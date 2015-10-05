Форуми / Все про гроші: інші

#<1 ... 727728729730 Додано: Чет 18 вер, 2025 09:56 Сибарит написав: Я понимаю, что отвращение - это тоже эмоция, но именно такую у меня вызывают пустые видео с удельной смысловой нагрузкой 3 слова за полчаса. Я понимаю, что отвращение - это тоже эмоция, но именно такую у меня вызывают пустые видео с удельной смысловой нагрузкой 3 слова за полчаса. жду когда ИИ научится вынимать смысл из видео и сжимать его до нескольких слов. жду когда ИИ научится вынимать смысл из видео и сжимать его до нескольких слов. Wirująświatła

Повідомлень: 30687 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2522 раз. Подякували: 3506 раз.







Кстати, вы, когда были в училище, потребляли на меньшую сумму.

Був голодний як церковна криса 😅

Інколи в буквальному сенсі. Молодий здоровий, а годували вонючою капустою квашеною. (барабашов який на той час був на старших курсах в дніпропетровській бурсі по легенді платив податки на моє відгодовування 😅)

Я якось згадував, виручали КДЗ для безтолкових, які я робив за гроші.

А дочка дійсно підробляє постійно, щоб мати останній айфон, іарподси, макбук , Дайсон і оте все інстаграмне що треба для понтів нью дженерейшін. Був голодний як церковна криса 😅Інколи в буквальному сенсі. Молодий здоровий,(барабашов який на той час був на старших курсах в дніпропетровській бурсі по легенді платив податки на моє відгодовування 😅)Я якось згадував, виручали КДЗ для безтолкових, які я робив за гроші.А дочка дійсно підробляє постійно, щоб мати останній айфон, іарподси, макбук , Дайсон і оте все інстаграмне що треба для понтів нью дженерейшін.

Це який рік 1990+ , нас годували +- але то було на теренах запоребрика , іноді сушеною картоплею з якої зварганили "пюре" але то в учебці , у частині (дуже невелика) годували дуже пристойно , були навіть котлети на свята , допомагали повару дружини офіцерів , посуд -кераміка а не окислений сірий алюміній учебки, вилки /ложки нержавійка....

п.с. кстати, а тебе хтось силоміць пенделями загнав у військове училище чі сам осознанно пішов?

п.п.с. бачив у Кап Ярі такий склад але пустий де у землі зроблені емності бетонні кожна кубів на 20 під закваску різних капуст з помідорами... Це який рік 1990+ , нас годували +- але то було на теренах запоребрика , іноді сушеною картоплею з якої зварганили "пюре"але то в учебці , у частині (дуже невелика) годували дуже пристойно , були навіть котлети на свята , допомагали повару дружини офіцерів , посуд -кераміка а не окислений сірий алюміній учебки, вилки /ложки нержавійка....п.с. кстати, а тебе хтось силоміць пенделями загнав у військове училище чі сам осознанно пішов?п.п.с. бачив у Кап Ярі такий склад але пустий де у землі зроблені емності бетонні кожна кубів на 20 під закваску різних капуст з помідорами...

Наше форумное "pidrilo"(как правильно его охарактеризовал тов.ЮА) 1981г.р.

Поэтому его голодное капустное первокурсие пришлось на сокращение армии и министра Кузьмука. Тогда и в боевых частях ели то что вывезли с ЗГВ и часто брежневских времён(туши замороженные были даже 50х годов рассказывали)

Но потом в 2000е пошли отбивные за мой счёт, и наш "Гагарин-Бабакин" с 50кг(на рост 162) отожрался до 94кг(цветмет тоже регулярно в части пропадал)

Кстати - если оно такое всезнающее - пусть укажет номер бурсы где я учился.

барабашов

Повідомлень: 5372 З нами з: 16.06.15 Подякував: 293 раз. Подякували: 362 раз.

