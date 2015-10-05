fler написав:

виростити дитину - це не лише про достатню кількість грошей, але здебільшого про достатню кількість уваги, що тісно корелює з кількістю часу, який треба приділяти кожній дитині. Також треба знаходити час для себе (щоб залишатися "у формі") та для чоловіка.

..........Гарний приклад, Water, шкода, що це фантастика. Якби чоловік моєї мрії був поруч і "питання не в грошах", то я б народила трьох дітей. Навряд чи більше, тому щоWater, жінка вашої мрії скількох вже народила?