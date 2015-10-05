Додано: Чет 18 вер, 2025 16:48

Новые официальные данные свидетельствуют о том, что в прошлом году английские советы потратили 2,8 млрд фунтов стерлингов на предоставление экстренного жилья бездомным семьям, что является одним из самых ярких показателей жилищного кризиса. Годовой прирост составил 25%.

..... Частных арендодателей обвиняют в «наживании» на кризисе: треть расходов на 2024–2025 годы (844 млн фунтов стерлингов) ушла на размещение семей в комнатах с завтраком, а еще 1 млрд фунтов стерлингов был потрачен на посуточную краткосрочную аренду.



Расследование Guardian, проведенное ранее в этом году, показало, что частные арендодатели и владельцы отелей взимали с муниципалитетов арендную плату на 60% выше обычной рыночной стоимости за объекты недвижимости, которые зачастую были грязными, переполненными и непригодными для семей.

...... По состоянию на 31 марта во временном жилье находилось 131 000 семей . Среди них было 169 000 детей. По некоторым оценкам , к концу десятилетия эта цифра вырастет почти до 200 000.

В 1970-х годах радикальная леворадикальная немецкая террористическая организация, возможно, и сеяла страх посредством публичных актов насилия, но её внутренняя работа характеризовалась тщеславием и некомпетентностью.

Не помню, здесь или на ветке об эмиграции обсуждались вопросы о жилье.И не удержусь, чтобы не привести ссылку на отрывок из книги в статье "«Сопротивление — это когда я прекращаю то, что мне не нравится»: взлет и падение банды Баадер-Майнхоф" -Может, кому интересно. В своё время была нашумевшая история. Статья без какой бы то ни было романтизации. Некоторые моменты я не знал.