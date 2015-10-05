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Психологія та саморозвиток
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Додано: Суб 19 лип, 2025 02:12
flyman написав: Water написав: ЛАД написав:
Вы же понимаете, что вряд ли женщина, родившая 5-10 детей, сумеет стать премьер-министром или даже сенатором.
Наталія Водянова- 5 дітей, Вікторія Бекхем- 4 дитини, Хайді Клум- 4, Анжеліна Джолі- 6 дітей(народила 3), Меріл Стріп- 4.
Ну і усілякі іншого полу: Едді Мерфі- 10 дітей, Стінг- 6.
Урсула фон дер Ляєн 7 дітей,
шах і мат скрєпним гендеро стереотипникам совкового гарту
Рожала с 29 лет до 41 года. Рожала, работая врачом, позже преподавателем. С 1992 по 1996 год (с 34 до 38 лет) вместе с семьёй находилась в Стэнфорде, штат Калифорния, где её муж работал преподавателем Стэнфордского университета. Похоже, в это время вообще не работала.
Политикой занялась фактически уже после 40 лет. Как ей удалось так быстро вырасти как политику, не знаю.
P.s. И да. я понимаю, что сидя в подвале и мечтая о филиппинке, трудно представить себе сколько сил и времени занимают у обычной женщины роды и последующая возня с детьми. Можно рассказывать о "скрєпних гендеро стереотипниках совкового гарту".
Вам ещё не надоело?
Цеплялись ко мне на военной ветке. Я проигнорировал. Так пришли сюда.
Это как, социализация по Виталию? Наращиваете EQ?
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Додано: Суб 19 лип, 2025 02:27
flyman написав:
флер осуждає
А при чём тут флер?
И что она здесь может осуждать?
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Додано: Суб 19 лип, 2025 03:10
Сибарит написав: Hotab написав:
В общім почитав я сьогодні ще і гілку про еміграцію, і у мене склалась картинка, чому проповіді нашого аматора-психолога не тільки не зайшли , а і викликають відчуження з огидою.
Люди важко працюють, щоб в новій країні жити саме в тих локаціях, де підлітки не ховаються по підвалам, не просять їжу чи гроші , не крадуть айфони, де без «дядя трогав нижче пупця». Для людей це принципово важливо, вони переплачують за це.
І тут приходить непоймихто і каже «ви самі виросли нудними вдобними заУчками - олімпійцями, і дітей ви ростите неправильно. Он дивіться як я дітей соціалізую!»
Ну кому таке треба?
А ведь ваши позиции не так далеки друг от друга. Термин "удобные дети" оказался достаточно точным. И да, всем комфортно видеть рядом удобных детей.
Вот только успеха достигают не те, кто удобен окружающим, а те, кто умеет плыть против течения (в какой-то мере и против социума).
Остаётся только договориться, кого считать социализированным, а кого асоциальным.
Это не совсем верное утверждение.
Врачи в США плывут вполне по течению, хорошо учатся в школе, скорей всего либо занимаются спортом и/или музыкой/артом каким нибудь. Это полезно для поступления в вуз, ибо только иметь высокую успеваемость может быть недостаточно.
Заканчивают вуз, идут работать в госпиталь, после наработки определенного количества лет опыта в госпитале они могут начать свою частную практику.
По течению? Да.
"Удобный ребенок" - несомненно, ибо шастать по подворотням просто не будет времени.
А теперь примеры "борцунов", которые так любят романтики - Че Гевара, Фидель Кастро, ленин.
Мне понятно когда система такова, что против нее надо идти - российская, советская и тп.
Капитализм и конкуренция - это про систему, которая создана для людей и ходуны против нее - это ассоциальные люди.
Есть некоторое мнение, что именно социализм - это для людей, но как-то социалистические модели не очень жизнеспособны.
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Додано: Суб 19 лип, 2025 05:50
Сибарит написав: ЛАД написав:
Даже собственный бизнес, если он не выделяется среди многих других, тоже вполне доступен удобным. А вот чтобы сделать совершенно несуразную вещь, продвинуть ее до состояния культовой и получить богатство и всемирную известность, нужно быть упоротым наркоманом. И да, много таких не нужно, но такие должны быть. Именно они двигают прогресс, хоть иногда и заводят не туда
Много такого было, скажем, за последние 50 лет?
Честно говоря, даже не соображу, не припомню ни одной.
Например, повозка Тесла.
То, что я воспользовался термином Виталия и нашел точку сближения позиций не означает, что я согласен со всей теорией. Мы обсуждаем достаточно сложные вещи, чтобы подходить к ним с черно-белыми шаблонами. И да, для меня приемлемо то, что удобно. Тут я ставлю знак приблизительного равенства.
Один чувак, который смог раскрутить то, что аккумулятор, поставленный на колеса и подключенный к планщету может считатьься автомобилем и миллионы "социализированных" бродяг.
Вот соотношение.
В общем-то правильно было подмечено, что из такого рода людей вырастают либо "прорыватели" в очень небольшом проценте либо криминал, в гораздо бОльшем.
Это крайности, конечно, есть еще масса граддаций между ними.
Есть много людей, которые каждый в своей области может привнести какие-то инновации. И тут есть нюансы - кто-то на этом заработает и даже "достигнет успеха", кого-то заклюют окружающие.
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