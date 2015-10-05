Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 702703704705706> Додано: П'ят 12 вер, 2025 10:08 Wirująświatła написав: ты мёртвого достанешь...











хоть ветка нагло выдуманная, но с нотками абсурда я согласен. ты мёртвого достанешь...хоть ветка нагло выдуманная, но с нотками абсурда я согласен.

навіть ШІ не зміг знайти який смисл фраз песікота навіть ШІ не зміг знайти який смисл фраз песікота flyman

Повідомлень: 40775 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1610 раз. Подякували: 2854 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 вер, 2025 10:56 flyman написав: ............

навіть ШІ не зміг знайти який смисл фраз песікота ............навіть ШІ не зміг знайти який смисл фраз песікота

Задача примерно такая же, как искать в тёмной комнате чёрную кошку, которой там нет. Задача примерно такая же, как искать в тёмной комнате чёрную кошку, которой там нет. ЛАД 2 Повідомлень: 36018 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5352 раз. Подякували: 4858 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 вер, 2025 11:34 Re: Психологія та саморозвиток Наверно эту кошку с мордой бультерьера кто то хорошо в такой комнате подкармливает барабашов

Повідомлень: 5360 З нами з: 16.06.15 Подякував: 293 раз. Подякували: 362 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 вер, 2025 11:35 Полеев Александр - Трудный подросток глазами сексолога.



Врач-психотерапевт с мировым именем, известный сексолог Александр Полеев в своей новой книге делится более чем 40-летним опытом общения со своими юными пациентами – мальчиками-подростками и их родителями.Сегодня, как хорошо известно доктору Полееву по его обширной практике, мальчики вступают в пубертатный период намного раньше, чем это было лет 50 назад. Современным подросткам стало все сложнее справиться с нахлынувшими на них новыми физическими ощущениями и желаниями. Книга доктора Полеева позволит родителям понять чувства и потребности своего сына-подростка, для того чтобы помочь ему без потерь пройти этот непростой период взросления. Автор откровенно, без излишней медицинской терминологии, рассказывает о том, какие трудности ожидают современного тинейджера на пути к взрослой жизни, призывает каждого родителя прислушаться к чувствам своего повзрослевшего сына и стать для него верным другом, с которым можно поделиться всем, даже самым сокровенным.





отрывок



Третий важный признак — усиление любознательности вкупе с повышенным вниманием к разговорам взрослых: мальчик внимательно слушает беседы взрослых, особенно если их, взрослых, несколько, чего раньше вы не наблюдали.



Он понимает далеко не все, но пристально наблюдает за общением, задает много вопросов, не всегда удобных и уместных, подсматривает за родителями и гостями.



А вот свое мнение он высказывает крайне редко. Как правило, особое внимание он проявляет к приходам маминых подруг или подруг сестры, словом, к общению женщин между собою.



Часто после этого он занимается мастурбацией, но совсем недолго — нет ни выраженного наслаждения, ни семяизвержения: у него уже есть интерес к противоположному полу, иногда случается и сексуальное возбуждение.



Поразительно, что уже через год-два, а то и просто через несколько месяцев, с наступлением настоящего пубертата и повышением тестостерона до уровня 18 нмоль/л и выше, разговоры взрослых между собою, разговоры взрослых с ним самим перестают быть сколь-нибудь интересными.





Интересными становятся только разговоры со сверстниками, участниками его «референтной группы»: они могут продолжаться часами, при этом даже квалифицированным психологам они кажутся «разговорами ни о чем».



Конечно же, какая-то цель у этих бесед есть, какую-то задачу они выполняют, но вот какую именно — мы пока не знаем.*





За тремя этими явлениями, тремя новыми феноменами в поведении мальчика стоят важные биологические изменения: до сих пор его рост и развитие определяли, конечно же, мужские половые гормоны. Главным среди них был андростенолон, вырабатываемый корой надпочечников и яичками, — гормон слабый, на собственно сексуальную сферу не влияющий.





В этом возрасте интеллектуальное и социальное развитие семи-, восьмиклассника уже достаточны для содержательного общения, усвоения им информации, в том числе и сексуального характера.



В то же время еще не развились присущие пубертату реакции оппозиции и протеста против всего «взрослого», немотивированного негативизма, девальвации родительского мнения. Установка «все, что говорят «предки», — полный отстой, я прислушиваюсь только к мнению сверстников из «референтной» группы» сформируется только через год-два.



В период препубертата родители должны стремиться «ввести» подростка в какую-либо положительную группу сверстников (спортивную секцию, художественную студию), а со своей стороны — познакомиться с друзьями и приятелями сына.



В настоящем пубертатном периоде это «окно», созданное эстрогенами, существенно сузится или практически закроется. Так что тем родителям, кто не воспользовался периодом препубертата для формирования доверительных отношений с сыном, в дальнейшем придется ох как трудно.



Родители, даже образованные и с определенным жизненным опытом, практически всегда недооценивают опасности, подстерегающие подростка с высокой концентрацией тестостерона в крови.



Они много слышали и читали об агрессивных и противоправных, при этом не поддающихся логическому объяснению проступках подростков, но им всегда кажется, что с их-то мальчиком такого не случится. Им кажется, что проступки и правонарушения совершают мальчики из неблагополучных семей, а их «чадо» больше чем на резкость и грубость, конечно же, не способно. На самом деле чрезмерное количество тестостерона на несколько часов превращает в вандала и агрессора любого мальчика



*подростки общаются потому что это их основной вид деятельности. 1й курс общей психологии, который автор видимо прогулял



у автора крен в сторону изменений в организме при этом игнорируются интересы, коммуникационные навыки, ментальные установки, влияние среды, личные качества, черты характера, темперамент и прочее. От психологии эта книга очень далеко как и все врачи, для которых человек - биологический организм.



он явно смакует такие эпизоды как будто они что то доказывают или объясняют без глубокого понимания личности и мотивов Валеры

Классная руководительница поручила Юле «подтянуть» Валеру по русскому языку, так как он делал неимоверное количество ошибок, и Юля уже дважды беспечно приходила к однокласснику домой, занималась с ним грамматикой, диктовала диктанты. Классная дама даже не знала, что здоровенный 16-летний парень, одержимый сексуальным влечением, живет в квартире один! Друзья уже купили две упаковки скотча: они хотели привязать Юлю к кушетке. Сергей весь горел от предвкушения секса, и говорить с ним о безнравственности этого поступка было делом бесполезным. и дальше совсем дичь

Психологи и педагоги многих стран рекомендуют родителям таких «гипертестостероновых» подростков немедленно нанимать им репетиторов, которые будут заниматься с ними во второй половине дня, когда уровень усвоения нового материала существенно выше. Многие авторитетные и известные подростковые врачи-психотерапевты и психологи настаивают на переносе занятий в четырех старших классах на вторую половину дня, когда состояния «выпадения из действительности» наблюдаются значительно реже и степень «выпадения» не столь велика.

отличный совет нанять подростку няньку! именно репетитора ему не хватает.



дальше не читал. слишком много субъективного, отсылка к психологам без имени и фамилий, никаких исследований. Пользуется низким уровнем знания психологии и напихивает людям дичь. попалась такая книгаотрывоку автора крен в сторону изменений в организме при этом игнорируются интересы, коммуникационные навыки, ментальные установки, влияние среды, личные качества, черты характера, темперамент и прочее. От психологии эта книга очень далеко как и все врачи, для которых человек - биологический организм.он явно смакует такие эпизоды как будто они что то доказывают или объясняют без глубокого понимания личности и мотивов Валерыи дальше совсем дичьотличный совет нанять подростку няньку! именно репетитора ему не хватает.дальше не читал. слишком много субъективного, отсылка к психологам без имени и фамилий, никаких исследований. Пользуется низким уровнем знания психологии и напихивает людям дичь. Wirująświatła

Повідомлень: 30631 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2522 раз. Подякували: 3505 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 вер, 2025 12:34 Wirująświatła написав:



Бізяна шикарна. Тільки я ніяк не зрозумію, то вона з бородою, чи там ще хтось є?



В Найробі прям по парку бігають , ну ясна справа не такі гіганти.

Прикольні, бізян люблю, на другому місці мабуть поросята. Десь з котами . Бізяна шикарна. Тільки я ніяк не зрозумію, то вона з бородою, чи там ще хтось є?В Найробі прям по парку бігають , ну ясна справа не такі гіганти.Прикольні, бізян люблю, на другому місці мабуть поросята. Десь з котами . Hotab Повідомлень: 16260 З нами з: 15.02.09 Подякував: 395 раз. Подякували: 2488 раз. Профіль 4 4 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 вер, 2025 13:11 Wirująświatła написав: попалась такая книга Полеев Александр - Трудный подросток глазами сексолога.



Врач-психотерапевт с мировым именем, известный сексолог Александр Полеев в своей новой книге делится более чем 40-летним опытом общения со своими юными пациентами – мальчиками-подростками и их родителями.Сегодня, как хорошо известно доктору Полееву по его обширной практике, мальчики вступают в пубертатный период намного раньше, чем это было лет 50 назад. Современным подросткам стало все сложнее справиться с нахлынувшими на них новыми физическими ощущениями и желаниями. Книга доктора Полеева позволит родителям понять чувства и потребности своего сына-подростка, для того чтобы помочь ему без потерь пройти этот непростой период взросления. Автор откровенно, без излишней медицинской терминологии, рассказывает о том, какие трудности ожидают современного тинейджера на пути к взрослой жизни, призывает каждого родителя прислушаться к чувствам своего повзрослевшего сына и стать для него верным другом, с которым можно поделиться всем, даже самым сокровенным.

отрывок

Третий важный признак — усиление любознательности вкупе с повышенным вниманием к разговорам взрослых: мальчик внимательно слушает беседы взрослых, особенно если их, взрослых, несколько, чего раньше вы не наблюдали.



Он понимает далеко не все, но пристально наблюдает за общением, задает много вопросов, не всегда удобных и уместных, подсматривает за родителями и гостями.



А вот свое мнение он высказывает крайне редко. Как правило, особое внимание он проявляет к приходам маминых подруг или подруг сестры, словом, к общению женщин между собою.



Часто после этого он занимается мастурбацией, но совсем недолго — нет ни выраженного наслаждения, ни семяизвержения: у него уже есть интерес к противоположному полу, иногда случается и сексуальное возбуждение.



Поразительно, что уже через год-два, а то и просто через несколько месяцев, с наступлением настоящего пубертата и повышением тестостерона до уровня 18 нмоль/л и выше, разговоры взрослых между собою, разговоры взрослых с ним самим перестают быть сколь-нибудь интересными.



Интересными становятся только разговоры со сверстниками, участниками его «референтной группы»: они могут продолжаться часами, при этом даже квалифицированным психологам они кажутся «разговорами ни о чем».



Конечно же, какая-то цель у этих бесед есть, какую-то задачу они выполняют, но вот какую именно — мы пока не знаем.*



За тремя этими явлениями, тремя новыми феноменами в поведении мальчика стоят важные биологические изменения: до сих пор его рост и развитие определяли, конечно же, мужские половые гормоны. Главным среди них был андростенолон, вырабатываемый корой надпочечников и яичками, — гормон слабый, на собственно сексуальную сферу не влияющий.



В этом возрасте интеллектуальное и социальное развитие семи-, восьмиклассника уже достаточны для содержательного общения, усвоения им информации, в том числе и сексуального характера.



В то же время еще не развились присущие пубертату реакции оппозиции и протеста против всего «взрослого», немотивированного негативизма, девальвации родительского мнения. Установка «все, что говорят «предки», — полный отстой, я прислушиваюсь только к мнению сверстников из «референтной» группы» сформируется только через год-два.



В период препубертата родители должны стремиться «ввести» подростка в какую-либо положительную группу сверстников (спортивную секцию, художественную студию), а со своей стороны — познакомиться с друзьями и приятелями сына.



В настоящем пубертатном периоде это «окно», созданное эстрогенами, существенно сузится или практически закроется. Так что тем родителям, кто не воспользовался периодом препубертата для формирования доверительных отношений с сыном, в дальнейшем придется ох как трудно.



Родители, даже образованные и с определенным жизненным опытом, практически всегда недооценивают опасности, подстерегающие подростка с высокой концентрацией тестостерона в крови.



Они много слышали и читали об агрессивных и противоправных, при этом не поддающихся логическому объяснению проступках подростков, но им всегда кажется, что с их-то мальчиком такого не случится. Им кажется, что проступки и правонарушения совершают мальчики из неблагополучных семей, а их «чадо» больше чем на резкость и грубость, конечно же, не способно. На самом деле чрезмерное количество тестостерона на несколько часов превращает в вандала и агрессора любого мальчика



*подростки общаются потому что это их основной вид деятельности. 1й курс общей психологии, который автор видимо прогулял



у автора крен в сторону изменений в организме при этом игнорируются интересы, коммуникационные навыки, ментальные установки, влияние среды, личные качества, черты характера, темперамент и прочее. От психологии эта книга очень далеко как и все врачи, для которых человек - биологический организм. попалась такая книгаотрывоку автора крен в сторону изменений в организме при этом игнорируются интересы, коммуникационные навыки, ментальные установки, влияние среды, личные качества, черты характера, темперамент и прочее. От психологии эта книга очень далеко как и все врачи, для которых Вы с этим не согласны?

Единственное, что не понял - семи-, восьмиклассник это 13-14 лет. В вашей первой цитате (видимо, из аннотации) говорится, что: "Сегодня, как хорошо известно доктору Полееву по его обширной практике, мальчики вступают в пубертатный период намного раньше, чем это было лет 50 назад". Слышал об этом и из других источников, об акселерации говорят уже очень давно. Но 14 лет считалось пубертатным периодом уже лет 70 тому. Сейчас это должно бы происходить раньше.

И всё это несколько противоречит вашим более ранним утверждениям, что подросткам секс не интересен.



Психологи и педагоги многих стран рекомендуют родителям таких «гипертестостероновых» подростков немедленно нанимать им репетиторов, которые будут заниматься с ними во второй половине дня, когда уровень усвоения нового материала существенно выше. Многие авторитетные и известные подростковые врачи-психотерапевты и психологи настаивают на переносе занятий в четырех старших классах на вторую половину дня, когда состояния «выпадения из действительности» наблюдаются значительно реже и степень «выпадения» не столь велика.

отличный совет нанять подростку няньку! именно репетитора ему не хватает. отличный совет нанять подростку няньку! именно репетитора ему не хватает. Не знаю, как насчёт репетитора, возможно, кому-то это полезно, не берусь судить.

А вот насчёт "переноса занятий в четырех старших классах на вторую половину дня" интересно. Мы занимались во 2-ую смену, начиная, если не ошибаюсь, с 5 класса. Это, правда, объяснялось не мнением психологов, а элементарной нехваткой школ. Но помню, что нам это нравилось. Вы с этим не согласны?Единственное, что не понял - семи-, восьмиклассник это 13-14 лет. В вашей первой цитате (видимо, из аннотации) говорится, что: "Сегодня, как хорошо известно доктору Полееву по его обширной практике, мальчики вступают в пубертатный период намного раньше, чем это было лет 50 назад". Слышал об этом и из других источников, об акселерации говорят уже очень давно. Но 14 лет считалось пубертатным периодом уже лет 70 тому. Сейчас это должно бы происходить раньше.И всё это несколько противоречит вашим более ранним утверждениям, что подросткам секс не интересен.Не знаю, как насчёт репетитора, возможно, кому-то это полезно, не берусь судить.А вот насчёт "переноса занятий в четырех старших классах на вторую половину дня" интересно. Мы занимались во 2-ую смену, начиная, если не ошибаюсь, с 5 класса. Это, правда, объяснялось не мнением психологов, а элементарной нехваткой школ. Но помню, что нам это нравилось. ЛАД 2 Повідомлень: 36018 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5352 раз. Подякували: 4858 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 вер, 2025 13:13 Hotab написав: ........

Бізяна шикарна. Тільки я ніяк не зрозумію, то вона з бородою, чи там ще хтось є?



В Найробі прям по парку бігають , ну ясна справа не такі гіганти.

Прикольні, бізян люблю, на другому місці мабуть поросята. Десь з котами . ........Бізяна шикарна. Тільки я ніяк не зрозумію, то вона з бородою, чи там ще хтось є?В Найробі прям по парку бігають , ну ясна справа не такі гіганти.Прикольні, бізян люблю, на другому місці мабуть поросята. Десь з котами .

Бегают именно гориллы?

Или просто какие-то обезьяны? Бегают именно гориллы?Или просто какие-то обезьяны? ЛАД 2 Повідомлень: 36018 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5352 раз. Подякували: 4858 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 вер, 2025 13:15 Hotab написав: Бізяна шикарна. Тільки я ніяк не зрозумію, то вона з бородою, чи там ще хтось є? Бізяна шикарна. Тільки я ніяк не зрозумію, то вона з бородою, чи там ще хтось є? это рука. да гориллы несмотря на грозный вид и мускулатуру удивительно неагрессивные и травоядные. ЛАД написав: И всё это несколько противоречит вашим более ранним утверждениям, что подросткам секс не интересен. И всё это несколько противоречит вашим более ранним утверждениям, что подросткам секс не интересен. 1. открываем статистику подростковых преступлений и видим какая доля половых преступлений. Был бы секс топовым интересом таких преступлений была бы хорошая половина.



2. Гуглим "интересы современных подростков" исследований много. Исследований что у подростков секс на первых 10 местах я как-то не встречал. Может у отдельных индивидов. Но системно нет.



первое попавшиеся

Основные интересы современных подростков



1. Общение. Общение со сверстниками – это занятие, которое интересно в принципе всем, независимо от возраста. Человек существо социальное, и просто не может жить без общения. Но, в подростковом возрасте – общение с одногодками, а также групповое общение приобретает несколько иной характер. Общение в подростковом возрасте необходимо ребенку как воздух, он начинает искать новые знакомства, понимания среди друзей и сверстников, а также разделения его мнения и еще не оформившейся до конца жизненной позиции.



Девушки и юноши часто сравнивают себя с другими людьми, сильно переживают, когда окружающие их оценивают ниже, чем они этого заслуживают. Ищут тех, кто мог бы безусловно принимать их такими, какие они есть, не оценивая, не осуждая, не сравнивая и не пытаясь «переделать»



. Благодаря социальным сетям и интернету, современным подросткам легче восполнить потребность в общении.



2. Техника. Увлечение электроникой и техникой – это классика жанра для большинства мальчиков подростков, вот уже несколько поколений. Прирожденное любопытство, живой ум и развивающееся логическое мышление помогают им разбираться во многих технических нюансах.





Кто-то увлекается мото и авто техникой, кому-то интересна сборка и ремонт компьютеров. Сегодня, когда различные гаджеты стали широко доступными, увлечение достижениями технического прогресса коснулось и девочек подростков.





Практически у каждого подростка есть планшет, рабочий компьютер и смартфон – все это требует определенных знаний и навыков, которые они приобретают в процессе работы с данными гаджетами.



3. Компьютерные игры и симуляторы. Вот это увлечение молодых людей и девушек, да и не только, которое заставляет психологов во всем мире бить тревогу. Родителям, чьи отроки стали увлеченными «геймерами» необходимо много мудрости и терпения, чтобы помочь ребенку не потерять связь с реальностью.





Компьютерные игры сегодня интересны не только подросткам, но и взрослым людям, которые также проходили пубертатный этап в тот период, когда компьютерные игры только начинали набирать популярность.





Особенную обеспокоенность у психологов вызывает увлечение современных подростков разного рода симуляторами.



Подросток в виртуальном мире проживает жизнь, которая далека от реальности. Но, он все чаще пытается погрузиться в свою виртуальную иллюзию, потому что там проще, чем в реальности.





Все виртуальные «проблемы» легко разрешаются, причем всегда есть неограниченное количество попыток, а в реальности все по другому. Так формируется игровая зависимость, которая может провоцировать серьезные проблемы с психикой.





От игровой зависимости страдают другие сферы жизни. Поэтому, современным родителям необходимо с самого детства стимулировать интерес ребенка к другим занятиям, и дозировать время, проведенное за компьютером.



4. Спорт. Увлечение различными видами спорта сегодня к счастью снова набирает популярность.



Все благодаря активной пропаганде здорового образа жизни через СМИ. Все чаще стали говорить о звездных кумирах и их спортивных увлечениях.





Спорт – это увлечение, которое не принесет вреда растущему организму. Поэтому, родителям важно всячески стимулировать и поощрять своего ребенка, если он вдруг заинтересовался спортом.





5. Чтение. Современные подростки стали читать намного больше, чем дети даже 10-15 лет назад. Наверное, так происходит потому, что сегодня больше доступа к разным книгам, независимо от тематики. Подросток, который полюбил чтение может увлекаться книгами слишком сильно и с упоением читать ночи напролет.





Чтение книг – это безусловно очень полезное для развития сына или дочери занятие, но оно не содержит элемента активности, поэтому важно научить подростка правильно распределять свое время, чтобы уделять его и любимому хобби, и общению, а также и физической активности.





6. Внешность. В подростковом возрасте молодые люди часто очень озабочены своей внешностью. В большинстве случаев это связанно с просыпающимся интересом к противоположному полу.



Девочки стремятся нравиться мальчикам, парни пытаются произвести впечатление на девочек. Девочек начинают интересовать косметика, они учатся ее использовать, а также они интересуются модой и стилем. Парни начинают следить за своим телом, работать над мышцами, также интересуются модными и стильными новинками.





Интерес к собственной внешности – это естественное явление, но родителям нужно следить за тем, чтобы их чадо не впадало в крайности, и заботилось не только о наружном, но и о внутреннем мире.





7. Музыка и танцы. Танец, как способ самовыражения и просто получения удовольствия, становится интересным еще маленьким деткам. Они заслышав веселую и энергичную музыку начинают двигаться в такт.



Но, в подростковом возрасте формируются музыкальные вкусы, опять же под влиянием моды и окружающей группы. Танцы интересуют старшеклассников все больше, поэтому они даже если не занимаются ими профессионально, то обязательно ходят в клубы и на дискотеки, где сочетают и общение, и прослушивание музыки, и танцы.



8. Сериалы и фильмы. Сериалы и разные художественные фильмы были интересны большинству подростков, начиная с момента появления телевиденья и кинотеатров. Походы в кино – излюбленное занятие молодежи уже нескольких поколений.



Сегодня же, увлечения фильмами и сериалами набирает обороты за счет доступности их в интернете. Можно, например, например скачать сериал и за день просмотреть все серии. Но, важно также в этом вопросе следить за соблюдением баланса.



9. Коллекционирование. Это тоже не новый вид хобби, но все же он интересен современным подросткам. Коллекционировать молодые люди могут все, что угодно – от плакатов с любимой футбольной командой, до предметов старины.



10. Фотография. На сегодняшний день возможность фотографировать и фотографироваться появилась практически у каждого подростка.



Относительно недавно стали широко доступными гаджеты со встроенной фото и видео камерой. Появление социальных сетей привело к тому, что наши сыновья и дочери все чаще стали фотографироваться и фотографировать, чтобы поделится сделанными снимками со своими друзьями.







с чтением я бы поспорил остальное вы найдёте в любом другом исследовании



ещё можно их паблики полистать

https://t.me/liderka77

https://t.me/UshAstIK_63

https://t.me/yasaiFLEX





все интересы как на ладони. сексуального контента ноль и даже намёков нет

я лично общаюсь с этими ребятами больше месяца, ни разу тема секса не поднималась. это рука. да гориллы несмотря на грозный вид и мускулатуру удивительно неагрессивные и травоядные.1. открываем статистику подростковых преступлений и видим какая доля половых преступлений. Был бы секс топовым интересом таких преступлений была бы хорошая половина.2. Гуглим "интересы современных подростков" исследований много. Исследований что у подростков секс на первых 10 местах я как-то не встречал. Может у отдельных индивидов. Но системно нет.первое попавшиесяс чтением я бы поспорил остальное вы найдёте в любом другом исследованииещё можно их паблики полистатьвсе интересы как на ладони. сексуального контента ноль и даже намёков нетя лично общаюсь с этими ребятами больше месяца, ни разу тема секса не поднималась. Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 12 вер, 2025 13:33, всього редагувалось 5 разів. Wirująświatła

Повідомлень: 30631 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2522 раз. Подякували: 3505 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 вер, 2025 13:22 ЛАД написав: Hotab написав: ........

Бізяна шикарна. Тільки я ніяк не зрозумію, то вона з бородою, чи там ще хтось є?



В Найробі прям по парку бігають , ну ясна справа не такі гіганти.

Прикольні, бізян люблю, на другому місці мабуть поросята. Десь з котами . ........Бізяна шикарна. Тільки я ніяк не зрозумію, то вона з бородою, чи там ще хтось є?В Найробі прям по парку бігають , ну ясна справа не такі гіганти.Прикольні, бізян люблю, на другому місці мабуть поросята. Десь з котами .

Бегают именно гориллы?

Или просто какие-то обезьяны? Бегают именно гориллы?Или просто какие-то обезьяны?

Та ні, не горили.

Невеличкі смішні. Бавляться як діти .

Там («там», бо я вже не там) ще є прямо біля міста сафарі парк . На авто вивозять типа в дику природу. Можна побачити (якщо повезе) як лев зебру їсть , ну і всяке таке. Але з машини не виходиш звичайно, небезпечно. Та ні, не горили.Невеличкі смішні. Бавляться як діти .Там («там», бо я вже не там) ще є прямо біля міста сафарі парк . На авто вивозять типа в дику природу. Можна побачити (якщо повезе) як лев зебру їсть , ну і всяке таке. Але з машини не виходиш звичайно, небезпечно. Hotab Повідомлень: 16260 З нами з: 15.02.09 Подякував: 395 раз. Подякували: 2488 раз. Профіль 4 4 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 вер, 2025 13:42 ЛАД написав: Но 14 лет считалось пубертатным периодом уже лет 70 тому. Сейчас это должно бы происходить раньше. Но 14 лет считалось пубертатным периодом уже лет 70 тому. Сейчас это должно бы происходить раньше. когда кто то из авторов такое пишет чешется спросить кого и где он исследовал. В мед.карточках медосмотра дата наступления пубертата не фиксируется, чтобы в школу приходили специалисты изучать пубертат не помню, да и кто бы им разрешил? За такие исследования без согласия родителей можно и строгача лет 7 получить. А родители согласие кому то смотреть письки их детей очень вряд ли дадут (кроме больницы, где это необходимо). В своём большинстве такие "исследования" - чьи то хфантазии. Как и про онанизм. Их объективно невозможно провести. когда кто то из авторов такое пишет чешется спросить кого и где он исследовал. В мед.карточках медосмотра дата наступления пубертата не фиксируется, чтобы в школу приходили специалисты изучать пубертат не помню, да и кто бы им разрешил? За такие исследования без согласия родителей можно и строгача лет 7 получить. А родители согласие кому то смотреть письки их детей очень вряд ли дадут (кроме больницы, где это необходимо). В своём большинстве такие "исследования" - чьи то хфантазии. Как и про онанизм. Их объективно невозможно провести. Wirująświatła

Повідомлень: 30631 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2522 раз. Подякували: 3505 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 702703704705706> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Психологія грошей: з чого все починається.

pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 6999

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34