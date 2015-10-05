RSS
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 15:44

  Wirująświatła написав:за тот день ему задонатили 120 тыс.рублей

Стєсняюсь спросіть, Ви тож платили гроші щоб він ходив в лижах по асфальту?)
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 16:00

Психологія та саморозвиток

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Але і нахєра їм єсєнін теж незрозуміло, мабуть, правильно зробив, що не повівся
ну да, лучше б в какой то олимпиаде поучаствовал. Такой цели чтобы он повёлся не было, хотел увидеть реакцию на есенина, не больше.
Від олімпіади обʼєктивно користі більше, але поріг входу високий, це не єсєнін.
Доречі, от ви кажете, навʼязування не працює, не співпадає з відчуттями потреби.
Скажіть тоді, як тоді навчили дітей читати, писати, рахувати? На той момент це ніяк не співпадає з відчуттям потреби.
Ви ж якось читаєте і пишете. Це був бунт, самоусвідомлене прагнення, чи вас таки насильно змусили вивчити?
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 16:09

  Faceless написав:Ви ж якось читаєте і пишете. Це був бунт, самоусвідомлене прагнення, чи вас таки насильно змусили вивчити?
загуглите социальные потребности, мне скучно отвечать на простые вопросы. (это по части разговаривать, читать и писать). Потребностей больше чем одна и если учёба совпадает с какой то получается вполне себе отличник и победитель олимпиад. win-win. Другой вопрос если ребенок не хочет, а из него делают гения физико-математических наук.

Может ли человек что то делать без ощущения потребностей? может. но радости или удовольствия это дело не принесёт. А в некоторых случая может причинить вред.

Природа не дурная и чётко указывает на то что человеку нужно. Другое дело что люди с низким эмоциональным интеллектом как-то криво это понимают. Начинают деньги квартиры статусы ценить больше, чем общечеловеческие ценности. Самоутверждаться за счёт других, лезть войной на соседа. Воевать это тоже социальная потребность, но с большими искажениями. Если бы у пуйла этой потребности не было, он просто бы игнорировал что другие страны существую, на картах мира светилась бы одна россия, иностранцев бы за людей не считали.
  Faceless написав:Від олімпіади обʼєктивно користі більше, але поріг входу високий, це не єсєнін.
обесценивать есенина не нужно. Есть тысячи людей которым нравится его творчество, в т.ч. мне. Лучше просто нахамите.
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 16:21

  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:за тот день ему задонатили 120 тыс.рублей

Стєсняюсь спросіть, Ви тож платили гроші щоб він ходив в лижах по асфальту?)

донаты на рф закрыты. За лыжи бы не платил , но за другой прикольный контент с удовольствием бы заплатил 50-100уе. Одному стримеру задонатили 6500USDT чтобы он поехал в Сочи и неделю жил на скамейке.

на 14й минуте его реакция


У стримера должна быть мотивация нас развлекать. Кроме того сами стримеры часто разыгрывают деньги/призы среди подписчиков.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 14 вер, 2025 16:32, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 16:24

Re: Психологія та саморозвиток

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Від олімпіади обʼєктивно користі більше, але поріг входу високий, це не єсєнін.
обесценивать есенина не нужно. Есть тысячи людей которым нравится его творчество, в т.ч. мне. Лучше просто нахамите.

А я не хочу просто так хаміть. Я краще скажу, що для мене єсєнін просто черговий кацапський графоман
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 16:26

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Від олімпіади обʼєктивно користі більше, але поріг входу високий, це не єсєнін.
обесценивать есенина не нужно. Есть тысячи людей которым нравится его творчество, в т.ч. мне. Лучше просто нахамите.

А я не хочу просто так хаміть. Я краще скажу, що для мене єсєнін просто черговий кацапський графоман

лучше пишите о том что вы любите, а не кого ненавидите/презираете. :D свою ненависть/презрение лучше не демонстрировать публично, чтобы не подумали что вы ненавидите всех.
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 16:31

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Ви ж якось читаєте і пишете. Це був бунт, самоусвідомлене прагнення, чи вас таки насильно змусили вивчити?
загуглите социальные потребности, мне скучно отвечать на простые вопросы. (это по части разговаривать, читать и писать). Потребностей больше чем одна и если учёба совпадает с какой то получается вполне себе отличник и победитель олимпиад. win-win. Другой вопрос если ребенок не хочет, а из него делают гения физико-математических наук.
..........

У ребёнка сегодня нет никакой социальной потребности научиться читать и писать. Они вполне обходятся просмотром миллионов мультиков и всяких сюжетов и после появления у них мобилок обмениваются звуковыми сообщениями.
Если их не принуждать, ни читать, ни писать они учиться не захотят и не будут.
Сделать из ребёнка "гения физико-математических наук" просто невозможно. Так же, как и гениального композитора.

Хороший метод отказаться от ответа: "мне скучно отвечать на простые вопросы". Надо взять на вооружение. :)
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 16:41

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Від олімпіади обʼєктивно користі більше, але поріг входу високий, це не єсєнін.
обесценивать есенина не нужно. Есть тысячи людей которым нравится его творчество, в т.ч. мне. Лучше просто нахамите.

А я не хочу просто так хаміть. Я краще скажу, що для мене єсєнін просто черговий кацапський графоман

Был такой старый анекдот.
Лувр. После рассматривания Лувр. После рассматривания Моны Лизы, один из туристов подходит к гиду и говорит:
— И что вы в ней нашли? На меня она не произвела никакого впечатления. anekdotov.net,
Гид:
— Знаете, это — женщина! Она сама может выбирать, на кого ей производить впечатление, а на кого — нет.
Был вариант ответа: "Вы знаете, за 500 лет она на стольких произвела впечатление, что может себе позволить не впечатлить вас.
То, что вас перемыкает даже от упоминания о России, давно известно. Но это не лучшая ваша черта.
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 16:44

  Wirująświatła написав:.........
на 14й минуте его реакция


У стримера должна быть мотивация нас развлекать. Кроме того сами стримеры часто разыгрывают деньги/призы среди подписчиков.

"Видео недоступно
Это видео с ограниченным доступом"
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 16:53

Re: Психологія та саморозвиток

  ЛАД написав:Сделать из ребёнка "гения физико-математических наук" просто невозможно. Так же, как и гениального композитора.
Генія неможливо, а от середняка / "робочу конячку" цілком можливо.
P.S. Один колега знайшов цікавий лафхак як утримувати молодь на роботі щоб ті не вигоряли і не звільнялись. Звісно методи :
1. Платить по факту виконаної роботи. Замість 8-годинного робочого дня працівник сам обирає коли і скільки робити. В такому режимі часто перепрацьовують більше.
2. Частину зарплати переніс в лутбокси. Раніше б 10 працівникам заплатив по 1_500. $, а зараз платить 10 по 1_000 $ і ще розігрує 2 премії по 2_500$.
