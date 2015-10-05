Ну і Віталій роздав всім свій тг для спілкування!
Ти що - в прольоті?
І це після всього що я йому зробив (відмив, бліх вивів, відасоціалізувпв азад, повернувши в общіство).
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Додано: Пон 21 лип, 2025 18:18
Успіх
І це після всього що я йому зробив (відмив, бліх вивів, відасоціалізувпв азад, повернувши в общіство).
Додано: Пон 21 лип, 2025 19:22
Re: Психологія та саморозвиток
Всім мають бути як Хотаб ,
Насравді - ніт.
Додано: Пон 21 лип, 2025 20:29
Всі повинні бути різні.
Але не повинні бути 3.14-дарами паразитами у воюючій країні.
Акуєвше тєло працює за кріпту , без будь яких податків , чим і хвалиться. Чмо кончене
Додано: Пон 21 лип, 2025 22:17
Дефицит общения в сочетании с отсутствием традиции уважать чужое пространство. И на это все накладывается еще и синдром Даннинга-Крюгера (в упрощенной формулировке).
Додано: Пон 21 лип, 2025 22:41
Как-как-как?
Как-как-как?
Додано: Пон 21 лип, 2025 23:05
Ты и есть паразит
Отожравшийся на мои налоги с "шуб"
Или тебя откормили от дистрофии и одели на налоги Щербаня и ИВК в 96м на первом курсе?
А керосин в "вертолёты" ЕЭСУ бесплатно наверно к вам загонял, чисто по Пашиной команде?
Даже если мы тебе форумом поставим памятник как герою из чёрного гранита(в Лавре) со звездой - ты всё равно будешь мне должен
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