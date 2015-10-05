RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 705706707708>
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 21:22

  Сибарит написав:Когда это я был активен в рынке недвижимости и энергетике?


Зображення
Hotab
 
Повідомлень: 16285
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2488 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 21:28

  Hotab написав:Banderlog

Рукопісі не горять)

Руко-пісі - це ж улюблене порно Флаймана. З моменту розлучення.
вигодно .
Взяв 100 баксів правою рукою з правої кишені. Освободив праву руку, переклав 100 баксів в ліву руку. Потом лівою рукою поклав в ліву кишеню.
Вигідніше за філіпінку.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3468
З нами з: 24.06.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 21:41

Banderlog
Про тебе у мене теж є

Зображення

😅😅
Hotab
 
Повідомлень: 16285
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2488 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 21:47

  Hotab написав:Banderlog
Про тебе у мене теж є

Зображення

😅😅
та самі кидають) часом в дуже непідходящі моменти😅
Я передумав ставати священником років в 14. Пару раз піднялось на службі (в церкві) настроєніє..
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3468
З нами з: 24.06.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 21:54

  Banderlog написав:з якого віку по вашому вони починають займатись сексом? Є дослідження? Дайте вгадаю З 14,5 ?) в середньому.
как вы себе представляете это исследование? кто разрешит его проводить? какая мотивация говорить правду? о таких вещах подростки с 1м встречным не говорят. Нужно какое то доверие такое узнавать, так чтобы тебя не послали.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30637
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2522 раз.
Подякували: 3505 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 22:12

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:з якого віку по вашому вони починають займатись сексом? Є дослідження? Дайте вгадаю З 14,5 ?) в середньому.
как вы себе представляете это исследование? кто разрешит его проводить? какая мотивация говорить правду?
ну давайте по окремості.
1 Опитування
2. В розвинутих країнах сша, британія , австралія збирається медична інформація.
3. колись здибав дані по рф по зараженостях половими інфекціями, там показники впєчатляющі до 17років.
4. Мені жінки постоянно сповідались)
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3468
З нами з: 24.06.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 22:24

  Banderlog написав:Мені жінки постоянно сповідались)
мы о подростках.
  Banderlog написав:В розвинутих країнах сша, британія , австралія збирається медична інформація.
как по виду полового члена врач определяет был секс или не было? если подросток сам не признается объективно ничего установить нельзя. Какой ему смысл признаваться? Чтобы полиция потом разбиралась нет ли нарушения закона.
  Banderlog написав:колись здибав дані по рф по зараженостях половими інфекціями, там показники впєчатляющі до 17років.
насколько я знаю инфа закрытая. Но особо не интересовался.

Исторически так сложилось, что озабоченный и сильно хотящие секса подростки мне не попадались ни одного человека. После 18 лет озабоченных видел много. У меня друг детства таким был, до 18 не интересовался ни девушками ни сексом. Потом как понесло.... Кстати сам по синьке рассказывал куда его носило.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30637
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2522 раз.
Подякували: 3505 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 22:45

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Мені жінки постоянно сповідались)
мы о подростках.
  Banderlog написав:В розвинутих країнах сша, британія , австралія збирається медична інформація.
как по виду полового члена врач определяет был секс или не было? если подросток сам не признается объективно ничего установить нельзя. Какой ему смысл признаваться? Чтобы полиция потом разбиралась нет ли нарушения закона.
  Banderlog написав:колись здибав дані по рф по зараженостях половими інфекціями, там показники впєчатляющі до 17років.
насколько я знаю инфа закрытая. Но особо не интересовался.

Исторически так сложилось, что озабоченный и сильно хотящие секса подростки мне не попадались ни одного человека. После 18 лет озабоченных видел много. У меня друг детства таким был, до 18 не интересовался ни девушками ни сексом. Потом как понесло.... Кстати сам по синьке рассказывал куда его носило.

ну по віду члєна ні, а по віду нє члєна так) вполнє собі.
Розказували в 20 як жили в 14) і не особо по сінькє.
Про смартфони помните? Дівчата там фотовідеофіксацію роблять і фоточки розсилають) а потім думають, що удалили все чи сховали.
І да Хотаб нащот мене прав) кидали нюдси)))
Ви думаєте крім вас з підлітками ніхто не общається?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3468
З нами з: 24.06.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 22:47

Banderlog
Ах ти ж скотиняка педофільна))
Hotab
 
Повідомлень: 16285
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2488 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 22:50

  Wirująświatła написав:насколько я знаю инфа закрытая. Но особо не интересовался.


Це чому ж вона закрита? )
ну познакомтесь з якимсь лікарем з кожвєн, послухайте про герпес і стрєптококи)
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3468
З нами з: 24.06.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 705706707708>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 7000
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6730)
12.09.2025 23:58
Ринок ОВДП (9698)
12.09.2025 23:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.