я об этом много месяцев здесь пишу.
Давайте логически. Влияние на ребенка есть у родителей и у педагогов. Неужели для нормотипичного ребенка недостаточно? Или может они не профпригодные и не умеют правильно влиять? Это же не проблема психолога. Психолог не может изменить школу, родителей, педагогов. Никто ему не даст это делать. Все себя считают правыми, а ребенка виноватым.
Психолог не дублирует функции родителей, у него нет таких прав ни моральных ни юридических. Так же он не дублирует педагогов у него нет в кармане правил поведения в школе, "двойки и на ковер к директору".
Откуда ожидания? Не слишком просто скинуть ребенка на психолога, типа нате влияйте нам лень и мы не умеем. Тогда родители и педагоги зачем? родили ребенка и сразу на воспитание психологу (шутка).
Психолог включается когда для решения ситуации знаний и влияния родителей недостаточно (и они сами это признают), даже после этого признания влияния на ребенка у психолога нет. Он безусловно принимает сторону ребенка и они вместе (почти на равных) проходят путь к решению проблемы. Единственные его инструменты - доверие, интерес и мотивация ребенка. Наказания и любые упреки запрещены.