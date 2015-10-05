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Психологія та саморозвиток
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Додано: Сер 30 лип, 2025 22:45
Держись, Бетон..
я тож сегодня на пузотерке доехал из Киева до Нико по традиционному маршруту, по Е95 , затем Первомайск - Вознесенск ..
Проклял все! И родину тож))
Как пля можно так делать дороги, что они через год идут волнами??
Что ж это за проклятие)))
По той бедной румунии по забитым селам едешь.. Да, там может быть ширина дороги всего 5м, но она вся идеальная и с разметкой.
И у нас по Вознесенску даже хорошая подвеска , она действительно у меня здОрово все глотает, в любом из трех режимов настройки жестокости, , и та устает от этих стиральных досок..
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Hotab
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Додано: Сер 30 лип, 2025 22:58
Коротенька лекція про те як прожити життя щоб не було шкода за марно втрачені роки
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flyman
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Додано: Сер 30 лип, 2025 23:01
flyman
Мені нема коли..
Давай коротко , це треба на 140 дол і секс за морозиво в 1 дол від тої, яка і сама готова доплатити?
Ну просто дійсно нема коли..
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Hotab
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Додано: Сер 30 лип, 2025 23:11
Hotab написав:
Держись, Бетон..
я тож сегодня на пузотерке доехал из Киева до Нико по традиционному маршруту, по Е95 , затем Первомайск - Вознесенск ..
Проклял все! И родину тож))
Как пля можно так делать дороги, что они через год идут волнами??
Что ж это за проклятие)))
По той бедной румунии по забитым селам едешь.. Да, там может быть ширина дороги всего 5м, но она вся идеальная и с разметкой.
И у нас по Вознесенску даже хорошая подвеска , она действительно у меня здОрово все глотает, в любом из трех режимов настройки жестокости, , и та устает от этих стиральных досок..
Есть мнение, что климат у нас сложный. Типа много переходов через ноль. Циклы оттаивания и замерзания нещадны к асфальту. И перегруз фур.
Ну и откаты на толщине асфальта
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Бетон
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Додано: Сер 30 лип, 2025 23:15
Бетон написав: Hotab написав:
Держись, Бетон..
я тож сегодня на пузотерке доехал из Киева до Нико по традиционному маршруту, по Е95 , затем Первомайск - Вознесенск ..
Проклял все! И родину тож))
Как пля можно так делать дороги, что они через год идут волнами??
Что ж это за проклятие)))
По той бедной румунии по забитым селам едешь.. Да, там может быть ширина дороги всего 5м, но она вся идеальная и с разметкой.
И у нас по Вознесенску даже хорошая подвеска , она действительно у меня здОрово все глотает, в любом из трех режимов настройки жестокости, , и та устает от этих стиральных досок..
Есть мнение, что климат у нас сложный. Типа много переходов через ноль. Циклы оттаивания и замерзания нещадны к асфальту. И перегруз фур.
Ну и откаты на толщине асфальта
Чув таке
Але ж від Німеччини до Болгарії є вся гама кліматів. Від холоду до жари І десь там є переходи через нуль є))
Все ж ні))
Я вірю що причина в основі, подушці. Яку для важких фур треба давно давно замінити, щоб скорлупа (асфальт) не лопався. Але ж ні, щороку міняють скорлупу
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 30 лип, 2025 23:22, всього редагувалось 2 разів.
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Hotab
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Додано: Сер 30 лип, 2025 23:18
Важкувато по відео визначити.. Але здається там є чимало проблем зі здоровʼям, і хтось (недоДронщик - копач траншей і мийщик снарядів) має з фронту за нею приїхати доглядати. 😅
Хоча… Була історія про «бабусю з трьома класами, яка пече пиріжки краще Клопотенка». Невже це саме вона?))) Якщо вона ще і на кабанчику чистить каналізації, то все!! Це воно!!
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Hotab
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