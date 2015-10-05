Wirująświatła написав:возьми условного гопника. Тягу к спиртному и табаку прививать не нужно, а интерес к искусству или к наукам попробуй привить.
Так тут наче "все просто" - спиртне і табак приносить задоволення/підняття настрою, а от мистецтво... - от глянув, наприклад, чорний квадрат Малевича)) - і... нікуя кайфу нема!))) А сотку потягнув - і світ заграв новими барвами(хоч і тимчасово)
То умовний гопник на наступний день піде знову дивитись на картини, чи піде брати ром-колу?))
М. Селигман (Seligman, 1970; 1971), дает эволюционное объяснение тому, почему одни стимулы и реакции образуют условные связи быстрее и легче, чем другие, используя для этого понятие готовности к научению. Объяснение состоит в том, что организмы в процессе эволюции вырабатывают видоспецифическую готовность к формированию тех условных связей, которые позволяют им лучше выживать
М. Селигман полагает, что, помимо готовности организма к научению, существуют еще явления неготовности и контрготовности. Состояние неготовности проявляется как умеренная способность к формированию связей между стимулом и реакцией. Например, связь между ударом током и вкусом воды у крыс можно сформировать, но это займет больше времени, чем формирование связи между вкусом воды и ощущением тошноты, так как в последнем случае формированию связи способствует высокая готовность.
Контрготовность - это сопротивление организма в процессе научения, проявляется в том, что некоторые связи между условным и безусловным стимулом сформировать труднее, чем другие. Например, сформировать у детей страх перед игрушкой труднее, чем перед неинтересным объектом, перед неживым труднее, чем перед живым (см. выше описание работ: Bregman, 1934; English, 1929; Valentine* 1930 (1991); 1956).
Применительно к исследованиям эмоций контрготовность - важный феномен, позволяющий объяснять устойчивость к действию эмоционально негативных факторов, например, стрессоустойчивость. Эволюционное объяснение было подвергнуто проверке в эксперименте X. Вилкоксона и его коллег (Wilcoxon et al., 1971).
Эти данные «перевернули представления многих ученых о том, что такое научение» (Bolles, 1975, с. 310). Специалист по научению у животных Роберт Болле предложил назвать обнаруженное в экспериментах Дж. Гарсии и его коллег явление по имени открывателя эффектом Гарсия.
Существование эффекта Гарсия дает важное экспериментальное подтверждение идее Дж. Уотсона о переносе врожденных эмоциональных реакций на новые стимулы путем формирования условных связей.
Они свидетельствуют о том, что по крайней мере некоторые эмоциональные реакции могут очень быстро связываться с новыми стимулами путем формирования условных связей, если условный и безусловный стимулы хорошо «соответствуют» друг к другу. Связь закрепляется буквально с одного сочетания условного и безусловного стимулов и оказывается крайне устойчивой к угашению.
В общем ничего нового, одним легко даются новые нейронные связи, у других они формируются с трудом, или не формируются вообще (УО).
Не ясно что с этим делать. Единственный метод - АВА терапия направлена на многократное повторение действий для формирования нейронной связи, если она (связь) не формируется сама. Так же известно что эмоциональный компонент (мотивация) существенно ускоряет этот процесс. Заставлять ребенка что либо делать (например учиться или убирать в своей комнате) нельзя, нужно сделать так чтобы он сам захотел.
в школах нужно заводить АВА терапевтов для неуспевающих, чтобы не успела сформироваться "выученная беспомощность". Я другого варианта борьбы с ней не вижу.
Успіх написав:Так тут наче "все просто" - спиртне і табак приносить задоволення/підняття настрою, а от мистецтво... - от глянув, наприклад, чорний квадрат Малевича)) - і... нікуя кайфу нема!)))
стимулируют эмоциональный компонент. Проблема такой стимуляции если убрать стимул удовольствие не просто заканчивается, а "уходит в минус". В АВА терапии крайне не рекомендуется использовать сладости или другую любимую еду ребенка, давать ему в награду деньги или игрушки. Потому что как только пропадает стимул, мотивация к занятиям сразу же скатывается к нулю.
АВА терапии крайне не рекомендуется использовать сладости или другую любимую еду ребенка, давать ему в награду деньги или игрушки. Потому что как только пропадает стимул, мотивация к занятиям сразу ж
З дорослими так само От давали доляреку в тилу 100к, можна нічого для цього не робити. Він задоволено посміхався. Розказував про свій патріотизм і «не за гроші зовсім». А сказали «ми у тебе забираємо частину цієї суми, то тобі занадто за таке», і почалось… Кожен день «на Марсі хочуть грошей» , «то не я, то друг запитує». Чому я щоб отримувати знов 100к маю щодня ризикувати, я хочу за так. Кінь, який постояв в тіні, працювати на сонці не буде.
Який спосіб вирішення?? З власного досвіду (що особисто стимулює мене і бодрить) , як тільки звикаєш до чогось (великі гроші) і перестаєш цінувати це, хочеш їх отримувати працюючи ще менше, хочеш лінуватись, треба жорстко бодрити. А саме: забирати нах що маєш (або ставити перед реальною загрозою втратити) і зразу починаєш знов цінувати те що маєш, старатись щоб це не втратити. Росте самовіддача і самодисципліна)) Бітіє (боляче) опрєдєляє сознаніє у більшості людей. Хоча я не виключаю існування таких, які можуть без цього бути самоорганізованим, не лінуватись. Мало, але є.
В блогах Флаймана на ДОУ теж доречі згадується відсутність мотивації примусити себе працювати більше, ніж необхідний мінімум імітації цієї роботи.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 06 вер, 2025 14:11, всього редагувалось 2 разів.
. Стиль объяснения успехов и неудач оказался также эффективным предиктором, позволяющим прогнозировать эффективность работы страховых агентов, которых впервые набирали на эту работу.
Кроме того, исследователи в течение года отслеживали людей, оставлявших работу страхового агента, и диагностировали их стиль реагирования на успех и неудачу. Авторы исследования делают вывод, что неадаптивный (пессимистический) стиль объяснения связан со снижением продуктивности продаж страховых полисов и с более частым уходом с этой работы.
Во втором исследовании проводился контент-анализ выступлений политических деятелей, баллотировавшихся в президенты с 1948 по 1984 год. Результаты свидетельствуют, что кандидаты с неадаптивным (пессимистическим) стилем объяснения успехов и неудач проиграли 9 выборов из 10 (Zullow et al., 1988).
Опять очень много, хотя суть была понятна после первого поста. Действительно интересно, хотя и, в общем-то, ожидаемо.
Не очень понятно, откуда берётся "выученная беспомощность" в жизни, а не в эксперименте, где она создавалась искусственно. Бывают люди, у которых нет слуха. Или абсолютно не способные к математике. Для них "выученная беспомощность" это, возможно, просто понимание того, что не надо пытаться стать композитором или заниматься точными науками.
И, по-моему, поспешный вывод насчёт политических деятелей. Не знаю, как по выступлениям определяли пессимистический стиль (может быть, это и возможно), но откуда это у кандидатов в президенты? Все эти кандидаты достаточно успешные люди - сенаторы, губернаторы. Они на бухты-барахты решили баллотироваться. Откуда у них может появиться "выученная беспомощность"?
Версия что всё зависит от родителей - ненаучная. Тогда были бы династии гениальных людей, если бы гениальные родители воспитывали бы таких же гениев.
Понятно, что от родителей зависит не всё, но многое. А гениальность это всё же совсем о другом. Это не поведение, а особенности личности, мозга, физических данных.
вариант конструктивные недостатки тушек (перегруженный моторами хвост). Я такую версию читал
Це правда. Нещодавно на підготовці до польотів обговорювали саме цей випадок., Там ще і командир вийшов, залишивши копайлота самого. А той через відсутність досвіду перетягнув «роги» намагаючись зверху обійти грозу, двигуни позаду зробили задню центрову і перехід в штопор (чи звалювання). Тушка з такого не виходить.
Та ясно що помилки всюди бувають. Але таки дійсно етап злету і посадки - це найнебезпечніші етапи. Причин кілька: - Як правило ручне пілотування. Не автопілот . А людина частіше допускає помилки, чим техніка - Велика щільність літаків біля землі , це і відволікає і додає ще одного фактору ризику - зіткнення. - вплив метеоумов. Політ в хмарах на висоті не несе жодних ризиків. Політ біля землі в тумані без видимості земної поверхні несе шалені ризики. - будь-яка відмова техніки біля землі набагато ризикованіша, бо не залишає часу на прийняття рішення під час самовільного зниження
В авіації є таке поняття як «стерильна кабіна». (воно описане в наказах державіаслужби, а отже і в документах ICAO, бо прийшло воно точно після випадків катастроф не в Україні, а світі) . І стосується вона якраз етапу підготовки до злету, злету, передпосадочне зниження і посадка. І в цей час екіпаж не може відволікати ні стюардеса, ні будь хто інший. Бо це найвідповідальніші етапи.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 06 вер, 2025 14:44, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:К вопросу о возможности переубедить предубеждённого человека:
який камінгаут - можливо особисто жити під час рідянщини, особисто бачити всі недолікі. але потім знову вмикається психологія, й людина починає згадувати, що найкращі часи були в 20-35 років. й які ти йому аргументи не наводь, він не хоче слухати. але так, є нюанс - що було за кордоном в ті часи, людина не знає, бо там не була.
Проснулся, инстуктор? Непоколебимая вера в демократию, невидимую руку рынка и далее по списку. «Чем кумушек считать трудиться, Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?»