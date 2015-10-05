Это произошло после того, как новый опрос YouGov показал, что две трети студентов в Англии и Уэльсе заявили, что стандарт университетского образования и уровень заработной платы выпускников «недостаточны, чтобы оправдать расходы на получение дипломов английского [или] валлийского университета».
Тем не менее, 80% из 900 опрошенных студентов заявили, что они удовлетворены качеством своего обучения, а 78% сказали, что полученное ими образование позволит им найти хорошую работу.
