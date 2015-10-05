|
Психологія та саморозвиток
Додано: Нед 28 вер, 2025 14:58
Hotab написав: UA написав:
Тобто ти не згоден?
Ти пришли мені свій висновок з власним підписом , як пацієнта, а я в полі «ознайомлений», напишу, згоден чи ні. Може трохи послабимо
тобі режим
В тобі декілька особистостей?
UA
Додано: Нед 28 вер, 2025 15:02
UA написав: Hotab написав: UA написав:
Тобто ти не згоден?
Ти пришли мені свій висновок з власним підписом , як пацієнта, а я в полі «ознайомлений», напишу, згоден чи ні. Може трохи послабимо
тобі режим
В тобі декілька особистостей?
Тебе не повинно це цікавити, спочатку навчись рахувати більше ніж «1» і «декілька».
Hotab
Додано: Нед 28 вер, 2025 15:16
fox767676 написав:
У кого-то бывало так в жизни - очень обидная потеря (про**б попросту говоря) компенсировалась чудесным образом ? "легко пришло - дегко ушло" наоборот ?
Недавно провтыкал в персональном клауде промониторить сервис, за пару недель он мне накрутил оооочень кругленькую сумму. Я спокойно отнесся, за пару месяцнв собирался неспешно провести ревизию с поддержкой, но в итоге быть готовым к большому лоссю. И так без неврозов, согласно вышеприведенной поговорке.
И чего-то рещил пересчитать долларовый кеш, а его бац и оказалось на пару тысяч больше чем я всегда думал. Причем вроде несколько месяцев назад пересчитывал и сомнения былии в +/- 500, но ни как не в 2000.
Просто мистика какая-то
Бог тебе почув (Ізі кам, ізі ган)
flyman
Додано: Нед 28 вер, 2025 15:47
Hotab написав: UA написав:
В тобі декілька особистостей?
Тебе не повинно це цікавити, спочатку навчись рахувати більше ніж «1» і «декілька».
Симулянт!
Під Песікота косишь?
UA
Додано: Нед 28 вер, 2025 15:54
Hotab написав: UA написав:
Хотаб, перед ВЛК тренуєшся?
Немає в тебе шизи. Здоров.
Дожились , пацієнти вже роблять медичні висновки.
В психіатрічній лікарні, хто перший вдягнув халат - той і врач )
pesikot
Додано: Нед 28 вер, 2025 15:57
pesikot написав: Hotab написав: UA написав:
Хотаб, перед ВЛК тренуєшся?
Немає в тебе шизи. Здоров.
Дожились , пацієнти вже роблять медичні висновки.
В психіатрічній лікарні, хто перший вдягнув халат - той і врач )
УА досі по Хорватії ходить в костюмі радянського мєнта , і палкою махає , ніяк не вийде з образа.
Hotab
Додано: Нед 28 вер, 2025 16:24
Faceless
