Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 678679680681> Додано: Чет 04 вер, 2025 15:20 ЛАД написав: Успіх написав: Wirująświatła написав: О том что мозг не может нормально функционировать изолировано без взаимодействия со средой было установлено ранее и не оспаривается О том что мозг не может нормально функционировать изолировано без взаимодействия со средой было установлено ранее и не оспаривается Тобто, наприклад, камери "одиночки" мали б ламати мозок в'язня? Тобто, наприклад, камери "одиночки" мали б ламати мозок в'язня?

Ломать, может, и не ломают, но приводят к сильным изменениям.

Не знаю, насколько стойким и необратимым.

В цитатах Виталия об этом тоже не говорится. Ломать, может, и не ломают, но приводят к сильным изменениям.Не знаю, насколько стойким и необратимым.В цитатах Виталия об этом тоже не говорится.

Інтернет, якщо він є, дуже міняє ситуацію з одиночними камерами.

По суті людина припиняє бути одна і без проблем може так прожити і роки без деструктивних змін.

Не знаю , правда, яка ситуація з гаджетами і доступом до інтернет в «одиночках». Припускаю на платній основі можна все. Так само як і в звичайних зонах. Інтернет, якщо він є, дуже міняє ситуацію з одиночними камерами.По суті людина припиняє бути одна і без проблем може так прожити і роки без деструктивних змін.Не знаю , правда, яка ситуація з гаджетами і доступом до інтернет в «одиночках». Припускаю на платній основі можна все. Так само як і в звичайних зонах. Hotab Повідомлень: 16139 З нами з: 15.02.09 Подякував: 404 раз. Подякували: 2480 раз. Профіль 4 4 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 вер, 2025 16:38 Hotab написав: ЛАД написав: Успіх написав: ----------------------------

Wirująświatła

О том что мозг не может нормально функционировать изолировано без взаимодействия со средой было установлено ранее и не оспаривается

----------------------------

Тобто, наприклад, камери "одиночки" мали б ламати мозок в'язня? ----------------------------О том что мозг не может нормально функционировать изолировано без взаимодействия со средой было установлено ранее и не оспаривается----------------------------Тобто, наприклад, камери "одиночки" мали б ламати мозок в'язня?

Ломать, может, и не ломают, но приводят к сильным изменениям.

Не знаю, насколько стойким и необратимым.

В цитатах Виталия об этом тоже не говорится. Ломать, может, и не ломают, но приводят к сильным изменениям.Не знаю, насколько стойким и необратимым.В цитатах Виталия об этом тоже не говорится.

Інтернет, якщо він є, дуже міняє ситуацію з одиночними камерами.

По суті людина припиняє бути одна і без проблем може так прожити і роки без деструктивних змін.

Не знаю , правда, яка ситуація з гаджетами і доступом до інтернет в «одиночках». Припускаю на платній основі можна все. Так само як і в звичайних зонах. Інтернет, якщо він є, дуже міняє ситуацію з одиночними камерами.По суті людина припиняє бути одна і без проблем може так прожити і роки без деструктивних змін.Не знаю , правда, яка ситуація з гаджетами і доступом до інтернет в «одиночках». Припускаю на платній основі можна все. Так само як і в звичайних зонах.

Тоже не знаю.

Интернет, если есть, конечно, сильно облегчает одиночное заключение, но не уверен, что полностью. Тоже не знаю.Интернет, если есть, конечно, сильно облегчает одиночное заключение, но не уверен, что полностью. ЛАД 2 Повідомлень: 35876 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5348 раз. Подякували: 4858 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 вер, 2025 02:50 эмоциональные нарушения. выученная беспомощность

Мартин Селигман и Стивен Майер в 1965 году поставили эксперимент, цель которого состояла в том, чтобы проверить, действительно ли опыт беспомощности можно сформировать экспериментально и может ли этот опыт закрепиться в результате обусловливания (Seligman, Маіег, 1967).





В эксперименте использовались три группы собак. Собаки первой группы учились избегать удара током путем нажатия носом на специальную панель.



Собаки второй группы получали тот же удар током, что и собаки первой группы, но избежать удара они могли только в том случае, если собаки первой группы нажимали на панель.



В теории эксперимента такие группы называются сцепленными. Никакие самостоятельные действия собак из второй группы не могли предотвратить удар током. То есть животные этой группы получали опыт выученной беспомощности - научались тому, что никакие их действия не приведут к избежанию удара током.





Собаки третьей группы не получали удара током. Животные первых двух групп получили 64 удара током с интервалом 90 секунд. Через 24 часа после этого собак помещали в челночный ящик такую же установку, как в эксперименте Р. Рескорлы, где их обучали перепрыгивать через препятствие, чтобы избежать удара током. За 10 секунд до электрического разряда на той стороне ящика, где пропускался ток, гасла лампочка. Таким способом собаки предупреждались об ударе током.



Если животное успевало за это время перепрыгнуть на другую сторону ящика, то оно не получало разряд. Электрическое напряжение держалось в течение 60 секунд, на протяжении этого времени собака, которая не перепрыгивала барьер, подвергалась воздействию тока. Собака могла перепрыгнуть через барьер в любой момент.





Каждая собака участвовала в 10 таких пробах. Исследователи измеряли время от момента удара током до момента прыжка собаки на другую половину ящика. Первая группа собак (научавшаяся на первом этапе исследования избегать удара то­



ком с помощью нажатия на панель) и третья группа (не получавшая удара током) не различались по скорости реагирования на угасание лампочки и электрический удар.



Вторая группа (собаки с опытом беспомощности) достоверно отличалась от этих двух групп тем, что в среднем им требовалось почти вдвое больше времени для того, чтобы после удара током перепрыгнуть на безопасную сторону ящика.



Были собаки, которые так и не догадались перепрыгнуть через препятствие в девяти или десяти пробах из десяти, хотя задание было несложным. Исследователи посчитали, сколько таких собак было в каждой группе.



Оказалось, что в первой группе (в которой животные обучались избегать удара током) не было ни одной собаки, не догадавшейся перепрыгнуть препятствие.



В третьей группе (не получавшей ударов током) такая собака нашлась одна (из восьми). Во второй группе шесть собак из восьми не стали перепрыгивать препятствие в девяти или десяти пробах из десяти возможных. Животные просто терпели электрические удары и не пытались их избежать.



Эта реакция собак получила название выученной беспомощности.



Для того чтобы проверить устойчивость выученной беспомощности, через неделю этих собак снова подвергли испытанию в челночном ящике. На этот раз пять из шести собак второй группы, отказавшихся перепрыгивать барьер в 9-10 пробах, снова продемонстрировали такое же поведение. То есть беспомощное поведение у них закрепилось.



Исследователи интерпретировали полученные результаты как доказательство того, что беспомощное поведение является результатом научения в условиях, когда разнообразные попытки преодолеть негативное воздействие не приводят к успеху и только подтверждают тщетность усилий его побороть.



В последующих экспериментах феномен выученной беспомощности был продемонстрирован в поведении у весьма обширного круга животных - приматов, кошек, крыс, мышей, рыб и даже тараканов (Гордеева Т.0. Психология мотивации достижения. - М.: Смысл; Издательский центр «Академия», 2006.). Wirująświatła

Повідомлень: 30562 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2522 раз. Подякували: 3502 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 вер, 2025 02:55 Организатор группы - американский пастор из штата Колорадо Уилл Даффи, который узнал, что среди его близких друзей есть те, кто верит в плоскую Землю. Эти люди также верят в теорию заговора - якобы существует "Антарктический договор", который запрещает всем желающим пересекать границы Антарктиды.



Пастор решил "положить конец дебатам о форме Земли... раз и навсегда". Он собрал группу сторонников плоской Земли и повез их в Антарктиду, чтобы показать им неопровержимое доказательство того, что они живут на шаре.



Со своей стороны, перед поездкой Даффи заявил, что если Солнце не будет видно в течение 24 часов, он признает, что Земля плоская.



Все участники эксперимента Даффи увидели Солнце, которое не заходило в течение 24 часов. Для некоторых этого оказалось достаточным, чтобы отказаться от веры в плоскую Землю. Однако, не все - некоторые признали лишь наличие северного солнца, но не то, что Земля является шаром.



"Хотя эксперимент и называли "окончательным", он, кажется, не помог опровергнуть теорию плоской Земли даже для людей, которые отправились в путешествие ко дну земного шара. Возможно, им стоит немного почитать о том, как мы узнали, что Земля круглая, еще несколько веков назад", - подытожило издание. https://www.unian.net/curiosities/ploskaya-zemlya-eksperiment-v-antarktide-ne-smog-ubedit-poklonnikov-teorii-v-tom-chto-planeta-kruglaya-13121445.html К вопросу о возможности переубедить предубеждённого человека: ЛАД 2 Повідомлень: 35876 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5348 раз. Подякували: 4858 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 вер, 2025 02:57 Последующие исследования показали, что беспомощное поведение в сходных условиях возникает и у людей. Американский исследователь Дональд Хирото из Портлендского университета построил исследовательскую ситуацию, аналогичную исследованию М. Селигмана и его коллег, только для испытуемых-людей. Двум группам испытуемых предлагалось на специальном пенале найти комбинацию клавиш, которая выключает громкий неприятный звук.



Испытуемые первой группы так или иначе находили нужную комбинацию, и звук прекращался. На пенале у испытуемых второй группы такой комбинации не существовало. Испытуемые третьей группы вообще не участвовали в этой серии.



Таким образом, испытуемые первой группы получали опыт преодоления неприятной ситуации, а испытуемые второй группы получали опыт бесполезности любых усилий.



Всего в исследовании участвовало 96 человек, группы были уравнены по всем существенным характеристикам. Во второй серии эксперимента испытуемым всех трех групп предлагалось найти способ отключения электрозвонка.



Им предоставлялся ящик с вращающимися рычагами, которые необходимо было использовать. Звонок звенел в течение пяти секунд, перед включением звонка на пять секунд загоралась лапочка.



Если испытуемый поворачивал рычаг в течение того времени, что лампочка горела, звонок выключался.



Как пишет Д. Хирото, результаты на людях высоко соответствуют данным, полученным на животных. Испытуемые Д. Хирото, получившие опыт преодоления негативного воздействия, и испытуемые, не получавшие никакого предварительного опыта в ходе эксперимента, быстро научились отключать звонок.



Испытуемые, получившие опыт беспомощности, тратили больше времени на поиск способа отключения звонка, в большинстве своем не справлялись с этой задачей, предпринимали меньше попыток ее решения, пассивно переносили звонок, пока он не прекращался. Точно так же, как в экспериментах с животными, не всех людей удалось ввергнуть в состояние беспомощности благодаря первой серии эксперимента.



Кроме того, некоторые испытуемые уже в первой серии вели себя пассивно, не пытаясь найти комбинацию клавиш на пенале, выключающую неприятный звук.



Выученная беспомощность вызывается переживанием неподконтрольности человеку событий, происходящих с ним, безрезультатности усилий, направленных на изменение этих событий в желательную для него сторону.



Дальнейшие исследования показали, что опыт беспомощности ведет к специфическим изменениям в трех основных психологических сферах: мотивационной, когнитивной и эмоциональной. Мотивационные изменения проявляются в снижении готовности сопротивляться нежелательным для человека событиям и пытаться их изменить.



Например, в экспериментах М. Селигмана и Д. Хирото некоторые испытуемые так и не взялись за поиск способов избежания негативного воздействия, просто пассивно его терпели.



Когнитивные изменения проявляются в виде пробелов в знаниях, связанных с решением тех задач и проблем, решение которых затронуто опытом беспомощности, а также способов выработки таких решений и усвоения знаний.



Так, на последних этапах экспериментов М. Селигмана и Д. Хирото испытуемые с выученной беспомощностью так и не научились тем способам преодоления, которые могли избавить их от воздействия негативного стимула, если пытались это сделать. Или они тратили на это существенно больше времени, чем испытуемые без опыта беспомощности.



Испытуемые Д. Хирото не научились использовать рычаги для отмены звонка, а собаки М. Селигмана так и не усмотрели в угасании лампочки сигнал о том, что необходимо перепрыгивать на другую половину челночного ящика, чтобы избежать удара током.

Wirująświatła

Повідомлень: 30562 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2522 раз. Подякували: 3502 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 вер, 2025 03:12 Explanatory style



нарушения в эмоциональной сфере при выученной беспомощности наиболее очевидны - это постоянные негативные переживания и стресс, вызываемые воздействием неприятных стимулов, с одной стороны, и депрессивные состояния, вызванные неспособностью избежать воздействия этих стимулов, - с другой.



Перечисленные изменения формируют неадаптивный стиль поведения проявляющийся в пассивности, низкой мотивации, отсутствии сопротивления негативным и вредным воздействиям в силу неверия человека в возможность эти воздействия преодолеть. Неадаптивный стиль поведения прежде всего характеризуется устойчивыми особенностями объяснения человеком причин его успехов и неудач.



Люди с неадаптивным стилем объясняют происходящие с ними хорошие события действием случайных и непостоянных факторов, наподобие озарения или стечения обстоятельств. Свои неприятности они объясняют действием постоянно влияющих, непреодолимых личностных факторов (мне по жизни не везет, я вообще к этому не способен, руки не из того места растут).



Человек с неадаптивным стилем не только демонстрирует беспомощность при столкновении с трудностями, но и имеет набор готовых оправданий своей беспомощности, список удобных поводов и убедительных причин того, почему не надо бороться с трудностями, позволяющий ему и дальше не предпринимать усилий, направленных на преодоление неприятных воздействий.



Поэтому этот стиль получил второе название - пессимистический. Расплатой за бездействие является низкая успешность и высокий уровень депрессии.



М. Селигман и его последователи провели большое количество исследований школьников, в которых показали, что дети с неадаптивным стилем поведения демонстрируют высокий уровень депрессивной симптоматики, низкую успеваемость и большое количество случаев проявления беспомощности в разных ситуациях в классе



Nolen-Hoeksema S., Girgus J.S., Seligman M.E. Learned helplessness in children: A longitudinal study of depression, achievement and explanatory style 11 Journal of Personality and Social Psychology.



Seligman M.E., Schulman P. Explanatory style as a predictor of productivity and quitting among life insurance sales agents // Wirująświatła

Повідомлень: 30562 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2522 раз. Подякували: 3502 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 вер, 2025 03:17 . Стиль объяснения успехов и неудач оказался также эффективным предиктором, позволяющим прогнозировать эффективность работы страховых агентов, которых впервые набирали на эту работу.



Кроме того, исследователи в течение года отслеживали людей, оставлявших работу страхового агента, и диагностировали их стиль реагирования на успех и неудачу. Авторы исследования делают вывод, что неадаптивный (пессимистический) стиль объяснения связан со снижением продуктивности продаж страховых полисов и с более частым уходом с этой работы.



Во втором исследовании проводился контент-анализ выступлений политических деятелей, баллотировавшихся в президенты с 1948 по 1984 год. Результаты свидетельствуют, что кандидаты с неадаптивным (пессимистическим) стилем объяснения успехов и неудач проиграли 9 выборов из 10 (Zullow et al., 1988). Wirująświatła

Повідомлень: 30562 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2522 раз. Подякували: 3502 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 вер, 2025 08:01 Re: Психологія та саморозвиток Віталя, цікава інформація. Я трохи здивований, що такі дослідження і такі висновки зроблені лише в 21 сторіччі (звичайно якщо це дійсно вперше).

Бо практична сторона цього дійства відома доволі давно. Батьки виховують дітей так, щоб вони самостверждувались в своїй успішності, не були зламані невдачами, даючи їм доручення від найпростіших до більш складних, постійно заохочуючи і винагороджуючи за успіх (принаймні вербально). Тобто «ведуть» їх. Так само як обережно ведуть молодого боксера від простіших противників до більш складних. Не зламавши його на зорі карʼєри.



Якщо що, я улавлюю різницю в твоїх прикладах і моїх. В твоїх більше про злам людини «фаталом» (від тебе нічого не залежить, змирись). В моєму більше про «ти надто слабкий щоб вирішувати такі складні задачі». Hotab Повідомлень: 16139 З нами з: 15.02.09 Подякував: 404 раз. Подякували: 2480 раз. Профіль 4 4 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 вер, 2025 12:51 Hotab не всё так просто. возьми условного гопника. Тягу к спиртному и табаку прививать не нужно, а интерес к искусству или к наукам попробуй привить. То что проблема в ментальных установках психологи выявили и доказали. А почему формируются одни установки, а не другие ответа нет. Версия что всё зависит от родителей - ненаучная. Тогда были бы династии гениальных людей, если бы гениальные родители воспитывали бы таких же гениев.



Hotab написав: Я трохи здивований, що такі дослідження і такі висновки зроблені лише в 21 сторіччі Я трохи здивований, що такі дослідження і такі висновки зроблені лише в 21 сторіччі исследования и выводы мало сделать, их нало опубликовать, а другим людям сделать перевод, или как минимум прочитать. Есть тысячи интересных исследований о которых мы (в т.ч. я) ничего не знаем. не всё так просто. возьми условного гопника. Тягу к спиртному и табаку прививать не нужно, а интерес к искусству или к наукам попробуй привить. То что проблема в ментальных установках психологи выявили и доказали. А почему формируются одни установки, а не другие ответа нет. Версия что всё зависит от родителей - ненаучная. Тогда были бы династии гениальных людей, если бы гениальные родители воспитывали бы таких же гениев.исследования и выводы мало сделать, их нало опубликовать, а другим людям сделать перевод, или как минимум прочитать. Есть тысячи интересных исследований о которых мы (в т.ч. я) ничего не знаем. Wirująświatła

Повідомлень: 30562 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2522 раз. Подякували: 3502 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 вер, 2025 13:03 ЛАД написав: К вопросу о возможности переубедить предубеждённого человека: К вопросу о возможности переубедить предубеждённого человека:

який камінгаут - можливо особисто жити під час рідянщини, особисто бачити всі недолікі. але потім знову вмикається психологія, й людина починає згадувати, що найкращі часи були в 20-35 років. й які ти йому аргументи не наводь, він не хоче слухати. але так, є нюанс - що було за кордоном в ті часи, людина не знає, бо там не була. який камінгаут - можливо особисто жити під час рідянщини, особисто бачити всі недолікі. але потім знову вмикається психологія, й людина починає згадувати, що найкращі часи були в 20-35 років. й які ти йому аргументи не наводь, він не хоче слухати. але так, є нюанс - що було за кордоном в ті часи, людина не знає, бо там не була. Shaman

Повідомлень: 9644 З нами з: 29.09.19 Подякував: 775 раз. Подякували: 1646 раз. Профіль 1 4 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 678679680681> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Психологія грошей: з чого все починається.

pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 6990

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34