"ИИ" облегчает кодинг, документацию, всякую рутиину это т.н. "слабый ИИ" в теории возможен "сильный ИИ" с самосознанием и неизбежно приводящий к технологической сингулярнсти - господству машин Пока ничего прорывного я не вижу, но прогресс конечно есть
ЛАД написав:Но интересно, почему у вас такое мнение?
То, что я вижу - это достаточно интересные алгоритмы обработки огромных массивов существующей информации. С оценкой достоверности есть проблемы. Программа может найти общеупотребимое решение. Из известных. Интеллектом это назвать сложно. Да есть определенный уровень автоматизации самого примитивного умственного труда. Если бы это честно называли автоматизацией, у меня не было бы претензий.
И да, проблема потери квалификации теми, чей труд облегчает автоматизация, известна задолго до начала массового применения термина ИИ.
С вопросом терминологии согласен. ИИ, действительно, слишком громкое название, скорее, маркетингового характера. Но возможности реально большие и быстро растущие. Человек, как правило, тоже находит общеупотребимые решения из известных. Крайне редко появляется что-то по-настоящему новое, прорывное. Обычно это, в лучшем случае, оригинальное, неожиданное решение, но на основе существующих. Или какое-то, вроде, новое решение, но только благодаря появлению/накоплению новых данных, т.е. тоже обработка массивов существующей/появляющейся информации. А это компьютер может делать быстрее и лучше. Ну и прогресс идёт достаточно быстро.
Бетон написав:..... По последним исследованиям оказалось, что имитация нейронов человека нифига не даёт. Потому что внутри самих нейронов есть квантовый механизм принятия решений
Ссылку можно? Насколько читал, с работой нейрона пока особо не разобрались. А "квантовый механизм принятия решений", по-моему, просто красивые "наукообразные" слова, позволяющие скрыть незнание.
Сибарит написав:Программа может найти общеупотребимое решение. Из известных.
И да, проблема потери квалификации теми, чей труд облегчает автоматизация, известна задолго до начала массового применения термина ИИ.
дозволю собі, трішки Вас підправити. Не обовязково общєупотрєбіме, воно здатне знаходити оригінальні призабуті варіанти. Це ще не зовсім інтелект, но в поєднанні з людським , це як екзоскелет для тіла. Тільки враховуйте що воно помиляється, а ще часом свідомо вводить в оману.
github copilot это конечно сила по названию (не типу!) переменных догадывается что мне нужно нашему старому доброму ламповому миру приходит конец аллегорически это показано в на философском триллере "старикам тут не место" главный антагонист это будущее, технофашизм , Китай предпенсиооный шериф - США обреченный протагонист - прошлое, Европа, Украина
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 02 сер, 2025 11:56, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав: Или какое-то, вроде, новое решение, но только благодаря появлению/накоплению новых данных, т.е. тоже обработка массивов существующей/появляющейся информации. А это компьютер может делать быстрее и лучше. Ну и прогресс идёт достаточно быстро.
Обработать данные - да. Найти новое решение - нет.
Тут есть огромная опасность без всякого восстания машин. Облегчение умственного труда достигается за счёт устранения необходимости решать задачи, которые кто-то когда-то уже решил. В этом и кроется опасность. В школе решают задачи, которые уже решали миллионы раз. В институте решают задачи, которые решали сотни тысяч раз. Молодой специалист решает задачи, которые до него решали тысячи раз. По мере роста квалификации задачи усложняются. Самые талантливые и упорные постепенно доходят до решения уникальных задач. Теперь мы забираем у молодого специалиста необходимость решения его задач. На чем ему учиться? Пока есть старые спецы, это проблема не заметна, она начнет проявляться лет через 20, и это будет катастрофа.
ЛАД написав:Человек, как правило, тоже находит общеупотребимые решения из известных. Крайне редко появляется что-то по-настоящему новое, прорывное. Обычно это, в лучшем случае, оригинальное, неожиданное решение, но на основе существующих.
розговорився я раз по кулінарії, ну і дійшли ми до італійського способу маринування свиного сала в вині. Через тиждень попросив нагадати спосіб, а програма пише- ні сало зазвичай не маринують а солять), або маринують в оцеті... тільки після 2х наводящих питань він "згадав". І при чому навідріз відмовляється від того, що його відповіді залежать від мого місцезнаходження. Тулить мені, що приміром росіянам і нам він розказує про війну те саме. Взагалі ші дисциплінує писати чітко і "дотискати"
Сибарит написав: Тут есть огромная опасность без всякого восстания машин. Облегчение умственного труда достигается
Природа не терпит рациональности - ей нужен хаос.
шахмати ж вродь поки комютер не вбив? Взагалі цікаво, після доступності калькуляторів в телефонах нові покоління не втратили здатність до усного рахунку? Я наприклад двозначні цифри вже множу в голові зі скрипом, а в школі воно було легко. це атрофія мозгу . Цікаво як воно з тими хто вже не мав необхідності?