RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 729730731732>
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 17:33

Re: Психологія та саморозвиток

  ЛАД написав:Так стандарт образования недостаточен или они удовлетворены качеством обучения?

Трохи знайомий з питанням. Проблема в тому, що вартість навчання - десятки тисяч. Таких грошей в людей нема і щоб його виплатити вони вилазять в кредитне рабство на роки. А отримана освіта піднімає зарплату не так аж і суттєво - на кілька сотень в місяць...
  Сибарит написав:Правда, если учесть, что основные затраты на обучение - это усилия и время

Це хіба в Україні.

А сучасна молодь в усьому світі хоче "жити як в ТікТок" і це вимагає кардинально іншого підходу до найму.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5618
З нами з: 29.07.22
Подякував: 892 раз.
Подякували: 639 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 17:52

Re: Психологія та саморозвиток

Дюрі-бачі написав:А сучасна молодь в усьому світі хоче "жити як в ТікТок" і це вимагає кардинально іншого підходу до найму.

Ніби в усі часи це лікувалося банальним бажанням пожерти. Не розумію, що зараз дало збій :mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36619
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1496 раз.
Подякували: 8245 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 17:56

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Так стандарт образования недостаточен или они удовлетворены качеством обучения?

Трохи знайомий з питанням. Проблема в тому, що вартість навчання - десятки тисяч. Таких грошей в людей нема і щоб його виплатити вони вилазять в кредитне рабство на роки. А отримана освіта піднімає зарплату не так аж і суттєво - на кілька сотень в місяць...
.....

В Штатах да.
А в Англии тоже?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36194
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5355 раз.
Подякували: 4859 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 19:12

Ігри підлітків

https://www.facebook.com/share/r/1AxTfs ... tid=wwXIfr
Hotab
 
Повідомлень: 16368
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2492 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 20:01

Re: Психологія та саморозвиток

  Faceless написав:Ніби в усі часи це лікувалося банальним бажанням пожерти. Не розумію, що зараз дало збій

ИМХО є 2 основні фактори:
1. Гіперопіка батьків, які готові і в 30 років спонсорувати своїх дітей
2. Віртуальний світ, який дозволяє уникати спілкування з однолітками і замінює чимало потреб, зокрема в сексі.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 18 вер, 2025 20:16, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5618
З нами з: 29.07.22
Подякував: 892 раз.
Подякували: 639 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 20:02

Киця спіймала ..А може Гордона читає..

Зображення
Hotab
 
Повідомлень: 16368
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2492 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 20:07

ЛАД і в Британії, хоча тут трохи менш жорстоко ("всього" 53 тис. фунтів середній борг у випускників 2024 року) https://commonslibrary.parliament.uk/re ... s/sn01079/
Хоча борг росте експоненціально
Hotab В мене одного викликає якісь непристойні асоціації ця "мама"?
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5618
З нами з: 29.07.22
Подякував: 892 раз.
Подякували: 639 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 20:31

  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Так стандарт образования недостаточен или они удовлетворены качеством обучения?

Трохи знайомий з питанням. Проблема в тому, що вартість навчання - десятки тисяч. Таких грошей в людей нема і щоб його виплатити вони вилазять в кредитне рабство на роки. А отримана освіта піднімає зарплату не так аж і суттєво - на кілька сотень в місяць...
.....

В Штатах да.
А в Англии тоже?

так, в Англії теж. взагалі більшість освіти англійською, а може вся - платна. в Європі - інший підхід, але треба знати відповідну мову
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9842
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1652 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 20:34

  Успіх написав:...
А ще деколи - то просто промотую/пару уривків відео гляну... і якщо зацікавить, то можу потім спочатку все переглянути.

Саша Грей давно знімає відео, як готувати борщ, але глядачі за звичкою перемотують на середину та в кінець :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9842
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1652 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 20:54

  Shaman написав:
  Успіх написав:...
А ще деколи - то просто промотую/пару уривків відео гляну... і якщо зацікавить, то можу потім спочатку все переглянути.

Саша Грей давно знімає відео, як готувати борщ, але глядачі за звичкою перемотують на середину та в кінець :lol:

Вона недостатньо «пишна» для нашого зразкового сімʼянина. 😅
Hotab
 
Повідомлень: 16368
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2492 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
  #<1 ... 729730731732>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 7021
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.