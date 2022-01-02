|
Додано: Пон 08 вер, 2025 20:23
klug написав: novichok написав: klug написав:
У мене активно в роботі Віза АТБ, а зелена МС на полиці. Про переїзди і перевипуски взагалі нічого не було.
Теж саме. Зелена мс не працювала зовсім
Задіяні атб, вигода, іноді болт (всі віза)
У мене так:
Де є корисним Болт?
Додано: Нед 14 вер, 2025 12:06
Прислали запрошення на платний перевипуск Мастера. Нараховується моментально.
Додано: Нед 14 вер, 2025 15:20
Solar_simfi написав:
Прислали запрошення на платний перевипуск Мастера. Нараховується моментально.
Хто кому платить?
Додано: Нед 14 вер, 2025 16:09
Investor_K написав: Solar_simfi написав:
Прислали запрошення на платний перевипуск Мастера. Нараховується моментально.
Хто кому платить?
50 бонусів на бонусний рахунок
