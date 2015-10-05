Форуми / Все про гроші: інші

ЛАД написав: Успіх написав: Wirująświatła написав: О том что мозг не может нормально функционировать изолировано без взаимодействия со средой было установлено ранее и не оспаривается О том что мозг не может нормально функционировать изолировано без взаимодействия со средой было установлено ранее и не оспаривается Тобто, наприклад, камери "одиночки" мали б ламати мозок в'язня? Тобто, наприклад, камери "одиночки" мали б ламати мозок в'язня?

Ломать, может, и не ломают, но приводят к сильным изменениям.

Не знаю, насколько стойким и необратимым.

В цитатах Виталия об этом тоже не говорится. Ломать, может, и не ломают, но приводят к сильным изменениям.Не знаю, насколько стойким и необратимым.В цитатах Виталия об этом тоже не говорится.

Інтернет, якщо він є, дуже міняє ситуацію з одиночними камерами.

По суті людина припиняє бути одна і без проблем може так прожити і роки без деструктивних змін.

Wirująświatła

О том что мозг не может нормально функционировать изолировано без взаимодействия со средой было установлено ранее и не оспаривается

----------------------------

Ломать, может, и не ломают, но приводят к сильным изменениям.

Не знаю, насколько стойким и необратимым.

Інтернет, якщо він є, дуже міняє ситуацію з одиночними камерами.

По суті людина припиняє бути одна і без проблем може так прожити і роки без деструктивних змін.

Тоже не знаю.

Тоже не знаю.
Интернет, если есть, конечно, сильно облегчает одиночное заключение, но не уверен, что полностью.

