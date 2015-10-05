Кстати, вы, когда были в училище, потребляли на меньшую сумму.
Був голодний як церковна криса 😅 Інколи в буквальному сенсі. Молодий здоровий, а годували вонючою капустою квашеною. (барабашов який на той час був на старших курсах в дніпропетровській бурсі по легенді платив податки на моє відгодовування 😅) Я якось згадував, виручали КДЗ для безтолкових, які я робив за гроші. А дочка дійсно підробляє постійно, щоб мати останній айфон, іарподси, макбук , Дайсон і оте все інстаграмне що треба для понтів нью дженерейшін.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 17 вер, 2025 18:27, всього редагувалось 1 раз.
Кстати, вы, когда были в училище, потребляли на меньшую сумму.
Був голодний як церковна криса 😅 Інколи в буквальному сенсі. Молодий здоровий, а годували вонючою капустою квашеною. (барабашов який на той час був на старших курсах в дніпропетровській бурсі по легенді платив податки на моє відгодовування 😅) Я якось згадував, виручали КДЗ для безтолкових, які я робив за гроші. А дочка дійсно підробляє постійно, щоб мати останній айфон, іарподси, макбук , Дайкін і оте все інстаграмне що треба для понтів нью дженерейшін.
Это я плохо понимаю. Если не секрет, на кого она учится?
P.s.
Вместо временной защиты страны Евросоюза могут помочь украинским беженцам с возвращением домой или с получением ВНЖ на основании работы и учебы, говорится в рекомендациях Совета ЕС.
Евросоюз планирует постепенно отказаться от предоставления временной защиты гражданам Украины, бежавшим из своей страны в связи с полномасштабным вторжением России. Общие рекомендации, принятые Советом ЕС во вторник, 16 сентября, направлены на то, чтобы обеспечить возвращение беженцев в Украину или переход к другим легальным статусам проживания в странах Евросоюза. .......В то же время Совет ЕС призывает европейские страны выдавать украинским беженцам национальные виды на жительство - например, на основании трудоустройства, обучения или семейного положения. "Лицам, пользующимся временной защитой, также следует разрешить подавать заявки на получение статусов в соответствии с законодательством ЕС, например, связанных с высококвалифицированной работой", - говорится в рекомендациях.
Кстати, вы, когда были в училище, потребляли на меньшую сумму.
Був голодний як церковна криса 😅 Інколи в буквальному сенсі. Молодий здоровий, а годували вонючою капустою квашеною. (барабашов який на той час був на старших курсах в дніпропетровській бурсі по легенді платив податки на моє відгодовування 😅) Я якось згадував, виручали КДЗ для безтолкових, які я робив за гроші. А дочка дійсно підробляє постійно, щоб мати останній айфон, іарподси, макбук , Дайкін і оте все інстаграмне що треба для понтів нью дженерейшін.
Это я плохо понимаю. Если не секрет, на кого она учится?
Я теж. Але може дійсно новому поколінню це важливо. Разом з повним інстаграмом фоток з Монако/Венецій та інших Римів . Ну і в принципі в Польщі атестат з відзнакою , німецька С1 , повністю на бюджет в Німецький ВУЗ по профілю «журналістика і музика», по максимальному набраному балу. Хай понтується, є ж принципі чим, не тільки коштовні побрякушки.