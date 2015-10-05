RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 664665666667
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 10:47

  Hotab написав:
  Бетон написав:Это страница 666. Давайте выкладывайте свою чернуху, доставайте скелеты из шкафов

Зараз гІвнесторК викладе анальну пробку с хвостом панди. Воно вам треба?

Ой не, я уже был женат)
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5410
З нами з: 17.12.22
Подякував: 192 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 10:57

  Бетон написав:https://youtu.be/Q1R5MO9O_Xk?si=vMGCT5a3EDWLzwWp
Эту весёлую песенку я крутил в общаге всю ночь через акустику 5.1, чертил металл мосты курсовые для военной кафедры.

Рекомендую для прослушивания в уютном домашнем очаге в кругу семьи


У нас в школе преобладали реперы-рейверы, но было и немного рокеров-диссидентов
Но мы сходились на репкоре и нюметале

fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4018
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 11:08

страница 666

Недавно посмотрел директорскую версию Киборга-1989
Характеры антагонистов прописаны четче
Альберт Пьюн подчеркивает что не они сделали этот мир непригодным к жизни, они лишь лучше всех адаптировались

fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4018
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 11:34

Re: Психологія та саморозвиток



Судя по всему надо еще будет "Дорогу" по роману Маккарти посмотреть
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4018
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 13:57

Re: Психологія та саморозвиток

Где Виталий из ирпеня?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5410
З нами з: 17.12.22
Подякував: 192 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 664665666667
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 6902
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6689)
17.08.2025 14:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.