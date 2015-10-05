RSS
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
  #<1 ... 730731732733
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 22:54

fox767676
Повідомлень: 4286
З нами з: 13.06.20
Подякував: 403 раз.
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 02:18

  Hotab написав:hxbbgaf

Я хотів Флер. А потім СТМ. А

Це можна зрозуміти
Зображення
fox767676
Повідомлень: 4286
З нами з: 13.06.20
Подякував: 403 раз.
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 11:22

Re: Психологія

То ппц!
Те, що один надрочує на філіпінку - ще можна зрозуміти.

Але те, що інший надрочує на стару курагу🤦🏻 - це за межами здорового глузду!
Успіх
Повідомлень: 8666
З нами з: 18.03.21
Подякував: 291 раз.
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 11:29

  Успіх написав:То ппц!
Те, що один надрочує на філіпінку - ще можна зрозуміти.

Але те, що інший надрочує на стару курагу🤦🏻 - це за межами здорового глузду!


Вам такая не даст
fox767676
Повідомлень: 4286
З нами з: 13.06.20
Подякував: 403 раз.
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 11:30

  Успіх написав:То ппц!
Те, що один надрочує на філіпінку - ще можна зрозуміти.

Але те, що інший надрочує на стару курагу🤦🏻 - це за межами здорового глузду!

Начинается концерт симфонической музыки. Дирижер взмахивает палочкой
и вдруг видит, что первой скрипки нет на месте. Он шепотом спрашивает
у оркестра:"Где первая скрипка?" Все перешептываются "где первая скрипка?
где первая скрипка?". Вдруг кто-то из оркестра говорит:"Он дрочит
в туалете". Дирижер срывается с места и несется в туалет. Забегает,
открывает дверь кабинки и видит, что скрипач действительно дрочит.
Дирижер заламывает руки и начинает причитать:"Боже мой, Боже мой!
И это моя первая скрипка! Ну как так можно! Выше локоть! Мягче кисть!"
Сибарит
Повідомлень: 8875
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6479 раз.
Re: Психологія

  fox767676 написав:Вам такая не даст
Я таку і не захочу! На таку стару курагу - не встане😁
Успіх
Повідомлень: 8666
З нами з: 18.03.21
Подякував: 291 раз.
  Успіх написав:
  fox767676 написав:Вам такая не даст
Я таку і не захочу! На таку стару курагу - не встане😁



fox767676
Повідомлень: 4286
З нами з: 13.06.20
Подякував: 403 раз.
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 11:43

Re: Психологія та саморозвиток

https://www.facebook.com/watch/?v=805561756566731
fox767676
Повідомлень: 4286
З нами з: 13.06.20
Подякував: 403 раз.
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 12:11

  fox767676 написав:
  Успіх написав:
  fox767676 написав:Вам такая не даст
Я таку і не захочу! На таку стару курагу - не встане😁




Це точно. Йому тільки хрюшки 100+кг (барабашов-стайл) дають.
Їм він також розказує про щасливу сімʼю, в якій любов , вірність і довіра, яку зберіг бо не гнався за довгим доларом. 🤣🤣
Повідомлень: 16406
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
