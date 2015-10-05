В статье Л. Н. Толстого «Почему христианские народы вообще и в особенности русский находятся теперь в бедственном положении», написанной им в 1907 году (опубликована в 1917 году), автор отмечал[значимость факта?]: «Евангелия говорят, что люди — равны, Павел же делит людей на рабов и господ; Иисус отменяет подати, Павел их узаконивает; там, где у Христа — прощение, у Павла — проклятие. Религия Павла основана на страхе наказания, человек должен придерживаться добрых намерений только для того, чтобы избежать воздаяния и получить награду после смерти. Апостол оправдывает насилие, казни, рабство». Толстой приписывает Павлу авторство идей воскресения, спасения, посмертного возмездия, учения о повиновении власти. Павел возглавил новую религию, в основу которой положил «очень неопределённые и неясные понятия, которые он имел об учении Христа»[4].