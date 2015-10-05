RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 681682683684
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 14:49

Правильним шляхом ідете товаришу Бандерлог!

  Banderlog написав:
  flyman написав:
Чи ти думаєш, професія професіонального боксера як і адвоката, передається генами?

Що ти маєш на увазі "негативна мотивація"? Бити морду позитивна, а не бити негативна?
я маю на увазі, що страх, голод, бідність теж є мотивацією.
Не тільки пряник, але й батіг .
А коли в дитини тих пряників завалісь, а батога і тіні не бачить...
Я наприклад в дитинстві фрукти любив.
Банан вперше попробував десь в 11, зелений ).
Мож було Бандерлога бананом мотивувати? :lol:
чи шкільною формою. Упоітєльно синього кольору. :lol:
2 було таких в сільській школі, в мене і в Майкла Джексона))
а мої козенята десертним виноградом плюються, якщо він з кісточками.

і тут приходить чудова думка, що якщо в пересіченого обгородити в таборі колючим дротом, поставити на вишки автоматчиків та відстрілювати незгідних, влаштуати голодомор, то можна за банку партнерскої тушонки запитої комісарськими 100гр. лопатами взяти Берлін (Мск).
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40711
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 15:10

  Wirująświatła написав:
  Shaman написав:коли ти пропонуєш дівчині відгадати, що в тебе в кишені, думки у всіх будуть однакові.
я не знаю про какую ты аналогию. В любом случае статистически девушкам нравилось отгадывать карман, а не коробку.

я бачу в тебе багатий досвід :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9679
З нами з: 29.09.19
Подякував: 778 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 15:24

  flyman написав:


і тут приходить чудова думка, що якщо в пересіченого обгородити в таборі колючим дротом, поставити на вишки автоматчиків
та нє чудова думка, що хто повівся в 22му той сам віноват і согласився на довічно)
а тих що не согласні, ущємляти нізя, не демократично.
В мене один знайомий пішов добровольцем, хоть мав право на бронь,
вийшов недавно по уходу. А тепер подав на бронь.
І представ собі, вос не бронюється :lol:
Так справедливіше?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3414
З нами з: 24.06.14
Подякував: 115 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 15:38

  Banderlog написав:
  flyman написав:


і тут приходить чудова думка, що якщо в пересіченого обгородити в таборі колючим дротом, поставити на вишки автоматчиків
та нє чудова думка, що хто повівся в 22му той сам віноват і согласився на довічно)
а тих що не согласні, ущємляти нізя, не демократично.
В мене один знайомий пішов добровольцем, хоть мав право на бронь,
вийшов недавно по уходу. А тепер подав на бронь.
І представ собі, вос не бронюється :lol:
Так справедливіше?


"Дефіцитні для армії ВОС, які мають високий попит, як правило, не підлягають бронюванню, щоб забезпечити їхню наявність для потреб Збройних Сил України. Додатково, бронюванню не підлягають особи, які вже мають право на відстрочку від мобілізації."

Може бути і вос дефіцитна. А може і просто при наявній відстрочці бронювання неможливе.
alibob
 
Повідомлень: 698
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 15:42

  Shaman написав:
  Wirująświatła написав:
  Shaman написав:коли ти пропонуєш дівчині відгадати, що в тебе в кишені, думки у всіх будуть однакові.
я не знаю про какую ты аналогию. В любом случае статистически девушкам нравилось отгадывать карман, а не коробку.

я бачу в тебе багатий досвід :lol:

життя важке :(
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30570
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2522 раз.
Подякували: 3503 раз.
 
Профіль
 
2
3
  #<1 ... 681682683684
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 6990
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron