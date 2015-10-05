Додано: Сер 30 лип, 2025 22:45

Держись, Бетон..

я тож сегодня на пузотерке доехал из Киева до Нико по традиционному маршруту, по Е95 , затем Первомайск - Вознесенск ..

Проклял все! И родину тож))

Как пля можно так делать дороги, что они через год идут волнами??

Что ж это за проклятие)))

По той бедной румунии по забитым селам едешь.. Да, там может быть ширина дороги всего 5м, но она вся идеальная и с разметкой.

И у нас по Вознесенску даже хорошая подвеска , она действительно у меня здОрово все глотает, в любом из трех режимов настройки жестокости, , и та устает от этих стиральных досок..