Banderlog написав: Мені жінки постоянно сповідались)

Banderlog написав: В розвинутих країнах сша, британія , австралія збирається медична інформація.

Banderlog написав: колись здибав дані по рф по зараженостях половими інфекціями, там показники впєчатляющі до 17років.

мы о подростках.как по виду полового члена врач определяет был секс или не было? если подросток сам не признается объективно ничего установить нельзя. Какой ему смысл признаваться? Чтобы полиция потом разбиралась нет ли нарушения закона.насколько я знаю инфа закрытая. Но особо не интересовался.Исторически так сложилось, что озабоченный и сильно хотящие секса подростки мне не попадались ни одного человека. После 18 лет озабоченных видел много. У меня друг детства таким был, до 18 не интересовался ни девушками ни сексом. Потом как понесло.... Кстати сам по синьке рассказывал куда его носило.