних» такі лише поки «не знайшли по ip”. В 99% випадків звісно ніхто нікого шукати не буде, і вони це знають, тому поводять себе так.

А так, ніяка тут не конфліктна публіка. Гниди, які приховують доходи і зовсім (або майже зовсім) не платять податки - є. Так вони всюди є, просто тут вони сміливі про це заявити. Ну і суспільство толерантне до таких проявів. Ніхто не тільки не здасть «хапайте он того ухилянта від податків», а навіть знайдуться, хто похвалить «о, менше хірпі/херпі/котлеті/сосні (хз, хто там ще тригерить наших мамкіних бізнесменів на шубах ) дістанеться. Треба ще робити поправку на анонімність і недосяжність.Більшість цих «конфліктних» такі лише поки «не знайшли по ip”. В 99% випадків звісно ніхто нікого шукати не буде, і вони це знають, тому поводять себе так.А так, ніяка тут не конфліктна публіка. Гниди, які приховують доходи і зовсім (або майже зовсім) не платять податки - є. Так вони всюди є, просто тут вони сміливі про це заявити. Ну і суспільство толерантне до таких проявів. Ніхто не тільки не здасть «хапайте он того ухилянта від податків», а навіть знайдуться, хто похвалить «о, менше хірпі/херпі/котлеті/сосні (хз, хто там ще тригерить наших мамкіних бізнесменів на шубах ) дістанеться. Hotab Повідомлень: 15642 З нами з: 15.02.09 Подякував: 399 раз. Подякували: 2430 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 лип, 2025 03:47 yama





из серии ти "гівно а я король " це смішно бо король не потребує визнання кимось на форумі його статусу тим більше через приниження когось.





Який «король» сьогодні провокував чи принижував нашого «шута» 8-класного, що він знову у бані?))

А то мене не було весь день, не бачив.



Є у мене підозра, що його і не треба провокувати, він і сам через любов до різносторонніх відчуттів шукає і знаходить собі пригоди на чорний хід . А все тому, що будь яка тема, яку він пробує розкрутить на форумі, терпить фіаско. Воно все примітивне і не цікаве. Тому просто притягує увагу примітивним чіплянням до людей. Який «король» сьогодні провокував чи принижував нашого «шута» 8-класного, що він знову у бані?))А то мене не було весь день, не бачив.Є у мене підозра, що його і не треба провокувати, він і сам через любов до різносторонніх відчуттів шукає і знаходить собі пригоди на чорний хід . А все тому, що будь яка тема, яку він пробує розкрутить на форумі, терпить фіаско. Воно все примітивне і не цікаве. Тому просто притягує увагу примітивним чіплянням до людей. Hotab Повідомлень: 15642 З нами з: 15.02.09 Подякував: 399 раз. Подякували: 2430 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 лип, 2025 04:46 Wirująświatła написав: rjkz написав: Но "социализация" через уличные банды - это какой-то треш. Но "социализация" через уличные банды - это какой-то треш. насильно туда никого не тянут, я не знаю ни одного случая чтобы ребенка силой вырвали у родителей в уличную банду. Бывало что дети сами сбегали, но это не проблема банды, что ребенок в ней получает то, чего нет в семье.



Пока эти банды не нарушают ваши границы, не нужно давать им негативные оценки. Для кого то это ценность. Вам же не хочется чтобы трэшом они обзывали ваших детей, зачем тогда сами это делаете? Там точно такие же дети как и ваши, может чуть постарше.



Конечно это не единственный вариант социализации, но думаю самый эффективный. rjkz написав: Одному отлично за компом или с книгой (условно), другому надо общение. Одному отлично за компом или с книгой (условно), другому надо общение. Социализация — это процесс получения человеческим индивидом навыков, необходимых для полноценной жизни в обществе. В книгах точно пишут как знакомиться, кому доверять/не доверять, как дружить или просто общаться на равных, как вести себя с младшими/старшими, искать общие интересы, уважать чужое мнение, проявлять терпимость к чужим недостаткам, прощать обиды, что то делать для друзей бескорыстно, как интересоваться другими людьми, выходить из конфликтных ситуаций?



Если да тогда ок. Пусть социализируются по книгам или в компутерах. насильно туда никого не тянут, я не знаю ни одного случая чтобы ребенка силой вырвали у родителей в уличную банду. Бывало что дети сами сбегали, но это не проблема банды, что ребенок в ней получает то, чего нет в семье.Пока эти банды не нарушают ваши границы, не нужно давать им негативные оценки. Для кого то это ценность. Вам же не хочется чтобы трэшом они обзывали ваших детей, зачем тогда сами это делаете? Там точно такие же дети как и ваши, может чуть постарше.Конечно это не единственный вариант социализации, но думаю самый эффективный.Социализация — это процесс получения человеческим индивидом навыков, необходимых для полноценной жизни в обществе. В книгах точно пишут как знакомиться, кому доверять/не доверять, как дружить или просто общаться на равных, как вести себя с младшими/старшими, искать общие интересы, уважать чужое мнение, проявлять терпимость к чужим недостаткам, прощать обиды, что то делать для друзей бескорыстно, как интересоваться другими людьми, выходить из конфликтных ситуаций?Если да тогда ок. Пусть социализируются по книгам или в компутерах.



1. Про моих детей - это ниже пояса. Я говорю о явлении и никого персонально не позволяю себе оценивать. Так что придержите свои мнения.

2. О банде я написал - стояли милые ребята, социализировались, потом решили отметелить проходящую пару. Потом полицейские и социализированно посоветовали не ходить по улицам. Или вы не соображаете что РЕАЛЬНО происходит и может произойти с этими "социализаторами" или соображаете и тогда это гораздо хуже.

И таких банд я в 80 и 90 е насмотрелся в Киеве. Если "вдруг, совершенно случайно", вы в своем воображении нарисовали какую-то идеализированную банду или "банду", то это опять-же ваш "внутренний мир". Упоминания о кражах и бродяжничестве не вызывают у меня умиления и одобрения.

3. Ок. Тему закрываем. Я против подростковой преступности и бродяжничества. Вы - за. На этом и закончим. 1. Про моих детей - это ниже пояса. Я говорю о явлении и никого персонально не позволяю себе оценивать. Так что придержите свои мнения.2. О банде я написал - стояли милые ребята, социализировались, потом решили отметелить проходящую пару. Потом полицейские и социализированно посоветовали не ходить по улицам. Или вы не соображаете что РЕАЛЬНО происходит и может произойти с этими "социализаторами" или соображаете и тогда это гораздо хуже.И таких банд я в 80 и 90 е насмотрелся в Киеве. Если "вдруг, совершенно случайно", вы в своем воображении нарисовали какую-то идеализированную банду или "банду", то это опять-же ваш "внутренний мир". Упоминания о кражах и бродяжничестве не вызывают у меня умиления и одобрения.3. Ок. Тему закрываем. Я против подростковой преступности и бродяжничества. Вы - за. На этом и закончим. rjkz

Повідомлень: 17623 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8646 раз. Подякували: 5447 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 лип, 2025 04:54 Сибарит написав: rjkz написав: Вот теперь вопрос - что им делать?

Разводиться или искать другого психолога? Вот теперь вопрос - что им делать?Разводиться или искать другого психолога?

Больной нуждается в уходе врача.

И чем дальше уйдет врач, тем лучше (с)



Увы, мода не проходит безнаказанно.

Повальное увлечение походами к психологу привело к появлению огромного количества шарлатанов.

А все от желания переложить решение собственных проблем на кого-то. Больной нуждается в уходе врача.И чем дальше уйдет врач, тем лучше (с)Увы, мода не проходит безнаказанно.Повальное увлечение походами к психологу привело к появлению огромного количества шарлатанов.А все от желания переложить решение собственных проблем на кого-то.



Абсолютно согласен.

Пока не встречал ситуации, при которой психолог нес положительную функцию.

В США направить родителей к психологу - это первый шаг ювенальной юстиции.

На эмигрантской ветке Дюри-бачи рассказывал о школьных психологах в Германии.

Недавно смотрел интервью Яны Глущенко - эксдизельши, ее мужа психолог к которой они пошли вообще решила примерить на себя.

В принципе, если кто-то не может в себе разобраться и со знакомыми людьми, то как с этим разберется чел, который видит другого в первый, а порой и в последний раз? Абсолютно согласен.Пока не встречал ситуации, при которой психолог нес положительную функцию.В США направить родителей к психологу - это первый шаг ювенальной юстиции.На эмигрантской ветке Дюри-бачи рассказывал о школьных психологах в Германии.Недавно смотрел интервью Яны Глущенко - эксдизельши, ее мужа психолог к которой они пошли вообще решила примерить на себя.В принципе, если кто-то не может в себе разобраться и со знакомыми людьми, то как с этим разберется чел, который видит другого в первый, а порой и в последний раз? rjkz

Повідомлень: 17623 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8646 раз. Подякували: 5447 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 639640641642 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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