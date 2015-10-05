RSS
  #<1 ... 705706707708
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 22:52

  Banderlog написав:Ви думаєте крім вас з підлітками ніхто не общається?
зачем мне это думать? мой опыт не подтверждает. Исследования сферы интересов подростков тоже. За пределами моего опыта и этих исследований может происходить что угодно. Каждый сам выбирает чему верить.

стесняюсь спросить вы в каком статусе общаетесь с подростками? не просто ж на улице.
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 22:58

  Hotab написав:Banderlog
Ах ти ж скотиняка педофільна))

Тю. Ото маєш) ладно б сказав, що на старість драчуном став ).
Ладно, умозрітєльно я б рівень педофілії опустив з 16 до 14 років. Но це не значить що воно мені треба. Просто закон не вспіває за реальністю.
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 23:01

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Ви думаєте крім вас з підлітками ніхто не общається?
зачем мне это думать? мой опыт не подтверждает. Исследования сферы интересов подростков тоже. За пределами моего опыта и этих исследований может происходить что угодно. Каждый сам выбирает чему верить.

стесняюсь спросить вы в каком статусе общаетесь с подростками? не просто ж на улице.
в статусі хрещеного батька) просто знайомі самі общаються... представте собі 20 річні жінки якихось 5р тому були підлітками)
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 00:05

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Если нет девиаций, то нет и роли секса?
Для подростков с видео много чего может не играть никакой роли.
я ж не возражаю. подкиньте какое то исследование что секс играет весомую роль в жизни современных подростков. Совок трогать не будем, там кроме дискотеки и секса других развлечений особо не было. А ну ещё индийское кино, пару раз в год.
Вы бы хоть глупости не писали.
В совке "кроме дискотеки и секса других развлечений особо не было". И спорта не было, и всяких кружков не было. В каком погребе вы выросли?
  Hotab написав:може ви забули, але для підлітків - хлопців (не дівчат) секс
вспомнила баба как девкой была. Тогда не было интернета и видак был не у всех, через 10е руки доставалась кассета с порно и как на праздник собиралась толпа ее смотреть. Сейчас порно доступно первоклашке со смартфоном, и интереса к сексу резко стало меньше. Не то чтобы ноль, но я его у подростков не вижу. Секс обесценился. Общение обесценилось. Тогда и девушки были проще/сговорчивее и пацаны не такие ленивые, общались охотнее и в гости ходили, на хатах зависали.
И деревья были выше, и трава зеленее, и небо голубее. :)
6
