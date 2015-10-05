|
Додано: Сер 10 вер, 2025 18:48
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Странно у вас получается.
Возьмётесь утверждать, что воспитание детей тысячелетиями не было основано на принуждении
можете без моей помощи загуглить такую фразу "психологический вред принуждения детей"? Не хочу закидывать вас цитатами, выбирайте сами источник которому доверяете.
Ещё буду безмерно благодарен если вы дадите цитаты какого то более менее адекватного психолога, который бы сказал принуждение безвредно.
Принуждение было есть и будет. Его вред исследован и описан. Когда то буллинг считали нормой. Не так давно. По крайней мере на него закрывали глаза и с ним не боролись.
Не безвредно.
Но любое действие практически никогда не бывает однозначно вредным или полезным.
Вопрос чего больше.
Принуждение приносит вред. Но принуждение к учёбе и труду приносит пользу. Причём, пользы больше.
В отличие от принуждения к воровству или попрошайничеству.
Додано: Сер 10 вер, 2025 18:49
Wirująświatła написав:
Ни у одного адекватного психолога вы не прочитаете что каждый человек должен трудиться.
Клас!
Мені все більше і більше подобається психологія!
Wirująświatła написав:
Если цель высшие эмоции и счастье каждого с принудиловкой придется завязывать.
Я!!!!
Я хочу в цей Рай!!!
Де можна записатись/купити туди білет?))
Wirująświatła написав:
Когда человек за минимальную зарплату не может позволить себе минимальный пакет для выживания (аренда + коммуналка + питание + медицина) это дно.
Це не просто дно, а дніщє!!!
ЛАД написав:
Разрешите усомниться.
Чтобы дед с бабой вдвоём полностью себя обеспечивали...
Как-то похоже на сказку. Может, вы по малолетству чего-то не знали?
Так моя бабка з дідом(вже давно покійні) також аналогічно жили і дітей мали 7(!!!)
Там справді потім старші діти допомагали по господарству, няньчили молодших...
Ще й в колгоспі мали відпрацьовувати скільки-то днів. І не за гроші, а якісь "трудодні" їм записували.
Hotab написав:
.........
Мабуть є якісь таланти, поодинокі випадки, коли щось відкривали феноменальне не маючи багажу знать. Але це таки винятки
Таких примеров не знаю.
Hotab написав:
На мою думку майже завжди вершини досягаються лише через надзусилля і через «не хочу».
Спортсмени через біль і через «не можу» стають чемпіонами.
мы говорим о психологическом здоровье. Приведи Пример как сумасшедшими усилиями человек взял высшие эмоции.
Принуждение и работа через боль/не хочу имеет место кругом и всюду. Только по итогу оказывается "всё есть, а счастья нет"
Успіх написав:
............
ЛАД написав:
Разрешите усомниться.
Чтобы дед с бабой вдвоём полностью себя обеспечивали...
Как-то похоже на сказку. Может, вы по малолетству чего-то не знали?
Так моя бабка з дідом(вже давно покійні) також аналогічно жили і дітей мали 7(!!!)
Там справді потім старші діти допомагали по господарству, няньчили молодших...
Ще й в колгоспі мали відпрацьовувати скільки-то днів. І не за гроші, а якісь "трудодні" їм записували.
И что они получали за эти трудодни от колхоза?
А кроме трудодней?
Wirująświatła написав: Hotab написав:
На мою думку майже завжди вершини досягаються лише через надзусилля і через «не хочу».
Спортсмени через біль і через «не можу» стають чемпіонами.
мы говорим о психологическом здоровье. Приведи Пример как сумасшедшими усилиями человек взял высшие эмоции.
Принуждение и работа через боль/не хочу имеет место кругом и всюду. Только по итогу оказывается "всё есть, а счастья нет"
Откуда тогда у человечества само понятие счастья?
Если, по-вашему, никто и никогда его не должен был испытывать?
ЛАД написав: Hotab написав:
.........
Мабуть є якісь таланти, поодинокі випадки, коли щось відкривали феноменальне не маючи багажу знать. Але це таки винятки
Таких примеров не знаю.
Ну з близького мені- брати Райт))
Крутили велосипеди (не плутати, не підалі на Сихові продавали 😅), спеціальної освіти не мали , і створили перший літак, що контрольовано літав))
Wirująświatła
Только по итогу оказывается "всё есть, а счастья нет"
Щастя ж це лише особисте відчуття.
Хтось сам в підвалі щасливий , просто мріючи про жінку на іншому краю світу .
Хтось щасливий з 120кг-овою, хоча ніхто не розуміє чому. Всі кажуть «не формат»
Матеріальна сторона так само.
Нема ж чіткого визначення.
А ще щасливого можна переконати що він нещасний))
А нещасному психологи так коректують сприйняття, що нічого в житі не міняючи, вони сприймають світ по іншому.
Примус далеко не завжди робить людину нещасною)
Знову, це лише сприйняття)
ЛАД написав:
Откуда тогда у человечества само понятие счастья?
Если, по-вашему, никто и никогда его не должен был испытывать?
почему не должен ? Психика некоторых людей настолько сильная что принуждением ее не сломишь. Некоторые курят всю жизнь. И табак их не убивает. Давай вводить обязательное табакокурение?
Wirująświatła написав:
принуждение ломает психику изнутри
+100500!
Wirująświatła написав:
"психологический вред принуждения детей"
- а дорослих?
Мабуть, ще гірше?
Hotab написав:
Мабуть є якісь таланти, поодинокі випадки, коли щось відкривали феноменальне не маючи багажу знать. Але це таки винятки
Читай по буквах - шевелячи губами© >>>
Збережена сім'я + ДВІ квартири!
Це - УСПІХ!
