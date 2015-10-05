ЛАД написав:Случайно наткнулся на интересный взгляд на христианство как паулианство:
В статье Л. Н. Толстого «Почему христианские народы вообще и в особенности русский находятся теперь в бедственном положении», написанной им в 1907 году (опубликована в 1917 году), автор отмечал[значимость факта?]: «Евангелия говорят, что люди — равны, Павел же делит людей на рабов и господ; Иисус отменяет подати, Павел их узаконивает; там, где у Христа — прощение, у Павла — проклятие. Религия Павла основана на страхе наказания, человек должен придерживаться добрых намерений только для того, чтобы избежать воздаяния и получить награду после смерти. Апостол оправдывает насилие, казни, рабство». Толстой приписывает Павлу авторство идей воскресения, спасения, посмертного возмездия, учения о повиновении власти. Павел возглавил новую религию, в основу которой положил «очень неопределённые и неясные понятия, которые он имел об учении Христа»[4].
все редигии и социальные движения зарождаются как макисимально эмансипирующие, но потом обрастают догматикой, враждующими фракциями и холиварами. так было и иудазмом, и буддизмом, и с христианством, и с исламом, и с социализмом никакой конспирологии тут нет, просто диалектика Павел в отличии от остальных апостолов был римским гражданином, средним классом знакомым с античной философией. Креативности было достаточно чтобы затмить первоапостолов и выдвинуть себя и свои трактовки на первое место
Креативности было достаточно, но при этом можно не так сильно искажать первоначальные идеи. Он, конечно, сильно способствовал распространению христианства, но благодаря тому, что сильно адаптировал его к имперской реальности.
Wirująświatła написав:различия между телесными эмоциями, чистыми эмоциями, чувствами, аффектами, переживанием настроением и эмоциональным интеллектом. ч.1 ........... надеюсь не сильно сложно для местных мыслителей?
Не сильно. Но что сказать-то хотели? К чему всё это? Или, как обычно, без комментариев? И без ссылок.
ЛАД написав:но благодаря тому, что сильно адаптировал его к имперской реальности.
ну а как по-другому было +- сотня иудеохристианских течений например были гностики, агностики и агонистики последние были что-то вроде ИГИЛ - сжигали все что только можно приближая, как им казалось, "царство божие" конечно у них не было шанса выбраться из подполья примеров когда антисистемщики получали власть и становились мейнстримом не так много. маздакиты в Иране, иконоборцы в Византии, большевики первых лет, нацисты , полпотовцы, ранние талибы, ИГИЛ
