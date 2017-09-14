andrijk777 написав:........ Тикніть пальцем в помилку, не потрібно абстрактних звинувачень. Ваші звинувачення - це наклеп на рівному місці, не підтверджений фактами. Вам потрібно усвідомити свою неправоту і вибачитись за безпідставні звинувачення в мою сторону.
Я "ткнул" уже 2 или 3 раза. Но... всё понятно.
Ні, ні разу. Важко ткнути "ще раз"? Ну все ясно, брехня продовжується.
andrijk777 написав:........... Ні, ні разу. Важко ткнути "ще раз"? Ну все ясно, брехня продовжується.
Важко. Если вы не понимаете, что нельзя говорить о тенденции по результатам 1-2 и даже 3 лет, то объяснять бесполезно. Если вы "не видите" цифры и "не замечаете" элементарного объяснения прироста населения в Прибалтике благодаря нашим беженцам (а это не заслуга и не достижение прибалтов), то толку, что я повторю те же цифры ещё несколько раз. Ну и "все ясно, хамство продовжується". Из молодых да ранний.
andrijk777 написав:........... Ні, ні разу. Важко ткнути "ще раз"? Ну все ясно, брехня продовжується.
Важко. Если вы не понимаете, что нельзя говорить о тенденции по результатам 1-2 и даже 3 лет, то объяснять бесполезно. Если вы "не видите" цифры и "не замечаете" элементарного объяснения прироста населения в Прибалтике благодаря нашим беженцам (а это не заслуга и не достижение прибалтов), то толку, что я повторю те же цифры ещё несколько раз. Ну и "все ясно, хамство продовжується". Из молодых да ранний.
Вы оба те еще "фрукта" Но ЛАД тут прав Прирост Л-Л-Э пследних лет не только за счет беглых украинцев, но также белорусов (те еще раньше начали) и "хороших русских" И они там не от любви к прибалтийскому вайбу, а потому что дешевая аренда вследствии обезлюдивания Все они на стреме и тревожных чемоданчиках
ЛАД написав:... P.s. На случай, если у вас с памятью плохо, напоминаю цифры: за годы независимости падение численности населения в Латвии - почти 30%, в Литве - 23%, в Эстонии "всего" 13%. "є ріст населення? Є". Правда, отрицательный, но это мелочи.
За останній рік є ріст в Прибалтиці. Це підтверджують ваші цифри і мої графіки. Я ніде не говорив що там "ріст за 30 років", я говорив що тендеція падіння зупинилась і є ріст. Читайте уважніше мої пости.
це я нагадаю, що розмова почалася, що Україна далеко не перша. проблеми в Прибалтиці почалися навіть раніше, ніж в Україні - або одночасно. саме в такому контексті. ви почали це заперечувати. якщо кажемо про останній рік, так є зростання (за рахунок українців?). а загалом був правий я й правий ЛАД, що з 90х років там значна депопуляція... як й в Україні...
й інший висновок - якщо Прибалтика змогла переламати тренд, чого ми не можемо? в нас ще є великий резерв - питання, чи пускати його в країну
Чого ви вчепились 90х років??? 90-ті були 30 років тому. Мене більше цікавить сьогодення, а не 90-ті.
чого ми не можемо? - це дуже складне питання, відповідь дуже довга. Якщо тільки основне - то Прибалтика вступила в ЕС і я думаю це головна причина їх депопуляції. Очевидно що легкість праці в ЕС + саме порівняння з ЕС не сприяли задоволеності життям. А змогли вони цей тренд переламати бо підняли рівень життя. Середня зарплата у них в 3-4 рази вища ніж наша. Якщо піднімемо рівень життя в 3 рази, то може і зможемо. Я якось сумніваюсь в таку реальність.
В демографічному плані Україна і Латвія дійсно подібні. З тою різницею що у нас все значно гірше. Зокрема фертильність у них піднялась до 1,5-1,7(за 2013-2021рр) а у нас до війни була вже 1,16(2021) з тенденцією до зменшення. Зараз 1. Але повторюсь в 3 раз - Латвія це одна з найгірших країн у світі в цьому плані. І навіть у порівнянні з нею ми виглядаємо сильно гірше.