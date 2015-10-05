|
Психологія та саморозвиток
Додано: П'ят 12 вер, 2025 22:52
Banderlog написав:
Ви думаєте крім вас з підлітками ніхто не общається?
зачем мне это думать? мой опыт не подтверждает. Исследования сферы интересов подростков тоже. За пределами моего опыта и этих исследований может происходить что угодно. Каждый сам выбирает чему верить.
стесняюсь спросить вы в каком статусе общаетесь с подростками? не просто ж на улице.
Wirująświatła
Повідомлень: 30637
З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2522 раз.
- Подякували: 3505 раз.
2
3
Додано: П'ят 12 вер, 2025 22:58
Hotab написав:Banderlog
Ах ти ж скотиняка педофільна))
Тю. Ото маєш) ладно б сказав, що на старість драчуном став ).
Ладно, умозрітєльно я б рівень педофілії опустив з 16 до 14 років. Но це не значить що воно мені треба. Просто закон не вспіває за реальністю.
Banderlog
Повідомлень: 3468
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 90 раз.
1
1
Додано: П'ят 12 вер, 2025 23:01
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
Ви думаєте крім вас з підлітками ніхто не общається?
зачем мне это думать? мой опыт не подтверждает. Исследования сферы интересов подростков тоже. За пределами моего опыта и этих исследований может происходить что угодно. Каждый сам выбирает чему верить.
стесняюсь спросить вы в каком статусе общаетесь с подростками? не просто ж на улице.
в статусі хрещеного батька) просто знайомі самі общаються... представте собі 20 річні жінки якихось 5р тому були підлітками)
Banderlog
Повідомлень: 3468
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 90 раз.
1
1
Додано: Суб 13 вер, 2025 00:05
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Если нет девиаций, то нет и роли секса?
Для подростков с видео много чего может не играть никакой роли.
я ж не возражаю. подкиньте какое то исследование что секс играет весомую роль в жизни современных подростков. Совок трогать не будем, там кроме дискотеки и секса других развлечений особо не было. А ну ещё индийское кино, пару раз в год.
Вы бы хоть глупости не писали.
В совке "кроме дискотеки и секса других развлечений особо не было". И спорта не было, и всяких кружков не было. В каком погребе вы выросли?
Hotab написав:
може ви забули, але для підлітків - хлопців (не дівчат) секс
вспомнила баба как девкой была. Тогда не было интернета и видак был не у всех, через 10е руки доставалась кассета с порно и как на праздник собиралась толпа ее смотреть. Сейчас порно доступно первоклашке со смартфоном, и интереса к сексу резко стало меньше. Не то чтобы ноль, но я его у подростков не вижу. Секс обесценился. Общение обесценилось. Тогда и девушки были проще/сговорчивее и пацаны не такие ленивые, общались охотнее и в гости ходили, на хатах зависали.
И деревья были выше, и трава зеленее, и небо голубее.
ЛАД
2
-
Повідомлень: 36028
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5352 раз.
- Подякували: 4858 раз.
2
2
6
