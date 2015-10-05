Додано: Суб 06 вер, 2025 13:28

М. Селигман (Seligman, 1970; 1971), дает эволюционное объяснение тому, почему одни стимулы и реакции образуют условные связи быстрее и легче, чем другие, используя для этого понятие готовности к научению. Объяснение состоит в том, что организмы в процессе эволюции вырабатывают видоспецифическую готовность к формированию тех условных связей, которые позволяют им лучше выживать



М. Селигман полагает, что, помимо готовности организма к научению, существуют еще явления неготовности и контрготовности. Состояние неготовности проявляется как умеренная способность к формированию связей между стимулом и реакцией. Например, связь между ударом током и вкусом воды у крыс можно сформировать, но это займет больше времени, чем формирование связи между вкусом воды и ощущением тошноты, так как в последнем случае формированию связи способствует высокая готовность.





Контрготовность - это сопротивление организма в процессе научения, проявляется в том, что некоторые связи между условным и безусловным стимулом сформировать труднее, чем другие. Например, сформировать у детей страх перед игрушкой труднее, чем перед неинтересным объектом, перед неживым труднее, чем перед живым (см. выше описание работ: Bregman, 1934; English, 1929; Valentine* 1930 (1991); 1956).





Применительно к исследованиям эмоций контрготовность - важный феномен, позволяющий объяснять устойчивость к действию эмоционально негативных факторов, например, стрессоустойчивость. Эволюционное объяснение было подвергнуто проверке в эксперименте X. Вилкоксона и его коллег (Wilcoxon et al., 1971).





Эти данные «перевернули представления многих ученых о том, что такое научение» (Bolles, 1975, с. 310). Специалист по научению у животных Роберт Болле предложил назвать обнаруженное в экспериментах Дж. Гарсии и его коллег явление по имени открывателя эффектом Гарсия.



Существование эффекта Гарсия дает важное экспериментальное подтверждение идее Дж. Уотсона о переносе врожденных эмоциональных реакций на новые стимулы путем формирования условных связей.



Они свидетельствуют о том, что по крайней мере некоторые эмоциональные реакции могут очень быстро связываться с новыми стимулами путем формирования условных связей, если условный и безусловный стимулы хорошо «соответствуют» друг к другу. Связь закрепляется буквально с одного сочетания условного и безусловного стимулов и оказывается крайне устойчивой к угашению.



Успіх написав: Так тут наче "все просто" - спиртне і табак приносить задоволення/підняття настрою, а от мистецтво... - от глянув, наприклад, чорний квадрат Малевича)) - і... нікуя кайфу нема!))) Так тут наче "все просто" - спиртне і табак приносить задоволення/підняття настрою, а от мистецтво... - от глянув, наприклад, чорний квадрат Малевича)) - і... нікуя кайфу нема!)))

В общем ничего нового, одним легко даются новые нейронные связи, у других они формируются с трудом, или не формируются вообще (УО).Не ясно что с этим делать. Единственный метод - АВА терапия направлена на многократное повторение действий для формирования нейронной связи, если она (связь) не формируется сама. Так же известно что эмоциональный компонент (мотивация) существенно ускоряет этот процесс. Заставлять ребенка что либо делать (например учиться или убирать в своей комнате) нельзя, нужно сделать так чтобы он сам захотел.в школах нужно заводить АВА терапевтов для неуспевающих, чтобы не успела сформироваться "выученная беспомощность". Я другого варианта борьбы с ней не вижу.стимулируют эмоциональный компонент. Проблема такой стимуляции если убрать стимул удовольствие не просто заканчивается, а "уходит в минус". В АВА терапии крайне не рекомендуется использовать сладости или другую любимую еду ребенка, давать ему в награду деньги или игрушки. Потому что как только пропадает стимул, мотивация к занятиям сразу же скатывается к нулю.