В настоящее время в институтах и ​​университетах за пределами Украины учатся около 115 тысяч украинских студентов. Во многих вузах соседних стран студенты из Украины составляют большинство среди зарубежных студентов. Как говорят эксперты, студенческая миграция будет в ближайшие годы расти.



За годы полномасштабной войны из Украины уехали вместе с родителями 340 тысяч подростков. Они продолжают выезжать и сейчас. Многие из них либо уже пополнили, либо скоро пополнят ряды студентов в зарубежных вузах.

.....Эксперты изучили настроения подростков, которые не выезжали из страны, и обнаружили немало неожиданного. В частности, каждый четвертый подросток 13-16 лет является потенциальным мигрантом.

.......«Я не чувствую никакого морального долга перед государством, которое мне ничего не дало, и где за все нужно было платить», — говорит Максим, который тоже учится в Германии.

...... Число украинцев в вузах других стран удвоилось и к 2022 году составило 70-75 тысяч.



Полномасштабная война России против Украины еще больше ускорила студенческую миграцию. В 2023-2024 учебном году в зарубежных вузах было уже 115 тысяч студентов из Украины.



Какова картина к началу нового учебного года, пока неизвестно. Но прогноз вполне очевиден – можно ожидать увеличения числа украинских студентов в вузах других стран.

.....По данным Госстата, в последние годы число студентов бакалавриата и магистратуры колеблется в пределах от 900 тыс. до 1,1 миллиона. То есть, речь идет примерно об 11% украинских студен итов, которые учатся за пределами родины.

...... Если до войны в зарубежных вузах было гораздо больше девушек, то в 2024 году ситуация в корне изменилась, и теперь во многих странах большинство - это ребята, говорит Егор Стадный.