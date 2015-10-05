Додано: Нед 14 вер, 2025 16:09

Faceless написав: Ви ж якось читаєте і пишете. Це був бунт, самоусвідомлене прагнення, чи вас таки насильно змусили вивчити?

Faceless написав: Від олімпіади обʼєктивно користі більше, але поріг входу високий, це не єсєнін.

загуглите социальные потребности, мне скучно отвечать на простые вопросы. (это по части разговаривать, читать и писать). Потребностей больше чем одна и если учёба совпадает с какой то получается вполне себе отличник и победитель олимпиад. win-win. Другой вопрос если ребенок не хочет, а из него делают гения физико-математических наук.Может ли человек что то делать без ощущения потребностей? может. но радости или удовольствия это дело не принесёт. А в некоторых случая может причинить вред.Природа не дурная и чётко указывает на то что человеку нужно. Другое дело что люди с низким эмоциональным интеллектом как-то криво это понимают. Начинают деньги квартиры статусы ценить больше, чем общечеловеческие ценности. Самоутверждаться за счёт других, лезть войной на соседа. Воевать это тоже социальная потребность, но с большими искажениями. Если бы у пуйла этой потребности не было, он просто бы игнорировал что другие страны существую, на картах мира светилась бы одна россия, иностранцев бы за людей не считали.обесценивать есенина не нужно. Есть тысячи людей которым нравится его творчество, в т.ч. мне. Лучше просто нахамите.