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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 646647648649
Повідомлення Додано: Нед 13 лип, 2025 12:57

  Hotab написав:Ой+
Портрет безробітного в Україні


А ще люди з вищим інтелектом більш схильні до депресій. І?
Многая знания, многия печали.
Или: "Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь". (Екк. 1:18)
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Повідомлення Додано: Нед 13 лип, 2025 14:10

  Ой+ написав:
  Hotab написав:Долярека досі примушують закінчити школу..

Портрет безробітного в Україні у 2025
Найвища частка осіб із вищою освітою спостерігається Києві (69,3%). У Львівській області найменше людей із неповною середньою освітою (4,6%) https://news.finance.ua/ua/portret-bezr ... ini-u-2025

  fler написав:У меня вопрос к этой суке - когда она успевает растить своих детей, родившихся после ее 50-летия?

Щось Ви так гостро реагуєте, наче дійсно загрожує демографічна мобілізація.

заздрість
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 10:00

США одобрили первую в мире инъекцию для профилактики ВИЧ, которую нужно делать всего дважды в год. Препарат ленкапавир, разработанный компанией Gilead Sciences, представляет собой мощный новый инструмент в борьбе с вирусом иммунодефицита человека. Хотя до текущего момента остаются вопросы по его доступности как в США, так и в остальном мире, пишет The Independent.

Клинические испытания показали его выдающуюся эффективность — 99,9% — он почти полностью исключает новые случаи заражения у людей из групп риска и превосходит по результатам ежедневные профилактические таблетки, которые легко забыть принять.
........
Период действия ленкапавира составляет шесть месяцев — это самая длительная защита среди существующих вариантов. Такая продолжительность может быть особенно удобной для людей, которые не хотят часто посещать врача или испытывают стигматизацию из-за ежедневного приёма лекарств.

При этом важно знать, что препарат Gilead уже продаётся для лечения ВИЧ под торговым названием Sunlenca. Профилактическая версия будет продаваться под другим именем — Yeztugo. Он вводится в виде двух подкожных инъекций в область живота, создавая под кожей небольшой "горбочек", из которого препарат постепенно всасывается в организм.
https://www.unian.net/science/odobren-novatorskiy-preparat-ot-vich-kotoryy-mozhno-prinimat-dvazhdy-v-god-i-kotoryy-mozhet-ostanovit-peredachu-infekcii-13043781.html?.
Это, конечно, успех, но поможет защититься только людям из групп риска.
ЛАД
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