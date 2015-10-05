Неправильно мотивировали.
Для того, чтобы этого человека впечатлил Есенин, нужно было читать ему вслух.
Очень трудно воспринимать поэзию, читая по слогам.
Поддержу.
Силовое навязывание вполне работает.
Всё обучение практически всегда это силовое навязывание. Даже отличникам не все предметы одинаково интересны и легко даются. Менее интересные хорошо учат благодаря "навязыванию", просто надо.
Да и поведение в обществе тоже "силовое навязывание". Все законы это тоже "силовое навязывание". Если бы за воровство не наказывали, его было бы значительно больше. Да, работает не всегда. Есть люди, нарушающие законы. Но на большинство действует.
Пока что не нашли способа обойтись только скрытым навязыванием. Даже религия прибегает к силовому - угроза ада и наказания после смерти.
А мода, лабубу и всё прочее это искусственное создание "потребностей" для получения коммерческих выгод.
чому не работає?
От ви мусор кидаєте в мусорник?
Не справляєте природні потреби в громадських місцях?
Коли заходите в приміщення пропускаєте жєнську особь вперед і кажете- проше пані? А не- куди лізеш тварь?
Невже ці навички соціалізації ви отримали в скритій формі?)
Это само собой.
Но могло не помочь и чтение вслух.
У меня был товарищ в универе. Вполне умный и интеллигентный. Но поэзию не понимал и не любил. Полюбил гораздо позже, уже в возрасте.
У меня было наоборот - в молодости очень любил и много знал на память, а с возрастом постепенно проходило.
Но вообще вы правы, потребности надо развивать. Без этого они могут ограничиться простейшими - еда, одежда, трах. Легко развивается потребность выпить. Высшие потребности развиваются сложнее.
Между прочим, интересно. У нас как-то в универе ввели такое понятие - ленинский урок. Надо было подготовить доклад/лекцию (не знаю, как точно назвать) на любую тему и где-то её прочитать - в школе, на заводе, ещё где-то. Тема могла быть любой, не обязательно политика. Это могла быть и литература, и музыка и что угодно ещё. Моя подруга (она закончила музшколу и музыку любила) подготовила доклад о музыке. Классической, не помню уже, о каком композиторе (или нескольких). Прочитала его, в частности. простым рабочим на ХТЗ. Так вот она говорила, что там это восприняли лучше, чем в более "интеллигентных", но молодых аудиториях. Она объясняла это бОльшим жизненным опытом, точнее, бОльшим душевным опытом. Термин неточный, но не знаю, как сказать точнее. У этого пацана душевного опыта 0. Поэтому до Есенина ему как до неба.
Подождите.
Виталий утверждает, что навязывание не работает по отношению к современным подросткам. Мы уже не очень современные и не очень подростки 😁
И да, у нас тоже давление часто вызывало протест. Очень хотелось делать то, что запрещают.
а вони значить всі нєдрєсіруємі?)
Зробив добре получив сахарок, погано батогом, це тіко не ведмедів діє? теперішні підлітки отторгають?
Так ведь батон считается устаревшим методом воспитания.
Кстати, напомню, что спорите Вы не со мной 😁
Сегодня достаточно часто так и происходит.
В результате ослабления "силового навязывания".
Не хочу сказать, что 50 лет назад не было мата. И подростки матюкались. В своей копании и без окружающих.
Но подросток, громко ругающийся на улице, с очень высокой вероятностью нарывался на замечание взрослых. Сегодня на детской площадке сидят папаши и мамаши (!) и громко излагают свои "мысли". Да и к своему ребёнку порой (нередко) обращаются так же.
И выступления по ТВ весьма уважаемых военных. Не особо стесняются. Некоторые, правда, бывает, слегка извиняются, но всё равно высказываются, оправдываясь: "Мы тут не в бирюльки играем". И ведущие им ничего не говорят, а мило улыбаются. А ведь эти люди сегодня для многих образец для подражания (и вполне заслуженно).
Почему-то деградация общества происходит значительно проще и быстрее, чем рост.
много вас было борцов с эмоциями за идею. Природу пока еще никто не победил, а РАС и другие дефициты встречаются всё чаще. Я не говорю что связь прямая, но природе есть чем ответить.
С сексом тоже боролись тысячи лет и что кто победил?
ещё каких то 10 лет и сами узнаете. Обизяну проще мотивировать чем современного подростка.
Вызывало.
И хочется.
Порой даже делаем.
Но всё же "Не справляєм природні потреби в громадських місцях". Как правило.
И современные подростки, когда на детской площадке делаю замечание по поводу мата, всё-таки прекращают. Иногда, правда, приходится повторить.
