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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 645646647648
Повідомлення Додано: П'ят 11 лип, 2025 21:14

  Hotab написав:ЛАД
Ні, то були в Чернігові. Зав кафедрою психології (чи навіть декан факультету) і його дружина, теж все життя отам само. Вони вже тоді були немолоді, зараз може і нема на цьому світі.

Що там знов у Долярека не вийшло?

Жаль.
У Долярчика, если ничего не прозевал, всё как обычно. Ничего нового.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 13:16

К вопросу о демографии. :)
Александра Хильдебрандт родила своего десятого ребенка и призывает общественность "поощрять рождаемость, а не бояться ее"

66-летняя жительница Германии родила своего десятого ребенка, зачатого без искусственного оплодотворения, что вызвало бурную реакцию. Врачи предупреждают о серьезных медицинских последствиях родов в таком возрасте, включая преэклампсию (раэлет херайон), диабет и риск для сердца.

Между тем сама роженица по имени Александра Хильдебрандт призывает общественность "поощрять рождаемость, а не бояться ее". Хильдебрандт работает директором Музея Берлинской стены на контрольно-пропускном пункте Чарли в Берлине. 19 марта она родила сына Филиппа путем кесарева сечения в берлинской больнице "Шарите" (Charité). Однако ведущие эксперты предупреждают, что такая поздняя беременность таит в себе множество опасностей как для матери, так и для ребенка.

Хильдебрандт рассказала в интервью немецкой газете "Бильд", что не испытывала трудностей с наступлением беременности и зачала естественным путем. "Я чувствую себя как в 35 лет, – сказала она. – Предпочитаю здоровое питание, плаваю час в день, делаю пробежки по два часа, не курю, не пью и никогда не использовала контрацепцию".

Хильдебрандт родила своего первого сына в 1977 году, но только после 50 лет у нее родилось еще восемь детей – все путем кесарева сечения. Среди ее детей: Светлана (45 лет), Артем (36), близнецы Элизабет и Максимилиан (12), Александра (10), Леопольд (8), Анна (7), Мария (4) и Екатерина (2). Ее десятый сын, Филипп, родился весом 3,5 кг и остался в инкубаторе для наблюдения, но считается здоровым ребенком.

Профессор Вольфганг Генрих, руководитель отделения гинекологии и акушерства в больнице "Шарите", сказал, что это очень редкий случай в акушерской практике: "Сочетание пожилого возраста и количества кесаревых сечений проблемное, но благодаря отличному телосложению и психологической силе Хильдебрандт хорошо перенесла беременность. Родовспомогательная операция прошла без осложнений".
https://www.vesty.co.il/main/article/hjju002wpyg?utm_source=taboola&utm_medium=referral&utm_content=internal
Дальше в статье комментарии израильских врачей о том, что роды в 66 лет да ещё с 8-м кесаревым это всё же ненормально, и призывают женщин думать над этими вопросами пораньше. :)
И как-то после прочтения комментариев врачей у меня возникли лёгкие сомнения, что называется в данном случае "зачала естественным путем". :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 14:06

Платформы коротких видео вроде TikTok и Instagram Reels могут вызывать не просто привычку — они меняют то, как работает наш мозг при принятии решений. Новое исследование, опубликованное в журнале NeuroImage, выявило: у людей с признаками зависимости от коротких видеороликов снижается чувствительность к потенциальным потерям, они принимают более быстрые и импульсивные решения, а паттерны активности их мозга отличаются от контрольной группы.
........Участниками стали 36 студентов в возрасте 18–24 лет. Они прошли опрос на наличие признаков зависимости от коротких видео (например, трудности с прекращением просмотра, ощущение тяги, негативные последствия), после чего выполняли игровое задание с потенциальными выигрышами и потерями внутри функционального МРТ-сканера.
...... У людей с выраженными симптомами зависимости была снижена чувствительность к потерям: они меньше избегали рискованных решений и принимали их быстрее. В их мозге фиксировалась пониженная активность предклинья — области, связанной с саморефлексией и оценкой ценностей. Одновременно была повышена активность в моторных и сенсорных зонах, что может указывать на более автоматическое, а не осознанное принятие решений.
Развитие и укрепление EQ? :)

Исследователи признают: их выборка невелика, а методика может не полностью отражать поведение в реальных условиях. Однако полученные результаты позволяют строить более крупные исследования. Команда планирует использовать нейровизуализацию, поведенческую терапию и молекулярные подходы для борьбы с зависимостью от цифрового контента.
https://mignews.com/news/lifestyle/issledovanie-zavisimost-ot-tiktok-i-reels-menyaet-rabotu-mozga.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 17:46

Re: Психологія та саморозвиток

ЛАД написав:К вопросу о демографии. :)
Александра Хильдебрандт родила своего десятого ребенка и призывает общественность "поощрять рождаемость, а не бояться ее"

66-летняя жительница Германии родила своего десятого ребенка, зачатого без искусственного оплодотворения, что вызвало бурную реакцию. Врачи предупреждают о серьезных медицинских последствиях родов в таком возрасте, включая преэклампсию (раэлет херайон), диабет и риск для сердца.

Между тем сама роженица по имени Александра Хильдебрандт призывает общественность "поощрять рождаемость, а не бояться ее". Хильдебрандт работает директором Музея Берлинской стены на контрольно-пропускном пункте Чарли в Берлине. 19 марта она родила сына Филиппа путем кесарева сечения в берлинской больнице "Шарите" (Charité). Однако ведущие эксперты предупреждают, что такая поздняя беременность таит в себе множество опасностей как для матери, так и для ребенка.

Хильдебрандт рассказала в интервью немецкой газете "Бильд", что не испытывала трудностей с наступлением беременности и зачала естественным путем. "Я чувствую себя как в 35 лет, – сказала она. – Предпочитаю здоровое питание, плаваю час в день, делаю пробежки по два часа, не курю, не пью и никогда не использовала контрацепцию".

Хильдебрандт родила своего первого сына в 1977 году, но только после 50 лет у нее родилось еще восемь детей – все путем кесарева сечения. Среди ее детей: Светлана (45 лет), Артем (36), близнецы Элизабет и Максимилиан (12), Александра (10), Леопольд (8), Анна (7), Мария (4) и Екатерина (2). Ее десятый сын, Филипп, родился весом 3,5 кг и остался в инкубаторе для наблюдения, но считается здоровым ребенком.

Профессор Вольфганг Генрих, руководитель отделения гинекологии и акушерства в больнице "Шарите", сказал, что это очень редкий случай в акушерской практике: "Сочетание пожилого возраста и количества кесаревых сечений проблемное, но благодаря отличному телосложению и психологической силе Хильдебрандт хорошо перенесла беременность. Родовспомогательная операция прошла без осложнений".
https://www.vesty.co.il/main/article/hjju002wpyg?utm_source=taboola&utm_medium=referral&utm_content=internal
Дальше в статье комментарии израильских врачей о том, что роды в 66 лет да ещё с 8-м кесаревым это всё же ненормально, и призывают женщин думать над этими вопросами пораньше. :)
И как-то после прочтения комментариев врачей у меня возникли лёгкие сомнения, что называется в данном случае "зачала естественным путем". :)
Ну ніби те що не ЕКЗ то "природнім"
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 22:07

  Faceless написав:..........
Ну ніби те що не ЕКЗ то "природнім"

Там есть такая фраза:
Профессор Бирон-Шанталь объясняет, что в нашей стране разрешено использование эмбрионов до 54 лет и только в рамках экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) – будь то замороженные эмбрионы самой женщины или эмбрионы, полученные с помощью донорской яйцеклетки, спермы или обоих.
Вот это "только" меня смущает - есть какие-то другие варианты?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 13 лип, 2025 06:02

Долярека досі примушують закінчити школу..

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Повідомлення Додано: Нед 13 лип, 2025 10:10

ЛАД написав:К вопросу о демографии. :)

66-летняя жительница Германии родила своего десятого ребенка... и призывает общественность "поощрять рождаемость, а не бояться ее.
"Я чувствую себя как в 35 лет, – сказала она. – Предпочитаю здоровое питание, плаваю час в день, делаю пробежки по два часа, не курю, не пью и никогда не использовала контрацепцию".

У меня вопрос к этой суке - когда она успевает растить своих детей, родившихся после ее 50-летия? Читать с ними книги, делать уроки, играть в игры, поговорить об их личных проблемах и переживаниях и т.д. и т.п. Каждому ребенку нужна мама хотя бы до 18 лет. На что могут рассчитывать самые младшие дети через 5-10 лет? У их сверстников молодые мамы, а у них - дряхлая старуха? Еще есть много других вопросов, но то второстепенно.
Хильдебрандт родила своего первого сына в 1977 году, но только после 50 лет у нее родилось еще восемь детей – все путем кесарева сечения. Среди ее детей: Светлана (45 лет), Артем (36), близнецы Элизабет и Максимилиан (12), Александра (10), Леопольд (8), Анна (7), Мария (4) и Екатерина (2). Ее десятый сын, Филипп, родился весом 3,5 кг и остался в инкубаторе для наблюдения, но считается здоровым ребенком.
https://www.vesty.co.il/main/article/hj ... t=internal

Также интересно было бы узнать, почему ей приспичило рожать еще восьмерых (!) именно после 50 летия? Что раньше мешало?
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