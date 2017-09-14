Повертатись? Як тільки Шаман відвоює на фронті 3роки, то тоді я подумаю про "повертатись"!
... я ж офіцер - мені долярчики потрібні, щоб ними командувати ......
Простите, но пока что вы не офицер. То, что вы окончили военную кафедру ещё не делает вас офицером. Может быть, вы им когда-то станете. Возможно. Но не гарантированно. Если даже с вас когда-то снимут бронь (заметьте, я даже не предполагаю, что вы просто прячетесь от ТЦК) и призовут, то это ещё не значит, что вы станете офицером.
Из вас получился бы классический советский замполит. Не знаю, сегодня есть такая должность и как она называется. А вот строевой офицер... Хз (хтозна). Не уверен. Когда Успіха троллит Hotab я этого не одобряю, но ещё могу понять. Когда это начинаете делать вы, то вспоминаю "О бедном гусаре замолвите слово" и Мерзляева, который потерял одну букву в фамилии. Нет у вас такого морального права.
На ваш пост ко мне отвечать не буду. Уже писал - общение с замполитами и инструкторами по идеологии опротивело ещё в советские времена. Наши беседы становятся похожи на бесконечный и бессмысленный диалог детройта с будивельником. И вряд ли многим интересны. А тратить время впустую... Да ну его. Можете считать, что я слился, как здесь любят говорить несколько персонажей. Вы у меня долго были в чс, подумаю, может быть, восстановлю.
ви не хочете спілкуватися, тому що аргументів у наших дискусіях у вас немає, але визнати хибність своїх поглядів ви не можете. тому оці всі звинувачення у пропаганді та таке інше. тому так, давайте краще про зелену траву біля рідної прохідної - де пройшли кращі роки вашого життя
а якщо не бачите, що Долярчик трошки (насправді сильно) перетнув межу - то ваша справа. напевне вже й наїзди Долярчика на жінок вас не обходять. що у радянської людина випало - так це совість, бо радянщина - це в першу чергу - лицемірство
а якби ви були чесними, то визнали б, що з мене вийшов би гарний аудитор. тому мене в армію не візьмуть
upd ви мене тут звинуватили в помилці без доказів, пафосно тут мені щось доводили, потім дізналися, що пошук такі працює - й я витратив час, показав, що саме ВИ хибно читаєте... й що у відповідь - ваше класичне "На ваш пост ко мне отвечать не буду". тому не треба розповідати про чесну розмову про те, що більшість ваших дописів - це особисті випади, взагалі мовчу. тому просто подивиться у дзеркало
Востаннє редагувалось Shaman в Пон 08 вер, 2025 11:01, всього редагувалось 1 раз.
jump написав:Успіх Буданов: на 2030-ті роки РФ запланувала масштабне переозброєння вартістю $1,2 трильйона, необхідне їй для удару по Європі
......
Росія накопичила БПЛА, щодня вона вже може запускати до 1000-1200 різних типів "шахедів", - генерал Маломуж[/b] Росія має великий запас "шахедів", аби щоденно наносити стратегічні удари по більшості стратегічних об'єктів України, і найголовніше - по містах і селах https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-ros ... l-malomuzh
і?
И если верить Буданову и Маломужу: - "2-3 недели до полного краха экономики" несколько откладываются. - пэрэсичным пора начинать готовиться к очень интересному "отопительному" сезону.
jump написав:Успіх Буданов: на 2030-ті роки РФ запланувала масштабне переозброєння вартістю $1,2 трильйона, необхідне їй для удару по Європі
Росія накопичила БПЛА, щодня вона вже може запускати до 1000-1200 різних типів "шахедів", - генерал Маломуж Росія має великий запас "шахедів", аби щоденно наносити стратегічні удари по більшості стратегічних об'єктів України, і найголовніше - по містах і селах
і?
І незабаром зберуться разом Нептун, Довгий Нептун, Паляниця, Бобер, Лелека, Валькірія, Кажан, Батяр, Лютий, Фламінго і як вжарять по московії.... Хоча ні, не вжарять: вони ж вигадані
jump написав:Успіх Буданов: на 2030-ті роки РФ запланувала масштабне переозброєння вартістю $1,2 трильйона, необхідне їй для удару по Європі
......
Росія накопичила БПЛА, щодня вона вже може запускати до 1000-1200 різних типів "шахедів", - генерал Маломуж[/b] Росія має великий запас "шахедів", аби щоденно наносити стратегічні удари по більшості стратегічних об'єктів України, і найголовніше - по містах і селах https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-ros ... l-malomuzh
і?
И если верить Буданову и Маломужу: - "2-3 недели до полного краха экономики" несколько откладываются. - пэрэсичным пора начинать готовиться к очень интересному "отопительному" сезону.
а що з "ядерною парасолькою", чи вже не в моді в парижських салонах?
Рівні права, як і обов'язки - мають бути у всіх рівні!
Тож треба закон про мобілізацію Ж18-60 А хто не хоче йти на фронт - нема питань - народжуй! 1 дитину народила - рік відстрочки/бронювання 2 дитини - 2роки... 3 дитини - все, можеш не йти воювати! (хто не може народжувати - теж нема питань - всиновлюй/вдочиряй!)
А то дали привілеї жіночкам - хочеш народжуй, а хочеш - ні! Хочеш йди на фронт, а хочеш - ні!
От вони у Франції і наминають равіолі, запиваючи проссеко - і відкрито ржуть з своїх(та і чужих також) чоловіків, яких залишили напризволяще в Україні!
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 08 вер, 2025 10:55, всього редагувалось 1 раз.
Рівні права, як і обов'язки - мають бути у всіх рівні!
Тож треба закон про мобілізацію Ж18-60 А хто не хоче йти на фронт - нема питань - народжуй! 1 дитину народила - рік відстрочки/бронювання 2 дитини - 2роки... 3 дитини - все, можеш не йти воювати! (хто не може народжувати - теж нема питань - всиновлюй/вдочиряй!)
А то дали привілеї жіночкам - хочеш народжуй, а хочеш - ні! Хочеш йди на фронт, а хочеш - ні!
От вони у Франції і наминають равіолі, запиваючи проссеко - і відкрито ржуть з своїх(та і чужих також) чоловіків, яких залишили напризволяще в Україні!
і тут приходить чудова думка, що якщо в пересіченого обгородити в таборі колючим дротом, поставити на вишки автоматчиків
та нє чудова думка, що хто повівся в 22му той сам віноват і согласився на довічно) а тих що не согласні, ущємляти нізя, не демократично. В мене один знайомий пішов добровольцем, хоть мав право на бронь, вийшов недавно по уходу. А тепер подав на бронь. І представ собі, вос не бронюється Так справедливіше?
потужна релігія під назвою справедливість: якщо Бандерлогу фігово, тому фігово має бути всім
Тому, якщо військові на Марсі надумались/згуртувались(взяли свої яйця в кулак) і як на військовій гілці писали - "пішли по своїх містах набирати майбутніх солдат, витягуючи за ноги з хатів/квартир всіх-всіх чоловіків(крім інвалідів ) без розбору - чи ти простий бариста, чи син судді/депутата і т.п" - то це одне! А якщо тільки гречкосіїв - ну тоді це дно! Просто дніще!!!