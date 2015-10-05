RSS
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 09:56

  Сибарит написав:Я понимаю, что отвращение - это тоже эмоция, но именно такую у меня вызывают пустые видео с удельной смысловой нагрузкой 3 слова за полчаса.
жду когда ИИ научится вынимать смысл из видео и сжимать его до нескольких слов.
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 12:16

  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав: От преступности нет рецепта, иначе бы её давно победили.

Нет не только рецепта, но и стимула. Если полиция победит преступность, она останется без работы.

А котиків знімати з дерева, а бабусь переводити через дорогу хто буде, Пушкін?
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 12:55

За крок до перевороту думок©

  Сибарит написав:
  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:В долярчике удивляет другое, любимая жена, 2е детей, живые родители, неужели от них мало эмоций? Нафига ему ещё наши?
Все, форум можна закривати. Розходимось. :D

Зачем? Достаточно просто забанить Долярчика 😁

Або так!
Я - не проти! :D
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 13:01

ШІ врятує(зруйнує?) світ!))

  Wirująświatła написав:
  Сибарит написав:Я понимаю, что отвращение - это тоже эмоция, но именно такую у меня вызывают пустые видео с удельной смысловой нагрузкой 3 слова за полчаса.
жду когда ИИ научится вынимать смысл из видео и сжимать его до нескольких слов.

Теж такого чекаю.
Або може до деяких блогерів дійде і вони почнуть знімати відео на 3-5хв, де буде сама суть, без води.

Бо я, крім фільмів, то всіх блогерів дивлюсь на х1,5, а інколи і на х2 швидкості :mrgreen:
А ще деколи - то просто промотую/пару уривків відео гляну... і якщо зацікавить, то можу потім спочатку все переглянути.
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 15:27

  Успіх написав:
  Сибарит написав:
  Успіх написав:[Все, форум можна закривати. Розходимось. :D

Зачем? Достаточно просто забанить Долярчика 😁

Або так!
Я - не проти! :D


Ні, так просто нас покинути не вийде. Звання політичного заключонного , який загинув від руки системи- треба заслужити .
Ти поки що тягнеш лише на «бан за тупість» :lol:
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 15:43

Вот не пойму, как это получается:
Это произошло после того, как новый опрос YouGov показал, что две трети студентов в Англии и Уэльсе заявили, что стандарт университетского образования и уровень заработной платы выпускников «недостаточны, чтобы оправдать расходы на получение дипломов английского [или] валлийского университета».

Тем не менее, 80% из 900 опрошенных студентов заявили, что они удовлетворены качеством своего обучения, а 78% сказали, что полученное ими образование позволит им найти хорошую работу.
https://www.theguardian.com/politics/live/2025/sep/18/donald-trump-state-visit-uk-keir-starmer-labour-politics-latest-news?filterKeyEvents=false&page=with%3Ablock-68cbf7428f0816a4522bd28a#block-68cbf7428f0816a4522bd28a
Так стандарт образования недостаточен или они удовлетворены качеством обучения?
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 15:51

  ЛАД написав:Вот не пойму, как это получается:
Это произошло после того, как новый опрос YouGov показал, что две трети студентов в Англии и Уэльсе заявили, что стандарт университетского образования и уровень заработной платы выпускников «недостаточны, чтобы оправдать расходы на получение дипломов английского [или] валлийского университета».

Тем не менее, 80% из 900 опрошенных студентов заявили, что они удовлетворены качеством своего обучения, а 78% сказали, что полученное ими образование позволит им найти хорошую работу.
https://www.theguardian.com/politics/live/2025/sep/18/donald-trump-state-visit-uk-keir-starmer-labour-politics-latest-news?filterKeyEvents=false&page=with%3Ablock-68cbf7428f0816a4522bd28a#block-68cbf7428f0816a4522bd28a
Так стандарт образования недостаточен или они удовлетворены качеством обучения?

Дорого.
Дешевле будет? (с)
😁
