RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 723724725726>
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 17:29

Сибарит
Вообще-то оба слова несут контекст исключительно цвета

от ні, це вони так буквально перекладаються. А от контекст саме той, який я вказав.
Про контекст треба питати у тих, на кого вони адресуються. Десь так як Україна пояснює кацапам, що їдуть «в» Україну, але кацапи саме навмисно використовують «на» вкладаючи контекст відсутності державної одиниці, і натякають лише на наявність якоїсь землі, по типу «на Кубань».
Так само темношкірі пояснюють тим, хто досі не зрозумів, що у них контекст «негр» - це раб , а «музунгу» - білий господар (спочатку англічанин, а зараз будь який білий).
Hotab
 
Повідомлень: 16346
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2492 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 17:31

Re: Психологія та саморозвиток

  Сибарит написав:У нас же принято считать неприличными свои слова, стыдливо заменяя их иностранщиной.


у нас в мові майже відсутні матюки, як у вас, якщо не знаєте-поцікавтесь

а взагалі мене просто бісять, такі як ви, як ЛАД, які на форумі наполегливо не користуються державною мовою, хоч це не так важко, треба лише почати

https://www.facebook.com/61571478446879 ... 0814685362

ось вам вчитель української, по 5хв на день, це не тільки цікаво, але і приємно бачити таку красуню
https://www.facebook.com/profile.php?id=61571478446879
prodigy
 
Повідомлень: 12686
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3345 раз.
Подякували: 3346 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 17:37

  Hotab написав:Сибарит
Вообще-то оба слова несут контекст исключительно цвета

от ні, це вони так буквально перекладаються. А от контекст саме той, який я вказав.
Про контекст треба питати у тих, на кого вони адресуються. Десь так як Україна пояснює кацапам, що їдуть «в» Україну, але кацапи саме навмисно використовують «на» вкладаючи контекст відсутності державної одиниці, і натякають лише на наявність якоїсь землі, по типу «на Кубань».
Так само темношкірі пояснюють тим, хто досі не зрозумів, що у них контекст «негр» - це раб , а «музунгу» - білий господар (спочатку англічанин, а зараз будь який білий).


коли їдуть в гості, то кажуть в Київ, в Одесу

а коли русня їде на війну, то використовують "на Україну", "на Берлін"
вони ніколи не ходили до нас в гості, тому і за сотні років закарбувалось це ганебне "на"
prodigy
 
Повідомлень: 12686
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3345 раз.
Подякували: 3346 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 18:47

  Hotab написав:Сибарит
Вообще-то оба слова несут контекст исключительно цвета

от ні, це вони так буквально перекладаються. А от контекст саме той, який я вказав.
Про контекст треба питати у тих, на кого вони адресуються. Десь так як Україна пояснює кацапам, що їдуть «в» Україну, але кацапи саме навмисно використовують «на» вкладаючи контекст відсутності державної одиниці, і натякають лише на наявність якоїсь землі, по типу «на Кубань».
Так само темношкірі пояснюють тим, хто досі не зрозумів, що у них контекст «негр» - це раб , а «музунгу» - білий господар (спочатку англічанин, а зараз будь який білий).

Разница только в том, что между собой негры называют друг друга неграми.
Важно именно значение слов, а "контексты" - это наносное. Также, как и деление слов на приличные и неприличные по половому признаку.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8853
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6478 раз.
Подякували: 21648 раз.
 
Профіль
 
133
82
38
2
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 18:59

Сибарит
Разница только в том, что между собой негры называют друг друга неграми.


Прям negro?
Де ви таке бачили/чули?
Hotab
 
Повідомлень: 16346
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2492 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 19:03

  Hotab написав:Сибарит
Разница только в том, что между собой негры называют друг друга неграми.


Прям negro?
Де ви таке бачили/чули?

В американизированом варианте это звучит как нигер.
Попадалось на видео.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8853
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6478 раз.
Подякували: 21648 раз.
 
Профіль
 
133
82
38
2
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 19:51

  Hotab написав:Сибарит
Разница только в том, что между собой негры называют друг друга неграми.


Прям negro?
Де ви таке бачили/чули?

есть такая страна montenegro там все друг друга неграми называют :D
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30678
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2522 раз.
Подякували: 3506 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 20:13

  Hotab написав:Сибарит
Разница только в том, что между собой негры называют друг друга неграми.


Прям negro?
Де ви таке бачили/чули?


так, є такий чорний гумор (коли один афроамериканець називає іншого-грьобаний нігер)


в цьому фільмі також
https://www.youtube.com/shorts/cl39mTXH_OQ
prodigy
 
Повідомлень: 12686
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3345 раз.
Подякували: 3346 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 20:34

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
А такая терапия помогает?
проблема в тім, що вони уходять в себе. І від замкнутості стають ще більш замкненими. Особливо якщо родина ще забезпечує комфортне існування.
Ні, борцями їх не зробити. Якщо ви про це)
Задача допомогти адаптуватись до суспільства. Тому перший етап єдиноборства, а як завершення прості спортивні командні ігри.
Естественно, не о борьбе.
Именно о том, помогают ли такие методы адаптуватись до суспільства.
Интересны его результаты.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36154
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5354 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 20:41

  prodigy написав:
  Hotab написав:Сибарит
Разница только в том, что между собой негры называют друг друга неграми.


Прям negro?
Де ви таке бачили/чули?


так, є такий чорний гумор (коли один афроамериканець називає іншого-грьобаний нігер)


в цьому фільмі також
https://www.youtube.com/shorts/cl39mTXH_OQ


Ну по-дружкескі і у нас один одного називають образливими словами. Між друзями це допускається.
Але ж тут таки у Сибаріта інше
Hotab
 
Повідомлень: 16346
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2492 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
  #<1 ... 723724725726>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 7013
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.