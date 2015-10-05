RSS
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 17:29

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Я бы тоже.
Может, "ведутся", потому что некуда уйти?
А первый метод применим далеко не везде.
Интересно, что за работа.

Если бы некуда было уйти, не нужны были бы такие ухищрения.
Работа явно не на конвейере 😁

Если розыгрыш проводить не ежемесячно, то смысл есть. :)
Или хотя бы с задержкой в месяц.
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 17:35

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Сделать из ребёнка "гения физико-математических наук" просто невозможно. Так же, как и гениального композитора.
Генія неможливо, а от середняка / "робочу конячку" цілком можливо.
.....

Тоже не из любого.
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 18:24

  Wirująświatła написав:любителям тонкого юмора. под песню "я русский" кореец Олег шёл 10й час по асфальту на лыжах


Лучшая подпись к этому видео старый стишок: "Иду по асфальту я, в лыжи обутый. То ли лыжи не едут, то ли я ..."
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 18:51

Ну ви ж знаєте хто це переписується ))))

Зображення
как посмотреть код картинки
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 19:05

Re: Психологія

Успіх
