RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15129151301513115132
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 19:35

  jump написав:
  pesikot написав:До речі, Долярчеку 40+

Ви помиляєтесь...
Долярек пішов до войска львовскего приблизно в 42/43, зара пану є 45/46 8)
але як пан хце, то пєвні мі поправе 8)

Де помилка ?

Чи аби написати ...

42/43, 45/46 - це все 40+

Ще один навіть 3 класи не закінчив )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12124
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 19:39

  detroytred написав:Трешак повний...

І з грошима теж.

п.Детроєд
збоченням є лише повна відсутність кексу 8)
усе що інше-на розсуд партнерів :oops:
так казав їден поважний дядько 8)

а з коштами... така вже природа диких кицьок :oops:
jump
 
Повідомлень: 5009
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 19:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Де помилка ?

чувак, Ви огидні...не раз...й неграмотні
поцікавтесь:що є 40+і відповідно 45+...
jump
 
Повідомлень: 5009
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 19:47

  jump написав:
  detroytred написав:Трешак повний...

І з грошима теж.

п.Детроєд
збоченням є лише повна відсутність кексу 8)
усе що інше-на розсуд партнерів :oops:
так казав їден поважний дядько 8)

а з коштами... така вже природа диких кицьок :oops:

Та ні. Там все значно складніше.
Випадок не типовий. Тобто не пояснюється оцими стандартними підходами.
Там чистий класичний аб'юз..
І справа не в тому, що між ними, а винесенні отакого з цих "між двома".
Тим паче, що підписав контракт за нерозголошення цього....але розголосив, штраф сплатив з донатних грошей, ще й звинуватив бувшу, яка навколо нього стрибала 13 років і піднімала після поранення.
Бажання у кексі в кожного з партнерів можуть бути будь-якими. Справа у згоді другого на них. Висувати ж після незгоди на них партнера претензії у незадоволені бажань (надзюрити в рота)... тому зраджую і оголошувати на всю країну - це вже якось за межами.

З.и. Детройт, а не Детроєд(((
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 14 вер, 2025 19:56, всього редагувалось 2 разів.
detroytred
 
Повідомлень: 25526
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 19:49

  jump написав:
  pesikot написав:Де помилка ?

чувак, Ви огидні...не раз...й неграмотні
поцікавтесь:що є 40+і відповідно 45+...


Я навіть не очікував, що на такому простому прикладі, можно зловити твою брехню )
40+ = 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

jump, то за кого ти голосував в 2019 році ? )

Одразу видно, що за зелених )
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 14 вер, 2025 20:19, всього редагувалось 2 разів.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12124
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 20:09

  pesikot написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:Ви так вже не псіхуйте... Війна-треба економити... Максимум секретарка 90-60-90....

Хочу на такую должность. :)

Полом не вышел ... )) и возрастом ))

як там в одному старому анекдоті:
"обменялись Хрущев и Кеннеди секретаршами.
Америнская пишет - в целом все нормально, только новый шеф заставляет носить юбки все длиннее, так что совсем скоро не будет видно моих чудесных ножек
Советская пишет - работа идет нормально, только новый начальник заставляет носить юбки все короче, так что скоро будет видно мои седые яйца. Штирлиц
"
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9801
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1649 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 20:11

  Успіх написав:...
Ніхто не хоче відповідати ЧІТКО на ЧІТКІ питання?!
...

ти в нас давно "чОткий пацанчик"? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9801
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1649 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 20:49

Успіх
щоб підняти рівень форуму, можемо почнеш себе? задай питання - але сам, не треба оце - шукайте вище. до того ж напівчоловік задаєте провокативні питання, мета яких насправді не відповідь - цікаво, чи ти це розумієш?

й потім, шановне панство - які ваші думки? о не оце - швидко мені відповіли.

впораєшся з цим? а я спробую відповісти на твої питання ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9801
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1649 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 21:33

  Shaman написав:Успіх
щоб підняти рівень форуму, можемо почнеш себе? задай питання - але сам, не треба оце - шукайте вище. до того ж напівчоловік задаєте провокативні питання, мета яких насправді не відповідь - цікаво, чи ти це розумієш?

й потім, шановне панство - які ваші думки? о не оце - швидко мені відповіли.

впораєшся з цим? а я спробую відповісти на твої питання ;)

Напівчоловік на цьому форумі лише один - "АндрейМ".
А ти і тобі подібні, які живуть своїм звичайним цивільним життям в тилу і при цьому вимагають щоб хтось інший їх захищав - чоловіки максимум на 10%, і то не факт - точне значення зможе встановити хіба-що місцевий чоловік на десь 30%, і лише після того як зробить розтин та понюхає те що у вас замість мізок.
candle645
Аватар користувача
 
Повідомлень: 265
З нами з: 25.01.20
Подякував: 39 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 21:37

  candle645 написав:
  Shaman написав:Успіх
щоб підняти рівень форуму, можемо почнеш себе? задай питання - але сам, не треба оце - шукайте вище. до того ж напівчоловік задаєте провокативні питання, мета яких насправді не відповідь - цікаво, чи ти це розумієш?

й потім, шановне панство - які ваші думки? о не оце - швидко мені відповіли.

впораєшся з цим? а я спробую відповісти на твої питання ;)

Напівчоловік на цьому форумі лише один - "АндрейМ".
А ти і тобі подібні, які живуть своїм звичайним цивільним життям в тилу і при цьому вимагають щоб хтось інший їх захищав - чоловіки максимум на 10%, і то не факт - точне значення зможе встановити хіба-що місцевий чоловік на десь 30%, і лише після того як зробить розтин та понюхає те що у вас замість мізок.

саме я вимагаю захисту? ти ні? й інші мільйони громадян - теж ні? тому накид не зараховується - тренуйся далі 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9801
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1649 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
  #<1 ... 15129151301513115132
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 125076
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 310108
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 992384
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.