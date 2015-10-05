Додано: Вів 16 вер, 2025 10:15

— Приголомшливо! - здивувався Малюк. - Але дозвольте! Адже ви летіли з позитивним тангажем.

— Чого? — Карлсон відкрив рота від несподіванки і мало не подавився.

— Ну... Ви летіли головою вгору, трохи нахилившись уперед. При цьому пропелер мав тягнути вас нагору і назад. Чому ж ви летіли вперед, а не назад?

— А чи можна подивитися на ваш пропелер?"

— Звісно. - Карлсон розвернувся.

— З глузду з'їхати! Я так і думав, - сказав Малий, оглянувши пропелер.

— Що, добрий пропелер? — задоволено спитав Карлсон.

— То я й думав, що це не пропелер, — сказав Малий. — Пропелер не міг би так працювати, бо ваша спина екранувала б основний потік повітря, і вся енергія витрачалася б на створення турбулентності.

- Гей, ти чого? - Карлсон надувся. — Це найкращий у світі пропелер!

— Не гнівайтеся! Звісно, ​​це чудовий пропелер! — квапливо сказав Малий. — Тільки це не зовсім пропелер.

У нього дуже цікава система перекосу лопатей. Вектор тяги лежить у площині обертання, а точка застосування сили зміщена вліво. Таким чином, підйомна сила спрямована від ніг до голови, вздовж спини, а не перпендикулярно, як я спочатку подумав. А точка докладання сили зміщена вліво - тому що вона діє на ті лопаті, які в даний момент рухаються вниз.

— Ти чого лаєшся? - образився Карлсон. - Теж мені, фахівець знайшовся."

— Ну, звичайно! — Малюк ляснув себе по лобі.

Але, схоже, гамільтонів підхід тут буде набагато наочнішим. Головне, зуміти записати це, а далі...

— Ти, мабуть, збирався розповідати мені казку! - знову надувся Карлсон.

— Ну, ви знову образилися! — засмучено сказав Малий. — Просто мені здається, що такий пропелер, як у вас, неминуче викличе додатковий обертальний момент.

У вас немає хвостового гвинта, як у вертольота. І вас вестиме вбік за курсом. Я ніяк не можу зрозуміти, як ви компенсуєте цей момент. Він повинен розвертати вас, і в якийсь момент ви неминуче впадете у штопор.

— Стривай! Я зрозумів! Я все зрозумів! — вигукнув Малюк, кидаючись до вікна.

— Ну, що ти зрозумів? - спитав Карлсон, бухнувшись на диван. — Що гостей треба розважати, а не нести всякої нісенітниці?

— Я зрозумів, як ви компенсуєте це обертання! - крикнув Малюк.

— Ви в польоті весь час махаєте рукою. На цю виставлену убік руку тисне потік повітря і та бореться із обертанням.

Щоб летіти, ви маєте весь час махати рукою.

Карлсон дуже розлютився.

— Знову ти за своє! - похмуро сказав він. — Нічого я нікому не винен! Я махаю всім рукою і кричу «Е-ге-гей!», тому що я веселий і привітний чоловік у розквіті сил.

Але таким занудам, як ти, я навіть махати рукою тепер не буду.

— Якщо моя теорія вірна... — почав Малий, але Карлсон уже вилетів у вікно.

Малюк побачив, як Карлсон, набираючи швидкість, рефлекторно смикнув правою рукою, але стримався. Тут його повело убік. Він спробував виправитися і знову мало не махнув правою рукою, але негайно схопив її лівою і притис до тулуба. Карлсона повело сильніше, і раптово розвернуло боком до напрямку польоту. Він здався і замахав рукою, але було пізно.

Потік повітря перевернув його, і, безладно перекидаючись, Карлсон полетів униз.

— Су-у-к-а-а-а-а-а! — долинув до Малюка останній крик Карлсона, і він побачив, як Карлсон на повній швидкості врізався в бетонний стовп, прокотився по землі і нерухомо завмер, розкинувши руки та ноги. Навколо його голови розпливалася велика кривава пляма.

Малюк зітхнув і повернувся до книжки. Але йому знову не дали спокійно почитати.

— Малюк! - пролунав голос тата. Малюк обернувся.

— Малюк, це ти брав гідродинаміку Ландау та Ліфшиця? — м'яко спитав тато, заходячи до кімнати.

— Вона стояла на полиці і затуляла собою пляму на шпалерах, а тепер її нема.

— Це я, я поклав її на тумбочку, — прошепотів Малий.

— Мені було не дістатись, щоб поставити її назад на полицю.

— Малюк, Малюк. — Тато лагідно поплескав Малюка по голові. — Ну, навіщо ти береш такі книжки? Все одно ти ще до них не доріс! І картинок у ній майже нема.

— Все одно я нічого не зрозумів, — збрехав Малюк.

— Звісно, ​​не зрозумів. Адже для цього треба багато вчитися, спочатку в школі, потім в інституті — а ти поки що лише у першому класі... "