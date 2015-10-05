Додано: Суб 02 сер, 2025 13:46

Сибарит написав: ЛАД написав: Или какое-то, вроде, новое решение, но только благодаря появлению/накоплению новых данных, т.е. тоже обработка массивов существующей/появляющейся информации. А это компьютер может делать быстрее и лучше.

Ну и прогресс идёт достаточно быстро.

Или какое-то, вроде, новое решение, но только благодаря появлению/накоплению новых данных, т.е. тоже обработка массивов существующей/появляющейся информации. А это компьютер может делать быстрее и лучше.Ну и прогресс идёт достаточно быстро.

Обработать данные - да. Найти новое решение - нет.



Тут есть огромная опасность без всякого восстания машин.

Облегчение умственного труда достигается за счёт устранения необходимости решать задачи, которые кто-то когда-то уже решил. В этом и кроется опасность.

В школе решают задачи, которые уже решали миллионы раз. В институте решают задачи, которые решали сотни тысяч раз. Молодой специалист решает задачи, которые до него решали тысячи раз. По мере роста квалификации задачи усложняются. Самые талантливые и упорные постепенно доходят до решения уникальных задач.

Теперь мы забираем у молодого специалиста необходимость решения его задач. На чем ему учиться?

Пока есть старые спецы, это проблема не заметна, она начнет проявляться лет через 20, и это будет катастрофа.



Природа не терпит рациональности - ей нужен хаос. Обработать данные - да. Найти новое решение - нет.Тут есть огромная опасность без всякого восстания машин.Облегчение умственного труда достигается за счёт устранения необходимости решать задачи, которые кто-то когда-то уже решил. В этом и кроется опасность.В школе решают задачи, которые уже решали миллионы раз. В институте решают задачи, которые решали сотни тысяч раз. Молодой специалист решает задачи, которые до него решали тысячи раз. По мере роста квалификации задачи усложняются. Самые талантливые и упорные постепенно доходят до решения уникальных задач.Теперь мы забираем у молодого специалиста необходимость решения его задач. На чем ему учиться?Пока есть старые спецы, это проблема не заметна, она начнет проявляться лет через 20, и это будет катастрофа.Природа не терпит рациональности - ей нужен хаос.

Ну не знаю.По-моему, старые спецы тоже находят старые решения. Возможно, применённые в оригинальном виде и в нестандартной ситуации. Не изобретают каждый раз новые теории.Хороший пример"а с "маринуванням свиного сала в вині". Метод, вероятно, давно известный. Но не для нас, а для итальянцев. Наш специалист, даже старый и опытный до такого вряд ли додумается, разве что работал с Италией. А для ИИ это достаточно простая задача, если он имеет свободный доступ к базам данных и достаточную скорость обработки этих баз.И я, в общем-то, не говорил о "восстании" машин. Да и в тех цитатах, которые я привёл, по-моему речь не о "восстании", а именно о деградации человечества и потере смысла. Вся живая природа основана на борьбе за существование. При сильном развитии ИИ этот стимул пропадает. Зачем рвать жилы на работе, если всё лучше и быстрее могут сделать машины? Что останется человеку? Жрать и трахаться (без рождения детей)? В таком случае человечество достаточно быстро и безболезненно исчезнет с лица Земли. И тогда останется только надеяться, что ИИ станет действительно разумным. Иначе вместе с человечеством исчезнет и разум. Хотя, возможно, это (разум) тупиковый путь эволюции?