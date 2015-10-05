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Психологія та саморозвиток
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Додано: П'ят 18 лип, 2025 12:31
fler написав:
..........
Гарний приклад, Water, шкода, що це фантастика. Якби чоловік моєї мрії був поруч і "питання не в грошах", то я б народила трьох дітей. Навряд чи більше, тому що виростити дитину - це не лише про достатню кількість грошей, але здебільшого про достатню кількість уваги, що тісно корелює з кількістю часу, який треба приділяти кожній дитині. Також треба знаходити час для себе (щоб залишатися "у формі") та для чоловіка.
Water, жінка вашої мрії скількох вже народила?
Это, в принципе, решаемая проблема.
У английских аристократов было принято отдавать детей в закрытые школы-интернаты. И дети появлялись дома только на каникулах. Так что общественная система воспитания может (и, по-моему, должна) очень сильно снизить необходимые затраты времени.
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Додано: П'ят 18 лип, 2025 12:40
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yama
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Додано: П'ят 18 лип, 2025 12:43
ЛАД написав:
Что несуразного в "повозке Тесла"?
Все.
От сочетания экстремальной мощности с электроприводом, единственным преимуществом которого является иллюзия экологичности, до полностью похеренных принципов управления.
Судя по тому, что водители Тесла редко включают поворотники, даже это спрятали где-то в глубине меню на сенсорном экране 😁
Автопилот - отдельная песня. Водитель отстранён от управления, но при этом должен за всем следить, а машина ещё и следит, чтобы он не отвлекался. Это против психологии человека, напряжённое бездействие тяжелее деятельности.
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Додано: П'ят 18 лип, 2025 12:45
Мені здається «удобних» в крайніх проявах дуже мало. Тут на форумі може і взагалі нема.
Діти, які жили підлітком переважно по правилам (рульні) без надто великих зусиль в більш старшому віці прекрасно можуть (і роблять це) виховують в собі якості , необхідні для підприємництва чи управління. (Окремий невелий відсоток затурканих і безініціативних також існує, але цих крайніх проявів дуже мало)
Віталя в свою чергу пропагує крайні прояви анрульності, як шлях до соціалізації і ініціативності, вміння знаходити комунікацію, відкривати перед собою двері в дорослому житті.
На мою думку як будь яка крайність, це несе більше шкоди, чим користі.
Оьговорювати це можна (було) , якби пан психолог не почав будувати захист своєї точки зору з позиції «ви медалісти і олімпійці вдобні, самі «не такі», дітей ростите не так, хабар занести не здатні і подібна дічь. Яка викликала відповідну реакцію на «бродяжнічєство» , «попрошайство», «маніпуляції нижче пупа» і т.д.
Коротше дуже високий EQ дав свій «позитивний» результат .
Цікаво, де Яма вчився так подавати інформацію?
Швирнути посилання на відео 1+ година, ні слова не сказавши що там і про що. Безробітні і ібездітні жителі мережі може і подивляться.
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