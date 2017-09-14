RSS
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 09:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:лицемірне мудло


Та а чому лицемірне, що з віком важче роботу шукати, бо не такий дурний безкоштовно працювати?
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 09:49

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  Успіх написав:Сини - НЕ повнолітні!!!

Повертатись?
Як тільки Шаман відвоює на фронті 3роки, то тоді я подумаю про "повертатись"!

...
я ж офіцер - мені долярчики потрібні, щоб ними командувати
......
Простите, но пока что вы не офицер.
То, что вы окончили военную кафедру ещё не делает вас офицером.
Может быть, вы им когда-то станете. Возможно. Но не гарантированно.
Если даже с вас когда-то снимут бронь (заметьте, я даже не предполагаю, что вы просто прячетесь от ТЦК) и призовут, то это ещё не значит, что вы станете офицером.

Из вас получился бы классический советский замполит. Не знаю, сегодня есть такая должность и как она называется. А вот строевой офицер... Хз (хтозна). Не уверен.
Когда Успіха троллит Hotab я этого не одобряю, но ещё могу понять.
Когда это начинаете делать вы, то вспоминаю "О бедном гусаре замолвите слово" и Мерзляева, который потерял одну букву в фамилии.
Нет у вас такого морального права.

На ваш пост ко мне отвечать не буду. Уже писал - общение с замполитами и инструкторами по идеологии опротивело ещё в советские времена.
Наши беседы становятся похожи на бесконечный и бессмысленный диалог детройта с будивельником. И вряд ли многим интересны. А тратить время впустую... Да ну его.
Можете считать, что я слился, как здесь любят говорить несколько персонажей.
Вы у меня долго были в чс, подумаю, может быть, восстановлю.

ви не хочете спілкуватися, тому що аргументів у наших дискусіях у вас немає, але визнати хибність своїх поглядів ви не можете. тому оці всі звинувачення у пропаганді та таке інше. тому так, давайте краще про зелену траву біля рідної прохідної - де пройшли кращі роки вашого життя :lol:

а якщо не бачите, що Долярчик трошки (насправді сильно) перетнув межу - то ваша справа. напевне вже й наїзди Долярчика на жінок вас не обходять. що у радянської людина випало - так це совість, бо радянщина - це в першу чергу - лицемірство 8)

а якби ви були чесними, то визнали б, що з мене вийшов би гарний аудитор. тому мене в армію не візьмуть :lol:

upd ви мене тут звинуватили в помилці без доказів, пафосно тут мені щось доводили, потім дізналися, що пошук такі працює - й я витратив час, показав, що саме ВИ хибно читаєте... й що у відповідь - ваше класичне "На ваш пост ко мне отвечать не буду". тому не треба розповідати про чесну розмову 8) про те, що більшість ваших дописів - це особисті випади, взагалі мовчу. тому просто подивиться у дзеркало
Востаннє редагувалось Shaman в Пон 08 вер, 2025 11:01, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 09:50

  flyman написав:
  jump написав:Успіх

Буданов: на 2030-ті роки РФ запланувала масштабне переозброєння вартістю $1,2 трильйона, необхідне їй для удару по Європі 8)

......

Росія накопичила БПЛА, щодня вона вже може запускати до 1000-1200 різних типів "шахедів", - генерал Маломуж[/b] :shock:
Росія має великий запас "шахедів", аби щоденно наносити стратегічні удари по більшості стратегічних об'єктів України, і найголовніше - по містах і селах
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-ros ... l-malomuzh


і?

И если верить Буданову и Маломужу:
- "2-3 недели до полного краха экономики" несколько откладываются.
- пэрэсичным пора начинать готовиться к очень интересному "отопительному" сезону.
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 09:53

  flyman написав:
  jump написав:Успіх

Буданов: на 2030-ті роки РФ запланувала масштабне переозброєння вартістю $1,2 трильйона, необхідне їй для удару по Європі 8)



Росія накопичила БПЛА, щодня вона вже може запускати до 1000-1200 різних типів "шахедів", - генерал Маломуж :shock:
Росія має великий запас "шахедів", аби щоденно наносити стратегічні удари по більшості стратегічних об'єктів України, і найголовніше - по містах і селах


і?

І незабаром зберуться разом Нептун, Довгий Нептун, Паляниця, Бобер, Лелека, Валькірія, Кажан, Батяр, Лютий, Фламінго і як вжарять по московії....
Хоча ні, не вжарять: вони ж вигадані
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 10:13

окуляри за 350 євро

  _hunter написав:
  flyman написав:
  jump написав:Успіх

Буданов: на 2030-ті роки РФ запланувала масштабне переозброєння вартістю $1,2 трильйона, необхідне їй для удару по Європі 8)

......

Росія накопичила БПЛА, щодня вона вже може запускати до 1000-1200 різних типів "шахедів", - генерал Маломуж[/b] :shock:
Росія має великий запас "шахедів", аби щоденно наносити стратегічні удари по більшості стратегічних об'єктів України, і найголовніше - по містах і селах
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-ros ... l-malomuzh


і?

И если верить Буданову и Маломужу:
- "2-3 недели до полного краха экономики" несколько откладываются.
- пэрэсичным пора начинать готовиться к очень интересному "отопительному" сезону.

а що з "ядерною парасолькою", чи вже не в моді в парижських салонах?
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 10:53

Як всі, то всі!©

  flyman написав:і?
>>>
  detroytred написав:Це п..ць. Повний п-ць.





  Shaman написав:наїзди Долярчика на жінок
Я ще не починав!©😁

А до речі - як всі, то всі!©
Не хочуть жінки 18-50 йти воювати добровільно, то нехай тоді народжують!
А то - ні те, ні інше!
Як так?©😁

Рівні права, як і обов'язки - мають бути у всіх рівні!

Тож треба закон про мобілізацію Ж18-60 :lol:
А хто не хоче йти на фронт - нема питань - народжуй!
1 дитину народила - рік відстрочки/бронювання :lol:
2 дитини - 2роки...
3 дитини - все, можеш не йти воювати! :D
(хто не може народжувати - теж нема питань - всиновлюй/вдочиряй!)


А то дали привілеї жіночкам - хочеш народжуй, а хочеш - ні!
Хочеш йди на фронт, а хочеш - ні!


От вони у Франції і наминають равіолі, запиваючи проссеко - і відкрито ржуть з своїх(та і чужих також) чоловіків, яких залишили напризволяще в Україні!
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 08 вер, 2025 10:55, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 10:55

  Успіх написав:
  flyman написав:і?
>>>
  detroytred написав:Це п..ць. Повний п-ць.





  Shaman написав:наїзди Долярчика на жінок
Я ще не починав!©😁

А до речі - як всі, то всі!©
Не хочуть жінки 18-50 йти воювати добровільно, то нехай тоді народжують!
А то - ні те, ні інше!
Як так?©😁

Рівні права, як і обов'язки - мають бути у всіх рівні!

Тож треба закон про мобілізацію Ж18-60 :lol:
А хто не хоче йти на фронт - нема питань - народжуй!
1 дитину народила - рік відстрочки/бронювання :lol:
2 дитини - 2роки...
3 дитини - все, можеш не йти воювати! :D


А то дали привілеї жіночкам - хочеш народжуй, а хочеш - ні!
Хочеш йди на фронт, а хочеш - ні!

От вони у Франції і наминають равіолі, запиваючи проссеко - і відкрито ржуть з своїх(та і чужих також) чоловіків, яких залишили напризволяще в Україні!

забув про салямі, окуляри за 350 євро самі себе не зароблять
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 11:03

  Успіх написав:...
  Shaman написав:наїзди Долярчика на жінок
Я ще не починав!©😁

А до речі - як всі, то всі!©
Не хочуть жінки 18-50 йти воювати добровільно, то нехай тоді народжують!
А то - ні те, ні інше!
Як так?©😁

Рівні права, як і обов'язки - мають бути у всіх рівні!

Тож треба закон про мобілізацію Ж18-60 :lol:
А хто не хоче йти на фронт - нема питань - народжуй!
1 дитину народила - рік відстрочки/бронювання :lol:
2 дитини - 2роки...
3 дитини - все, можеш не йти воювати! :D
(хто не може народжувати - теж нема питань - всиновлюй/вдочиряй!)

А то дали привілеї жіночкам - хочеш народжуй, а хочеш - ні!
Хочеш йди на фронт, а хочеш - ні!

От вони у Франції і наминають равіолі, запиваючи проссеко - і відкрито ржуть з своїх(та і чужих також) чоловіків, яких залишили напризволяще в Україні!

Успіх, тебе що, копняком на мороз викинули? :lol:
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 11:14

Перенесу це сюди

  flyman написав:
  Banderlog написав:
  flyman написав:


і тут приходить чудова думка, що якщо в пересіченого обгородити в таборі колючим дротом, поставити на вишки автоматчиків
та нє чудова думка, що хто повівся в 22му той сам віноват і согласився на довічно)
а тих що не согласні, ущємляти нізя, не демократично.
В мене один знайомий пішов добровольцем, хоть мав право на бронь,
вийшов недавно по уходу. А тепер подав на бронь.
І представ собі, вос не бронюється :lol:
Так справедливіше?

потужна релігія під назвою справедливість: якщо Бандерлогу фігово, тому фігово має бути всім

До речі - тут в цьому всьому заховано крок до перевороту думок!©


І як би ми не жартували над цим всім, по факту - це біда!
Біда в тому, що загалом народ на Марсі - безініціативний/імпотентний в своїх правах...

Так, по справедливості - мало б бути "як всі, то всі!"© І Флаймани, і сини чиновників!

І тут виникає маленький нюанс - військовим легше дістатись Флайманів, ніж синів чиновників - а тут вже тоді теж починається несправедливість!
Так, я з одного боку розумію Бандерлога(сам там був) - що "я в ямі мучусь, то і Флайманів треба стягнути в яму, щоб теж відчули ці всі "прєлєсті"!"
Але з іншого боку, я - за справедливість! За те, щоб "як всі, то всі!"© А не вибірково, по сортах!

Тому, якщо військові на Марсі надумались/згуртувались(взяли свої яйця в кулак) і як на військовій гілці писали - "пішли по своїх містах набирати майбутніх солдат, витягуючи за ноги з хатів/квартир всіх-всіх чоловіків(крім інвалідів ) без розбору - чи ти простий бариста, чи син судді/депутата і т.п" - то це одне!
А якщо тільки гречкосіїв - ну тоді це дно! Просто дніще!!!
