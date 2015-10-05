жду когда ИИ научится вынимать смысл из видео и сжимать его до нескольких слов.
Додано: Чет 18 вер, 2025 09:56
Додано: Чет 18 вер, 2025 10:17
Наше форумное "pidrilo"(как правильно его охарактеризовал тов.ЮА) 1981г.р.
Поэтому его голодное капустное первокурсие пришлось на сокращение армии и министра Кузьмука. Тогда и в боевых частях ели то что вывезли с ЗГВ и часто брежневских времён(туши замороженные были даже 50х годов рассказывали)
Но потом в 2000е пошли отбивные за мой счёт, и наш "Гагарин-Бабакин" с 50кг(на рост 162) отожрался до 94кг(цветмет тоже регулярно в части пропадал)
Кстати - если оно такое всезнающее - пусть укажет номер бурсы где я учился.
Может угадает, как его сегодня нигер "угадал"?
