#<1 ... 736737738739 Додано: Нед 28 вер, 2025 15:16 Бог тебе почув fox767676 написав: У кого-то бывало так в жизни - очень обидная потеря (про**б попросту говоря) компенсировалась чудесным образом ? "легко пришло - дегко ушло" наоборот ?

Недавно провтыкал в персональном клауде промониторить сервис, за пару недель он мне накрутил оооочень кругленькую сумму. Я спокойно отнесся, за пару месяцнв собирался неспешно провести ревизию с поддержкой, но в итоге быть готовым к большому лоссю. И так без неврозов, согласно вышеприведенной поговорке.

И чего-то рещил пересчитать долларовый кеш, а его бац и оказалось на пару тысяч больше чем я всегда думал. Причем вроде несколько месяцев назад пересчитывал и сомнения былии в +/- 500, но ни как не в 2000.

Бог тебе почув (Ізі кам, ізі ган)

Років 25 тому не близько знав одну людину, яка все життя несла службу в тоді ще ДАІ, взлетів не високо - капітан/командир роти (не кабінетний). За вислугою років вийшов на пенсію і переїхав в іншу область. Мав комплект(и) форми працівника, нагрудний знак старого зразка, жезл і таке інше. Виїзжав десь у район на цивільному авто (що в часи до Пріусів було не рідкістю) і трохи рвав людішек, збирав грошенята-хабарі. Не знаю, як довго це продовжувалося, але розповідали, що коли цього тимурівця взяли за хобот, включив дурня і розповідав, що безкорисно здійснював нагляд за безпекою дорожнього руху та проводив роз"яснювальну роботу з населенням - розіграв трохи божевільного. Телефонували по старому місцю несення служби, уточнювали, чи був такий ветеран у них в штаті раніше. Начебто навіть не покарали його

Hotab написав: Wirująświatła

Поэтому когда вижу тупорылые запреты в принципе понимаю интеллектуальный уровень чиновников

Або розуміння чиновниками, що переробити місто фінансово (а інколи і технічно) неможливо. І виходять з того що є: хтось на дорозі зайвий





Або розуміння чиновниками, що переробити місто фінансово (а інколи і технічно) неможливо. І виходять з того що є: хтось на дорозі зайвий Або розуміння чиновниками, що переробити місто фінансово (а інколи і технічно) неможливо. І виходять з того що є: хтось на дорозі зайвий

самокат не абрамс, выделить 2 метра для самокатов и великов можно почти везде. У нас нет таких узких улочек как в хорватии. Может во Львове пара есть. Никто не просит строить мост для самокатов на трою.

UA написав: Наверное дофига людей приходиться отметать?

Шиз может бесконечно "конструктивно" вести дискуссию или спорить по разным вопросам.

Только результат этих дискуссий всегда один.

Шиз может бесконечно "конструктивно" вести дискуссию или спорить по разным вопросам.

Только результат этих дискуссий всегда один. Наверное дофига людей приходиться отметать?Шиз может бесконечно "конструктивно" вести дискуссию или спорить по разным вопросам.Только результат этих дискуссий всегда один. психолог на первом приеме устанавливает правила, в числе которых запрещено спорить, вспоминать что там когда то было. Вопреки стереотипам что психолог некий собутыльник готовый тебя выслушать. Это деструктивно. Если психолог начнет всех выслушивать времени на терапию не останется.



Создается игровая ситуация которая проявляет проблемы клиента. Есть право не принимать участия и не отвечать на какие то вопросы. Но умный психолог вопросов не задаёт, проблема как шило сама ищет выход, зачем её зубами вытаскивать? Даже по форуму +/- видно у кого какие проблемы.



шизики да могут долго разговаривать, но выявляются быстро - по ошибкам в мышлении



http://www.sensecenter.com.ua/videostarkov/178-lst30



(копирую для тех кому лень ходить по ссылкам)



Ошибки в мышлении – неправильные (ошибочные) способы оценки, анализа, синтеза действительности. Эти ошибки мешают объективно оценивать реальность, делать выводы и приводят к негативным эмоциям, ошибочным действиям, мешают жить.



Долженствования. Оценивание действительности в стиле «Я, другие, ситуация, мир должны…». Психологически «должно» = «не может быть иначе», поэтому когда человек мыслит в таком стиле, он учитывает только один вариант событий. А так как мир вероятностен (многовариантен), то не учитывая другие варианты, человек не может на них адекватно реагировать. Это приводит к негативным эмоциям, неправильным действиям, к напряжению и проблемам в жизни. Ярлыки долженствований: «должен, надо, обязан, необходимо и т.д.» Примером долженствования в употреблении может быть: «если мне плохо, я должен употребить», следствием чего является неизбежное употребление. Пример долженствования, мешающего выздоровлению: «У меня должно получиться бросить и так!» Примером долженствования в трезвости может быть: «люди не должны вести себя неправильно», следствием чего является злость и конфликты. Здоровой альтернативой долженствований является мышление в стиле возможностей: «Я, другие, ситуация, мир могут (имеют право)…». В таком мышлении учитываются альтернативные варианты и, как следствие, человек может адекватно реагировать на события, которые идут не так, как ему хочется. «Мне плохо, но при этом я могу и не употреблять, а решить проблемы как-то иначе». «Другие люди имеют право вести себя неправильно, а я могу на это реагировать адекватно или вообще не реагировать»



Ужастификация. Мышление в стиле «Это ужасно…» приводит к завышенной оценке событий и, как следствие, психологическому напряжению и неправильным действиям. При таком мышлении у человека есть только две градации для оценки: очень плохо (ужасно) или нормально, и нет промежуточных делений. Ярлыки ужастификации: «очень плохо, хреново, невыносимо, слишком тяжело и т.д.» Пример ужастификации в употреблении: «Состояние без употребления ужасно, я не смогу его вынести …», следствием чего является продолжение употребления. Пример ужастификации, мешающей выздоровлению: «Выздоровление слишком тяжело (ужасно), я не смогу с ним справиться». Пример ужастификации в трезвости: «То, что произошло просто ужасно!», следствием чего является напряженное эмоциональное состояние. Здоровой альтернативой ужастификации является адекватная шкалированая оценка тяжести события, где присутствуют не только две оценки «ужасно-нормально», а и средние значения. «Состояние без употребления сложно, но переносимо». «То, что произошло плохо, но не смертельно».



Сверхобобщения. Когда человек по части ситуации (проблемы, человека и т.д.) делает вывод, что и вся ситуация (проблема, человек и т.д.) обязательно такая, это называется сверхобобщением. Примеры сверхобобщения: если человек поступил плохо, он вообще плохой (по одному поступку делается вывод обо всем человеке), если утро плохое, весь день будет плохим (по части дня вывод обо всем дне), у человека грязные ботинки – значит он неряха (по части одежды в какой-то момент времени делается вывод о черте характера). Пример сверхобобщения в употреблении: «У меня один раз получилось употребить контролировано, значит, я смогу контролировано употреблять». Примеры сверхобобщений, мешающих выздоровлению: «У меня не получается (какая-то) активность выздоровления – значит я плохо выздоравливаю», «Я сорвался – значит у меня не получится выздороветь». Трезвой альтернативой свехобобщению является системное мышление, когда по части ситуации делается вывод только по этой части (не переносится на остальную ситуацию), а обо всей ситуации вывод делается только проанализировав все (или как можно больше) ее части. «Если человек поступил плохо, это не означает ничего больше, чем то, что он в этой ситуации поступил плохо (не обязательно, что он вообще плохой). Какой он в общем, можно судить только узнав его поближе, узнав как он поступает в разных ситуациях». «Если утро плохое, это только означает, что плохое только утро. День может быть и другим».



Черно-белое мышление. Мышление, при котором человек видит только черное, или только белое, и не может увидеть промежуточные тона. Следствиями такого мышления являются либо состояния отчаяния, депрессии, когда не видно ничего хорошего, либо наоборот, эйфории, когда игнорируются и не решаются проблемы. Ярлыками такого мышления являются «все», «ничего», «только»: «В трезвости нет ничего хорошего!», «Я употребляю, и у меня все хорошо!». Пример черно-белого мышления, мешающего выздоровлению: «У меня ничего не получается в выздоровлении!», «Только (программа, консультант, группа, высшая сила и т.д.) может мне помочь!», «Мне ничего не сможет помочь!», «У меня уже все хорошо!». Примеры черно-белого мышления в трезвости: «Все плохо!», «Ничего хорошего!», «Все хорошо!», «Ничего плохого!». Зрелая же личность может видеть в любой ситуации как хорошие, так и плохие стороны, находя баланс между ними: «Что-то плохо, но что-то хорошо!»



Негативизм. Склонность замечать только негативные исходы событий. Ярлыками такого мышления является преобладание «не…», «нет…». «У меня не получится!», «Это не выйдет!». Такое мышление приводит к прекращению поиска решений, апатии, бездействию. Примеры негативизма в употреблении: «У меня не получится получаться радость без употребления!», «Я не смогу завязать!». Примеры негативизма в выздоровлении: «У меня не получится выздоравливать!». «Я не понимаю материал!». Альтернативой негативному мышлению является позитивное мышление, направленное на решение проблемы, на поиск выхода, где проблема переформулируется в цель: «Мне следует, желательно…». «Мне следует найти выход!», «Чтобы завязать, мне желательно научится получать радость от трезвой жизни!», «Мне следует учиться выздоравливать!», «Мне лучше спросить у кого-то, что я не понимаю!»



Сверхатрибуция (приписывание причин). Ошибкой этого мышления является то, что человек по какому-то внешнему признаку сразу делает вывод о причине «Он поступил так, потому что…». «Если человек на меня накричал, он ко мне плохо относится!». Примеры сверхатрибуции в употреблении: «Я не могу бросить, потому что я слабовольный!», «Я употребляю, значит, я конченный!». Примеры сверхатрибуции, мешающей выздоровлению: «Я трезв уже месяц, значит я уже выздоровел!», «У меня нет тяги и мыслей об употреблении, значит у меня все нормально». Человек со зрелым мышлением не делает умозаключения о причине на основании одного поступка, а если ему необходимо знать причину, он ее выясняет. «Я не знаю на самом деле, почему человек так поступил». «Тому, что человек на меня накричал, может быть множество объяснений!» «То что у меня нет тяги к употреблению и мыслей о нем, еще ничего не означает!»



Правило «ООО»



В практике для работы с мышлением помогает правило «Осознанность, Ответственность, Оценка». Осознанность – следует остановиться и осознать свое мышление. Ответственность – взять ответственность за свое мышление на себя «Меня никто не заставляет так думать, все мои автоматические мысли являются просто следствием привычек думать подобным способом в подобных ситуациях». Оценка – оценить пользу и вред подобного мышления в данной конкретной ситуации, ошибочность этого мышления, и какое мышление будет наиболее здравым и полезным в данной конкретной ситуации.



вижу реакцию Сибарита что абсолютно все люди так мыслят))). Забегаю наперёд, умный человек находит ошибку и больше ее не повторяет, а человек С ЛЮБЫМИ НАРУШЕНИЯМИ (не только шизик) деструктивно повторяет одну и ту же ошибку. Поэтому (в его случае) нарушается онтогенез. Психология это просто но непонятно





в большинстве вариантов когнитивные нарушения обычно идут в комплекте с эмоциональными и волевыми, то есть ошибками мышления всё не ограничивается. психолог на первом приеме устанавливает правила, в числе которых запрещено спорить, вспоминать что там когда то было. Вопреки стереотипам что психолог некий собутыльник готовый тебя выслушать. Это деструктивно. Если психолог начнет всех выслушивать времени на терапию не останется.Создается игровая ситуация которая проявляет проблемы клиента. Есть право не принимать участия и не отвечать на какие то вопросы. Но умный психолог вопросов не задаёт, проблема как шило сама ищет выход, зачем её зубами вытаскивать? Даже по форуму +/- видно у кого какие проблемы.шизики да могут долго разговаривать, но выявляются быстро - по ошибкам в мышлении(копирую для тех кому лень ходить по ссылкам)вижу реакцию Сибарита что абсолютно все люди так мыслят))). Забегаю наперёд, умный человек находит ошибку и больше ее не повторяет, а человек С ЛЮБЫМИ НАРУШЕНИЯМИ (не только шизик) деструктивно повторяет одну и ту же ошибку. Поэтому (в его случае) нарушается онтогенез. Психология это просто но непонятнов большинстве вариантов когнитивные нарушения обычно идут в комплекте с эмоциональными и волевыми, то есть ошибками мышления всё не ограничивается. Wirująświatła

