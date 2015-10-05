Александра Хильдебрандт родила своего десятого ребенка и призывает общественность "поощрять рождаемость, а не бояться ее"



66-летняя жительница Германии родила своего десятого ребенка, зачатого без искусственного оплодотворения, что вызвало бурную реакцию. Врачи предупреждают о серьезных медицинских последствиях родов в таком возрасте, включая преэклампсию (раэлет херайон), диабет и риск для сердца.



Между тем сама роженица по имени Александра Хильдебрандт призывает общественность "поощрять рождаемость, а не бояться ее". Хильдебрандт работает директором Музея Берлинской стены на контрольно-пропускном пункте Чарли в Берлине. 19 марта она родила сына Филиппа путем кесарева сечения в берлинской больнице "Шарите" (Charité). Однако ведущие эксперты предупреждают, что такая поздняя беременность таит в себе множество опасностей как для матери, так и для ребенка.



Хильдебрандт рассказала в интервью немецкой газете "Бильд", что не испытывала трудностей с наступлением беременности и зачала естественным путем. "Я чувствую себя как в 35 лет, – сказала она. – Предпочитаю здоровое питание, плаваю час в день, делаю пробежки по два часа, не курю, не пью и никогда не использовала контрацепцию".



Хильдебрандт родила своего первого сына в 1977 году, но только после 50 лет у нее родилось еще восемь детей – все путем кесарева сечения. Среди ее детей: Светлана (45 лет), Артем (36), близнецы Элизабет и Максимилиан (12), Александра (10), Леопольд (8), Анна (7), Мария (4) и Екатерина (2). Ее десятый сын, Филипп, родился весом 3,5 кг и остался в инкубаторе для наблюдения, но считается здоровым ребенком.



Профессор Вольфганг Генрих, руководитель отделения гинекологии и акушерства в больнице "Шарите", сказал, что это очень редкий случай в акушерской практике: "Сочетание пожилого возраста и количества кесаревых сечений проблемное, но благодаря отличному телосложению и психологической силе Хильдебрандт хорошо перенесла беременность. Родовспомогательная операция прошла без осложнений".